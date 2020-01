WD Black SN750 im Test: NVMe-Datenspeicher für Gamer

Pro und Contra Solide Leistung Game Mode wirkt sich nicht wahnsinnig viel aus Note gut 2 ab 92,99 Euro Anzeige

Wir schicken die 1 TByte große NVMe WD Black SN750 durch unseren Benchmark. Kann der Speicher mit dem speziellen Gaming Mode punkten?

Einfach die gleiche Hardware nehmen, „Game Mode” draufklatschen und teurer verkaufen? Wer die WD Black SN750 auf einen billigen Marketing-Trick reduziert, der macht es sich deutlich zu einfach. Zwar ähnelt diese NVMe auf den ersten Blick stark der WD Black (Testbericht), mit der wir unsere Themenwelt NVMe-Speicher starteten. Doch blickt man unter die Haube, bekommt man deutlich mehr als nur eine hübsche grafische Oberfläche. Die WD Black SN750 ist pfeilschnell und preislich inzwischen in vernünftigen Regionen angekommen.

Ein Hinweis: Unser Testgerät ist die WD Black SN750 in der Version ohne Kühlkörper. Diese könnte schnellere Werte liefern, allerdings muss man dann genau prüfen, ob das Speichermedium aufgrund der höheren Maße beim jeweiligen Mainboard nicht zu hochsteht und beispielsweise der Grafikkarte im Weg ist. Übrigens: Wer sich nicht sicher ist, ob er eine M.2-NVMe, eine SSD oder eine HDD verbauten sollte, dem empfehlen wir unseren Ratgeber „Ratgeber: HDD, SSD, NVMe – wer braucht welchen Speicher?“.

Technische Daten Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) Lesen 3470MB/s Schreiben 3000MB/s IOPS 4K lesen/schreiben 515k/560k Speichermodule 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) TBW 600TB Zuverlässigkeitsprognose 1.75 Mio. Stunden (MTBF) Controller Sandisk/WD, 8 Kanäle Cache 1GB (LPDDR4) Protokoll NVMe 1.3 Datenschutzfunktionen N/A Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.1W (Leerlauf), 0.0025W (Schlafmodus) Abmessungen 80x22x2.28mm Herstellergarantie fünf Jahre Trivia Der Hersteller SanDisk wurde 2016 durch Western Digital WDC übernommen. Im Jahr 2018 bekamen die meisten Modelle eine optische Überarbeitung mit Western Digital Corporate-Design. Bei den SN750 SSDs, deren MPN mit WRSN endet, handelt es sich um Produkte, die auch unter der Marke SANDISK verkauft worden sind. Die technischen Daten sind identisch. Mehr Daten Weniger Daten

Game Mode

Das Highlight der SN750 ist der sogenannte Game Mode. Dahinter verbirgt sich im Grunde eine Funktion, die ins Power Management des Speichers eingreift und die Werte, ab denen gedrosselt wird, deutlich enger setzt. Sprich, der Speicher kann heißer werden, bevor die Software eingreift und den Durchsatz herunterregelt. In der Theorie bedeutet das eine höhere Geschwindigkeit im Alltag. Wobei, realistisch gesehen nutzen die wenigsten Programme – und auch die wenigsten Games – die PCIe-Schnittstelle wirklich voll aus. Wir wollten es genau wissen und haben den Speicher zweimal durch alle Benchmarks geschickt, einmal mit aktiviertem Game Mode, einmal im Normal Mode. Zwischen beiden Modi kann man in der WD Software jederzeit wechseln, es ist anschließend aber ein Neustart notwendig.

Das Dashboard für die WD Black SN750 ist ganz in Carbon gehalten. Hier kann man den Game Mode an- oder ausschalten, danach ist ein Neustart fällig.

Leistung

Die WD Black SN750 ist der erste Speicher, den wir zusätzlich zu ezFIO und Crystal Disk Mark durch die neuen Speicherbenchmarks des PC Mark 10 schicken. Dieser Benchmark läuft knapp eine Stunde und endet mit drei Werten: Der Punktezahl des Speichers, der Bandbreite (Bandwith) und der durchschnittlichen Zugriffszeit in ms (Average Access Time, ms). Für Datenjunkies ist das nicht viel, allerdings erlaubt er einen schnellen Vergleich unterschiedlicher Speichermedien am gleichen PC.

