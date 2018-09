Sony Xperia XZ3 im Test: top Hardware mit Android 9 Pie

Das Sony Xperia XZ3 ist ein High-End-Smartphone mit hochwertiger Ausstattung und Android 9 Pie. Dennoch hatten wir Kleinigkeiten zu beanstanden. Warum es trotzdem eine Kaufempfehlung ist, verraten wir in unserem Testbericht.

Sony Xperia XZ3: Lieferumfang

Keine 30 Tage liegt die Vorstellung des Xperia XZ3 zurück: Anfang September hat der japanische Hersteller Sony sein neues Flaggschiff auf der IFA 2018 in Berlin enthüllt. Bereits in Kürze tritt es seinen Weg zu den ersten Kunden an. Wie vom Hersteller gewohnt, liegt das Smartphone in einer einfachen und umweltschonenden Verpackung. Auf der Vorderseite ist in holographischer Aufschrift der Name des Telefons abgebildet. Auf der Rückseite lesen Käufer einige technische Besonderheiten des Geräts wie OLED-Display und 64 GByte Speicher.

Graue Verpackung des Sony Xperia XZ3.

Zum Lieferumfang gehört das in Folie verpackte Smartphone. Unter einem Stück Karton liegen Schnellladegerät sowie ein Kabel von einem Meter Länge mit USB Type-C. Darüber lässt sich das Smartphone kabelgebunden laden. Drahtloses Laden mit dem Qi-Standard unterstützt das Xperia, wie es sich für diese Preisklasse gehört.

Lieferumfang des Sony Xperia XZ3: Smartphone, Ladegerät, Kopfhörer, USB-C-Kabel und Adapter.

Außerdem liegen in der Box noch gute Im-Ohr-Kopfhörer bei. Sie klingen hervorragend und sind qualitativ verarbeitet. Allerdings ist der Anschluss der Kopfhörer nicht USB-C, sondern analoge eine Klinke mit 3,5 mm. Das ist an und für sich positiv und nicht Gegenstand der Kritik. Unpraktisch ist nur, dass das Smartphone keinen Klinkenanschluss besitzt, sondern voll auf USB Type-C setzt. Um die Kopfhörer benutzen zu können, muss der Nutzer immer auf den mitgelieferten Adapter mit 3,5 mm auf USB-C zurückgreifen. Damit geht Sony einen unhandlicheren Weg, als andere Herstel-ler wie Apple oder Motorola, bei denen sich die mitgelieferten Kopfhörer mit Lightning- oder USB-C-Anschluss ohne einen Adapter verbinden lassen.

Übrigens: Das kabelgebundene Laden des Akkus und zeitgleiche Musik hören funktioniert mit dem Xperia XZ3 lediglich über einen gesonderten 2-in-1-Adapter. TechStage hat solche Adapter für unterschiedliche Geräte getestet: Vergleichstest – 2-in-1-Adapter mit USB Type-C und 3,5 mm.

Konvexe Glasrückseite des Sony Xperia XZ3.

Sony Xperia XZ3: Design und Verarbeitung

Das Design gefällt uns beim Xperia XZ3: Es spiegelt einerseits den Sony-Stil wieder, der sich deutlich von denen anderer Hersteller abhebt. Weder sieht es dem Galaxy S9 (Testbericht) ähnlich, noch einem Huawei- oder Apple-Smartphone. Andererseits ist das Xperia XZ3 deutlich runder und handlicher geworden als seine Vorgänger und Geräte der Xperia-Z-Reihe. Damit nimmt sich Sony einem Kritikpunkt an. Aufgrund des schlanken 2:1-Formats ist die Bedienung mit einer mittelgroßen Hand möglich, und das bei einem großen Bildschirm von 6 Zoll. Mit einem Gewicht von 193 g ist das Xperia jedoch nicht wirklich leicht, sondern etwas schwerer als der Durchschnitt.

Das Xperia XZ3 hat frontale Dual-Lautsprecher.

