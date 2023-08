Albrecht DR 54 im Test: DAB+ zum Nachrüsten im Auto und zu Hause

Digitalradio bietet einige Vorteile gegenüber Radioempfang per UKW. Dazu gehört rauschfreier Klang sowie eine große Programmauswahl. Zudem übermittel die Technologie auch Zusatzinformationen wie Songtitel, Künstlernamen und Nachrichtenticker, die das Radioerlebnis interaktiver gestalten. Speziell ältere Fahrzeuge haben noch keine Empfangsmöglichkeit für DAB+, das gilt zudem oft für die heimische Stereoanlage. Eine preiswerte Alternative zum Nachrüsten ist ein Tuner für DAB+.

Beim DAB+-Adapter und Tuner Albrecht DR54 handelt es sich um ein Gerät für die heimische Stereoanlage, das darüber hinaus auch im KFZ, Wohnmobil, Boot oder anderen Fahrzeugen zum Einsatz kommen kann. Das macht den Albrecht DR 54 besonders vielfältig. Der Tuner empfängt DAB+ und überträgt das Signal an das Autoradio oder die Stereoanlage per Kabel. Mit an Bord ist ferner ein FM-Transmitter für die kabellose Übertagung per Funk ans Autoradio, sollte dieses keinen Audio-Eingang haben.

Für den Anschluss im KFZ oder LKW ist zudem eine Saugnapfhalterung dabei sowie ein Adapter für den Zigarettenanzünder mit 12 oder 24 Volt. Der Tuner kann Audiosignale über Kabel und FM-Transmitter ausgeben, der DR54 verfügt selbst aber über keine eigenen Lautsprecher.

Was der Adapter leisten kann, zeigt unser Test bei TechStage. Ein ähnliches Produkt, aber ausschließlich für den Einsatz im Auto bestimmt, ist der Albrecht DR 56 C (Testbericht). Mehr über das Nachrüsten von Digitalradio erklären wir im Ratgeber Digitalradio: DAB+ im Auto und zu Hause ab 25 Euro nachrüsten.

Design

Das runde Gerät kommt mit einem Durchmesser von 5 cm und einem winzigen Display in Schwarzweiß. In der Tiefe misst der Tuner knapp 2 cm. Die Verarbeitung macht einen stabilen, aber keinen besonders hochwertigen Eindruck. Der Tuner wirkt aber auch nicht billig verarbeitet. Da er sehr klein ist und einen eigenen Saugnapf mitbringt, fällt er in Fahrzeugen und zu Hause kaum auf.

Die Fernbedienung macht einen vernünftigen Eindruck und bietet genügend Steuerungsmöglichkeiten. Parallel dazu verfügt der Albrecht DR 54 über einen Drück-Dreh-Schalter, was sich insbesondere bei der Nutzung des Geräts im Auto anbietet. Eine App zur Steuerung des Tuners gibt es nicht.

Bild: TechStage.de

Montage

Der Albrecht DR54 haftet per Saugnapf an der Rückseite in Fahrzeugen oder an Möbeln. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Saugnapfhalterung fürs Auto mit Kugelgelenk. Ähnlich kennt man das von Handyhalterungen fürs Auto (Ratgeber). Hierzu schiebt man den Saugnapf vom Gerät herunter. Anschließend haftet der DAB-Tuner magnetisch an der Saugnapfhalterung mit Kugelgelenk. Für den Einsatz im Auto ist das eindeutig die praktischere Lösung, zu Hause bietet sich der einfache Saugnapf an.

Der Tuner ist ziemlich leicht. Dadurch hält mit seiner Halterung gut an der gewünschten Stelle im Fahrzeug oder an der Stereoanlage zu Hause. Man kann etwa Einstellungen an dem Gerät in der Hand vornehmen und danach einfach wieder magnetisch am Saugnapfhalter im Auto befestigen. Damit ist die Montage in wenigen Sekunden erledigt. Die Verbindung mit dem Auto erfolgt per Klinkenstecker oder FM-Transmitter. Zu Hause stöpselt man das Gerät per Kabel in den Aux-in der Stereoanlage.

Die Energieversorgung erfolgt per Micro-USB-Anschluss. Das USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, genauso wie ein Adapter für den Zigarettenanzünder im KFZ mit zwei USB-A-Anschlüssen. Mit dabei ist noch ein Klinkenstecker und ein sehr hochwertig wirkendes, langes Antennenkabel. Damit kann die aktive Antenne für DAB+ an der Front- oder Heckscheibe befestigt werden. Das dazu notwendige Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang dabei. Dazu kommt ein kleineres Antennenkabel, das als Wurfantenne zum Einsatz kommt. Ohne Antennenkabel empfängt der Receiver keine Sender.

Bild: TechStage.de

Einrichtung

Nachdem der DR54 durch seinen Stromanschluss per USB mit Energie versorgt wird und an der Antennenbuchse entweder eines der mitgelieferten Antennenkabel oder ein vorhandenes Kabel angeschlossen wurde, geht es los. Als Audio-Ausgang steht ein Klinkenanschluss zur Verfügung, das Kabel dazu gehört zum Lieferumfang. Es sind aber keine Adapter oder Kabel für Cinch enthalten.

Nach dem Start sucht das Gerät die Sender und fängt mit dem Abspielen an. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung oder den Drück-Dreh-Schalter. Hier lassen sich alle Funktionen steuern und Einstellungen setzen. Die Bedienung ist generell nicht kompliziert. Durch das Drehen des Drück-Dreh-Knopfes wechselt der Tuner in den nächsten Sender. Eine Ausgabe per Bluetooth ist nicht möglich. Die Uhrzeit muss man nicht manuell einstellen.

Funktionen

Der Tuner kann keine UKW-Sender empfangen, dient aber optional als FM-Transmitter. Auf dem Display zeigt der Tuner den Sendernamen an, die Qualität des Empfangs, die eingestellte Lautstärke und die Uhrzeit. Informationen, die mit den Sendern mit übertragen werden, zeigt der Albrecht DR 54 auf seinem Display aber nur eingeschränkt an. Senderlogos, Bilder der Alben und Text von DAB-Sendern oder MP3 unterstützt das Display nicht. Die Daten werden auch nicht an das Autoradio übertragen, sondern nur die Audiostreams von DAB+.

Die Kommunikation mit dem verbauten Autoradio erfolgt über einen FM-Transmitter oder per Aux-Kabel. Nach dem Ausschalten des Tuners bleibt der Monitor dunkel. Die Helligkeit des Displays kann nicht angepasst werden. Es ist zudem nicht möglich, USB-Medien oder eine SD-Karte für das Abspielen von Musik zu verwenden. Der USB-Anschluss dient nur für die Energieversorgung des Tuners.

Preis

Der Albrecht DR 54 kostet in der Regel knapp 55 Euro. Den aktuell besten Preis bietet Mindfactory für 48 Euro. Damit gehört das Produkt zu den preiswertesten Modellen seiner Art.

Fazit