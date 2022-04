Bowers & Wilkens Zeppelin im Test: Multiroom-Alternative für Leute, die kein Sonos wollen

Design: Eher Football als Zeppelin

Warum der Lautsprecher gerade Zeppelin genannt wurde, erschließt sich nicht – er erinnert eher an einen Football und ist mit 6,5 kg auch eher ein „Led Zeppelin“. Doch das Design ist auf jeden Fall auffällig – und auch akustisch ausgereift.

Den Zeppelin gibt es wahlweise mit schwarzem Bezug, Midnight Grey genannt, oder in grau, das nennt sich dann Pearl Grey. Er ist mit 65 x 21 x 19,4 cm hauptsächlich sehr breit – gut für die Stereo-Wiedergabe – und bietet Platz für zwei Sets von 25-mm-Doppelkalotten-Hochtönern, zwei 90-mm-Mitteltönern und einem 150-mm-Subwoofer, bei insgesamt 240 W Musikleistung. Das reicht auch für größere Räume.

Der Lautsprecher wird direkt mit 230 V Netzspannung versorgt, ein „Netzklops“ wäre bei dieser Größe und Leistung auch nicht sinnvoll gewesen. Der Netzanschluss ist dabei der einzige Anschluss am Lautsprecher. Alles andere läuft drahtlos, mehr kann nicht angeschlossen werden, der USB-Port ist lediglich für Werkstattbesuche gedacht.

Installation, Ausstattung und Betrieb

Lauter, Leiser, Start/Stop, Sprachassistent sowie eine Multifunktionstaste zur Eingangsumschaltung und eine Reset-Taste sind die einzigen Bedienelemente am Gerät, der Rest läuft über die App „Bowers & Wilkens Music“, die auf iOS und Android ziemlich gleich aussieht und funktioniert.

Die Rezensionen im Android Store lassen dabei nichts Gutes erwarten: Das Einrichten des Zeppelins ist knifflig. Das Problem dabei ist, er hat nur ein 2,4-GHz-WLAN. Das kann nicht nur bei unkomprimierter Übertragung von 24-Bit-HiRes-Streams, wie Qobuz sie bietet, etwas eng werden. Es macht auch bei der Einrichtung Probleme, weil die meisten modernen Smartphones sich bei ausreichender Feldstärke automatisch im 5-GHz-WLAN einloggen. Die B&W-App benötigt das Smartphone aber zur Einrichtung in einem (verschlüsselten, was inzwischen Standard sein sollte) 2,4-GHz-WLAN. Wenn der entsprechende Hinweis erscheint, ist es schon zu spät: Die App findet dann wie verhext zwar alle WLANs der Nachbarn, aber nicht das eigene, und man kann es dann auch nicht manuell verbinden. Man muss das Handy also bereits vor dem ersten Anschließen des Zeppelins ans Stromnetz ins 2,4-GHz-WLAN zwingen, damit die Installation funktioniert. Ist diese einmal vollzogen, darf es später auch wieder auf 5 GHz einloggen.