Vorder- und Rückseite sind aus widerstandsfähigem Corning Gorilla Glass 5 gefertigt. Ein Rahmen aus Metall verbindet beide Seiten miteinander und sorgt für die nötige Stabilität. Alle Elemente gehen nahtlos ineinander über. Großer Nachteil der glatten Glasoberfläche: Das Smartphone rutscht auf nahezu allen unebenen und leicht schrägen Untergründen. Smartphones mit rauer Metalloberfläche oder einem Kunststoffgehäuse sind hier besser aufgestellt, wie das Pocophone F1 von Xiaomi (Testbericht).

Der Fingerabdrucksensor des Xperia XZ3 sitzt zu tief.

Das Xperia XZ3 ist IP68-zertifiziert und damit resistent gegen Staub und Wasser. Hamburg bei Re-gen und Aktivitäten bei schlechtem Hafenwetter bereiten den Sony Xperia keine Probleme. Selbst ein Tauchgang im Schwimmbecken stellt keine Herausforderung dar. Nur für dauerhaftes Tauchen im Badewasser ist das Telefon nicht ausgelegt. In jedem Fall gilt: Salzwasser mit Klar- oder Süß-wasser abspülen, um aggressiven Reaktionen entgegenzuwirken.

Genau wie alle Xperias, hat auch das Xperia XZ3 eine Kamera-Taste an der Seite.

Auf der Rückseite des Xperia XZ3 befindet sich der schnell und zuverlässig arbeitende Fingerabdrucksensor. Nach wie vor ein wiederkehrendes Problem bei aktuellen Sony-Smartphones ist die Position des Fingerabdrucksensors: Er sitzt zu tief und der Anwender verwechselt ihn oft mit der Kameralinse. Auch die Kamera hätte ein wenig höher sitzen können, denn oft erschienen beim vertikalen Fotografieren die eigenen Finger im Bild.

Durch die glatte Oberfläche rutscht das Xperia XZ3.

Sony Xperia XZ3: Hardware

Das Xperia XZ3 überzeugt nicht nur optisch, sondern auch technisch: Sony steckt in das 9,9 mm tiefe Gerät alles, was in einem Smartphone aktuell möglich ist. Die Arbeit verrichtet ein Snapdragon 845 mit einer Taktfrequenz zwischen 576 und 2803 MHz. Der Qualcomm-Prozessor verfügt über acht Kerne und greift auf einen Arbeitsspeicher von 4 GByte zurück. Im Vergleich zu anderen Top-Smartphones, wie dem Galaxy Note 9 (Testbericht), wirkt das recht wenig. Dennoch ist die Hardware beim Xperia XZ3 gut aufeinander abgestimmt. Das zeigt es in diversen Bewertungssystemen. So ist der Speicher – RAM und ROM – rund 15 Prozent schneller und leistungsstärker als beim Galaxy Note 9 mit 6 GByte.

Xperia: Auf der Rückseite steht unten der Name der Smartphone-Reihe.

Das Zusammenspiel hochwertiger Hardwarekomponenten und gut abgestimmter Software zeigt sich im Test: In allen Benchmark-Apps erreicht das Sony Xperia XZ3 die Spitzenposition. Im Antutu Benchmarkt knackt das Xperia XZ3 die 290.000er-Marke, wie die erst kürzlich eingeführten iPhone-Modelle von Apple sowie ein in China erhältliches Smartphone des Herstellers Meizu. Zahlen-technisch ist das Sony-Smartphone 40 Prozent schneller als das Huawei P20 Pro (Testbericht) und immerhin 11 Prozent im Vorsprung gegenüber dem Galaxy Note 9 von Samsung. Dieses in Fakten untermauerte Können ist auch im Alltag bei der Benutzung des Gerätes spürbar: Das Xperia arbeitet blitzschnell, öffnet und schließt Apps mit einem rasanten Tempo. Das trägt der Benutzerfreundlichkeit bei.

SIM- und Speicherkarten-Halter des Sony Xperia XZ3.