Gegenüber der WD Black kann die SN750 im Storage Benchmark von PC Mark 10 punkten.

Hier zeigt sich sofort, dass WD für die SN750 offenbar nur die schnellsten Chips nutzt. Im Vergleich zur „normalen” WD Black kann die SN750 gerade im Game Mode klar punkten. Sieht man sich aber Bandwith und die durchschnittliche Zugriffszeit an, so ist der Unterschied zwischen beiden Modi lang nicht so deutlich wie der Unterschied zwischen SN750 und der WD Black.

Bei den durchschnittlichen IOPS fällt die WD Black SN750 hinter der Konkurrenz zurück.

Weiter geht es im ezFIO. Hier bestätigt sich das Bild, das der Storage Benchmark im PC Mark 10 zeichnet. Geht man auf die IOPS, ist der Unterschied zwischen dem Game Mode und den Normal Mode minimal. Im Game Mode schafft die SN750 26.753 IOPS, im Normal Mode sind es 26.796 IOPS: Das ist quasi schon im Bereich der Rundungsungenauigkeit. In unserem Testfeld reiht sich der Speicher hinter der Konkurrenz von Adata, Corsair und Samsung ein.

Ihren besten IOPS-Durchsatz erreicht die SN750 bei einer Queue-Tiefe von 8. Die meisten normalen PCs sind allerdings bei einer Queue-Tiefe von 1 bis 4 unterwegs.

Wie immer haben wir die kompletten Testdaten in Google-Dokumenten hinterlegt, hier zum Test mit dem Game Mode, hier zum Test mit dem Normal Mode.

Mit dem Crystal Disk Mark messen wir den Durchsatz unter Windows 10, der Datenträger ist als NTFS formatiert. Hier zeigt sich auch, dass WD sein Versprechen von 3400 MBit/s Durchsatz beim einfachen, sequenziellen Lesen durchaus hält. Hier ist interessant, dass der Game Mode unter Windows offenbar besser funktioniert. Die Werte sind bis auf wenige Ausnahmen besser als im Normal Mode.

Crystal Disk Mark, WD Black SN750 Schreibdauer x Dateigröße 9 x 1 GByte 9 x 50 MByte 9 x 16 GByte WD Black SN750 Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Sequentiell, Q32T1 3389 2988 3462 3011 3469 2738 4K, Q32T1 411,5 320,2 417,6 321,5 416,5 322,3 Sequentiell 2076 2729 1898 2763 2064 2425 4K 43,05 138,3 34,57 138,3 37,33 138,6 WD Black SN750 Game Mode Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Sequentiell, Q32T1 3486 3015 3486 3021 3464 2765 4K, Q32T1 421,5 376,9 409,9 377,1 417,1 377 Sequentiell 1954 2800 2479 2793 2061 2352 4K 39,01 159,7 48,98 160,5 38,76 159,9 Vergleich: Adata XPG SX8200 Pro Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Lesen (MByte/s) Schreiben (MByte/s) Sequentiell, Q32T1 3523 2962 3442 2957 3521 2894 4K, Q32T1 360,3 238,4 359 237,2 356,4 236,6 Sequentiell 3037 2601 2976 2684 3023 2636 4K 62,38 133,9 62,35 135 62,13 134,7

Preis

Der Datenspeicher hatte im letzten Jahr einen kundenfreundlichen Preisverlauf. Gerade die beiden interessantesten Modelle, 500 GByte und 1 TByte, sind deutlich gefallen. 500 GByte gibt es stabil für weniger als 100 Euro, die 1 TByte-Variante pendelt sich um die 160 Euro ein.

Fazit

Brauchen Gamer den Speicher, nur weil ein Game Mode möglich ist? Nicht wirklich. Keine Frage, die WD Black SN750 ist eine sehr gute NVMe, die mit guten Zugriffszeiten und solidem Durchsatz punkten kann. Allerdings bringt der Wechsel auf den Gaming Mode nur marginale Vorteile.

Man macht damit auf keinen Fall etwas verkehrt, doch mit der Adata XPG SX8200 Pro (Testbericht) gibt es eine starke Konkurrenz, die zudem noch etwas günstiger ist.

Permalink: https://techstage.de/-4646011