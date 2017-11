Vorab-Test: HTC U11 life und HTC U11 Plus im Hands-on

Das HTC U11 hat uns bereits richtig gut gefallen. Gerade das druckempfindliche Gehäuse, über das wir dem Smartphone Befehle erteilen, ist eine echte Innovation. Auch die Rückseite aus buntem Glas hat sich mittlerweile etabliert und wird auch von anderen Herstellern nachempfunden. Der taiwanischer Hersteller präsentiert nun die zwei Schwestermodelle: Das kleine U11 life und das Power-Modell U11 Plus. Wir hatten bereits die Gelegenheit, uns die beiden neuen Smartphones aus der Nähe anzusehen und einen ersten Eindruck zu gewinnen.

Das Design beider Geräte ist brilliant; aber die Gehäuse anfällig für Fingerabdrücke.

Hands-on HTC U11 life

Das life-Modell ist eine abgespeckte Version des U11 und bildet somit das Schlusslicht in der U11-Reihe. Der Anspruch von HTC an Ihr Mittelklasse-Smartphone ist nicht ohne: Der Hersteller verspricht eine günstigere Version des U11, die anders, als andere Lite-Modelle, trotzdem den Komfort und die Performance der höherpreisigen Variante bieten soll. Ob dieses Versprechen zutrifft können wir derzeit noch nicht sagen. Die technischen Daten klingen auf schonmal vielversprechend. Das Design und die Haptik des U11 life haben uns auch gut gefallen. Um die Kosten niedriger zu halten ist, statt einer Echtglas-Rückseite, ein Rückendeckel aus Acryl-Glas verbaut. Acryl klingt erstmal nach Kunststoff. Aber die Oberfläche fühlt sich griffiger als Echtglas an und sieht trotzdem sehr schick aus. Den Unterschied beim Material sieht man dem U11 life auf jeden Fall nicht auf den ersten Blick an. Wie kratzresistent die für Fingerabdrücke empfindliche Oberfläche allerdings ist, muss erst ein Praxis-Test zeigen.

Das U11 life in blau ist extrem sexy.

Das 5,2-Zoll-Smartphone orientiert sich stark am bewährten U11-Design. Der Fingerabdrucksensor sitzt unterhalb des Displays. Im Inneren arbeitet ein energieeffizienter, aber eher langsamer Snapdragon-630-Prozessor. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 16 Megapixeln und kann 4K-Videos aufzeichnen. Slow Motion Videos mit 720p und 120 FPS kann das U11 life ebenfalls.

Das U11 life ist Wasser.- und Staubdicht nach IP67 und verfügt, wie die beiden großen U11-Modelle, über die Edge-Sense-Technologie, welche Befehle durch Druck auf das Gehäuse interpretiert. Ein hochwertiges U-Sonic-Headset und aktive Geräuschunterdrückung gehören auch beim U11 life zur Ausstattung. Das Headset sieht zwar unspektakulär aus, der Sound ist trotzdem richtig gut. Für schnellen, mobilen Datenaustausch sorgt LTE Cat11. WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und NFC sind ebenfalls mit an Bord. Anders als das U11 und das U11 Plus ist hier nur ein Single-SIM-Slot vorhanden.

Trotz vielversprechender Hardware, sind wir vor allem auf AndroidOne gespannt.

Ein echtes Highlight, auch aus unserer Sicht, ist das Betriebssystem Android-One. Es handelt sich dabei um ein Aktuelles Android Orio, welches so von Google entwickelt und nicht durch HTC modifiziert wird. Der große Vorteil daran, ist das Update-Versprechen: monatliche Sicherheitsupdates für mindestens drei Jahre und OS-Updates für mindestens zwei Jahre. Eine echtes Kaufargument, besonders für ein günstiges Mittelklasse-Smartphone. Das U11 life ist laut HTC europaweit das erste Smartphone mit Android-One. Wir sind gespannt und freuen uns auf ein unverfälschtes Betriebssystem ohne unnötige Bloatware.

Es gibt das U11 life in Sapphire Blue und Brillant Black. Zur Auswahl steht eine Variante mit 3 GByte Arbeitsspeicher und 32 GByte internen Speicher und eine Version mit 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte internen Speicher. Die UVPs liegen bei 349 Euro für das kleinere Standard Modell und bei 379 Euro für die etwas besser ausgestattete Variante.

Hands-on HTC U11 Plus

Das U11 ist bereits richtig gut ausgestattet; mit dem U11 Plus legt HTC aber nochmal eine Schippe oben drauf. Obwohl das Smartphone etwa einen Millimeter schmaler ist, hat HTC nun ein 6-Zoll-Display im 2:1-Format verbaut. Der Trend ist auch bei anderen Geräten zu sehen: Ob randlos oder mit Rand; die Displays werden immer größer und nehmen vor allem einen immer größeren Anteil der Gesamtfläche in Anspruch. Der Formfaktor des U11 Plus gefällt uns wirklich gut. Das Smartphone liegt super in der Hand und die Bedienelemente sind gut zu erreichen. Einzig der Trend zu den anfälligen Glas-Rückseiten ist Geschmackssache. So gut wie auf den Produktfotos sehen die Geräte nämlich nur aus, wenn wir sie vorher einmal mit dem Brillenputztuch bearbeiten.

Das teiltransparente Gehäuse gefällt uns besonders gut.

Das Gerät ist nach IP68 Staub.- und Wasserdicht. Als Betriebssystem ist das aktuelle Android Oreo mit HTC-Sense an Bord. Für ordentlich Rechenleistung sorgen der schnelle Snapdragon 835-Prozessor und satte 6 GByte Arbeitsspeicher. Der interne 128 GByte-Speicher ist per Hybrid-Kartenfach erweiterbar. So bleibt es dem Nutzer überlassen, ob er lieber auf Dual-Sim-Funktionalität oder einen großen Zusatzspeicher Wert legt. Der Fingerabdrucksensor ist, anders als beim U11 life, auf der Rückseite platziert. U-Sonic-Headset, Geräuschunterdrückung und zwei Boom-Sound-Lautsprecher machen das Gerät gerade für Musikliebhaber interessant. Um auch kabellos die bestmögliche Sound-Qualität zu erreichen ist Bluetooth 5.0 verbaut. Der verbaute Akku mit 3930 mAh hält laut HTC etwa 30% länger durch, als der des U11.

Auch die Kamera soll mit einem Ultra-Speed-Autofokus, HDR-Boost und echter 3D-Sound-Aufnahme nochmal eins draufsetzen. Da bei den gezeigten Modellen noch keine endgültige Software installiert war, konnten wir die Qualität der Kameras aber noch nicht testen. Auch hier sind wir gespannt, was die beiden HTCs in der Praxis leisten.

Touch-Sense, sexy Gehäuse und Top-Hardware zeichnen das U11 Plus aus.

Das Flagship-Smartphone erscheint zunächst nur in der Farbe Ceramic Black. Im ersten Quartal 2018 folgt dann aber noch eine Version mit halb-transparenter Rückseit (Translucent Black). Diese Version hat uns besonders gut gefallen und ist ein echter Hingucker. HTC könnte damit einen echten Trend lostreten. Wie gut die halbdurchsichtige Hülle bei der Masse ankommt, muss sich allerdings erst zeigen. Der UVP des U11 Plus liegt bei 799 Euro und damit auf Augenhöhe der Konkurrenz. Kabelloses Laden ist übrigens nicht möglich. HTC hat auf dieses Feature zu Gunsten eines größeren Akkus verzichtet. Die Spule, welche durch die halbtransparente Rückseite zu erkennen ist, ist das lediglich das NFC-Modul.

HTC U11 Modellübersicht

HTC-U11-Modelle U11 U11 life U11 Plus Größe 154 x 76 x 8mm 149 x 73 x 8 mm 159 x 75 x 9 mm Gewicht 169 g 142 g 188 g Dichtigkeit IP67 IP67 IP68 Display-Größe 5,5" 5,2" 6,0“ Auflösung 2.560 x 1.440; 534 dpi 1.080 x 1920; 423 dpi 2.880 x 1.440; 536 dpi Betriebssystem bei Auslieferung Android 7.1 mit HTC Sense Android One 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo mit HTC Sense Gehäuse Druckempfindlich HTC Edge Sense HTC Edge Sense HTC Edge Sense Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 835 Speicher intern 64 GByte 32 / 64 GByte 128 GB Arbeitsspeicher 4 GB 3 / 4 GByte 6 GB Kartenslot microSDXC bis 2 TByte microSDXC bis 2 TByte microSDXC bis 2 TByte Hauptkamera 12 MP 16 MP 12,2 MP Besonderheit – HDR Boost HDR Boost Fokus Phase Detection Auto Fokus Phase Detection Auto Fokus UltraSpeed Autofokus Stabilisator Optische Bildstabilisierung – Optische Bildstabilisierung Blende f/1.7 f/2.0 f/1.7 Video 2160p bei 30 fps 720p bei 120 fps, 4K 1.080p bei 120fps, 4K Selfie-Kamera 16 MP 16 MP 8 MP Blende f/2.0 f/2.0 f/2.0 Selfie-Video 1.080p 1.080p 1.080p Headset HTC USonic HTC USonic HTC USonic Lautsprecher HTC BoomSound – HTC BoomSound SIM Dual Nano SIM Nano SIM Dual Nano SIM Akku 3.000 mAh 2.600 mAh 3.930 mAh Quick Charge Quick Charge 3.0 Quick Charge 3.0 Quick Charge 3.0 LTE Cat 16 LTE Cat 11 LTE Cat 15 LTE WLAN 802.11a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac

Fazit und Termine

Mit den beiden neuen U11-Modellen bringt HTC zwei wirklich interessante Geräte auf den Markt. Das U11 Plus hat das Zeug eines der besten Smartphones des Jahres zu werden. Wie gut sich das sexy U11 Plus in der Praxis schlägt, wird unser ausführlicher Test zeigen.

Beim U11 life sind wir besonders auf das Gehäuse mit Acryl-Rückseite und das Betriebssystem AndroidOne gespannt. Das kleine U11 ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Mittelklasse-Smartphone.

Das U11 life wird Mitte bis Ende November am Markt erscheinen; das U11 Plus kommt etwa vier Wochen später in den Handel.

Permalink: http://techstage.de/-3877012