Der integrierte Speicher des Smartphones bietet Platz für 64 GByte. Davon stehen Nutzern rund 42 GByte für eigene Daten zur Verfügung. Das entspricht einem prozentualen Speicheranteil von 65 Prozent. Andere Smartphones mit gleicher Speichergröße bieten im Durchschnitt 71 Prozent, also rund 45,5 von 64 GByte. Zwei Gründe gibt es für den großen Speicherbedarf beim Xperia: Erstens gehören zur Firmware zwölf fest eingebaute Werbe-Apps. Zweitens unterstützt das das Smartphone Project Treble, also stets im Hintergrund laufende Updates und Upgrades. Hierfür ist eine Partition des Speichers notwendig. Wer mehr Speicher benötigt, kann bei Bedarf eine Speicherkarte im Format Micro-SD einsetzen. Welche Speicherkarten sich für Android-Smartphones am besten eignen, hat TechStage ausführlich getestet: „Kaufberatung & Test: Welche Micro-SD-Karte für Android?“ Alternativ kann das Sony-Smartphone auch eine zweite Nano-SIM-Karte aufnehmen – es beherrscht also Dual-SIM.

USB-C-Anschluss des Sony Xperia XZ3.

Der fest verbaute Akku weist eine Kapazität von 3200 mAh auf. Bei moderater und gemischter Nutzung beträgt die Laufzeit elf Stunden. Im Test mit einem kontinuierlich laufenden Video bei maximaler Display-Helligkeit hat das Sony-Smartphone zehneinhalb Stunden mit einer Akkuladung erreicht. Ein Wert, der leicht über dem Durchschnitt liegt. Dennoch gibt es andere Smartphones, die noch besser aufgestellt sind – beispielsweise das Huawei Mate 20 Lite (Testbericht) mit 14 Stunden oder das bereits erwähnte Galaxy Note 9 mit 15 Stunden. Das kabelgebundene Aufladen mit dem Schnellladegerät nimmt eine Stunde und 55 Minuten in Anspruch. Nach 30 Minuten steht der Akku auf 33 Prozent. Das drahtlose Laden mit einer Leistung von 7,5 Watt dauert dreieinhalb Stunden.

Musik spielt das Xperia XZ3 über frontale Stereo-Lautsprecher ab. Diese ist laut und klar. Zusätzlich bietet das Telefon ein haptisches Feedback: Die Rückseite vibriert in vier Stufen. Der Effekt soll tiefe Töne, also einen Bass, simulieren. Bei der Musikwiedergabe und beim Zocken von Spielen ist das eindrucksvoll und funktioniert synchron. Legt man das Smartphone mit seinem leicht konvexen Rücken auf eine glatte Oberfläche, dreht es sich langsam entlang seiner Gierachse.

Das Xperia XZ3 hat schnelles LTE und WLAN 802.11 ac. Darüber hinaus verfügt es Bluetooth 5 und NFC. Radio zum Empfangen von Ultrakurzwelle (UKW) ist nicht vorhanden. Der Empfang und Klang beim Telefonieren war ohne Auffälligkeiten. Die Gesprächsqualität ist exzellent.

Technische Daten OS Android 9.0 Display 6.0", 2880x1440 Pixel, P-OLED, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5, HDR (HDR10) Kamera hinten 19.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @1080p/960fps Kamera vorne 13.0MP, f/1.9, Videos @1080p Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (hinten) SoC Qualcomm SDM845 Snapdragon 845, 64bit CPU 4x 2.80GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.80GHz Kryo 385 Silver GPU Adreno 630 RAM 4GB Speicher 64GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 512GB) Navigation A-GPS, GLONASS Modem GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 18/13 (1200Mbps/150Mbps) Frequenzbänder 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B20), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B26/B28/B29/B32/B38/B39/B40/B41/B66) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Akku 3330mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, max. 9W) Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 158x73x9.9mm Gewicht 193g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, IP65/IP68-zertifiziert, Quick Charge (USB-PD), Stereo-Lautsprecher Mehr Daten Weniger Daten

Sony Xperia XZ3: Display

Beim Sony Xperia XZ3 kommt ein OLED-Display zum Einsatz.

Zusätzlich zur hohen Verarbeitungsqualität und der guten Hardware will das Xperia XZ3 auch mit seinem Display überzeugen: Statt auf Flüssigkristall-Technologie setzt Sony auf einen OLED-Bildschirm. Eines der Vorzüge zeigt sich bei den Abmessungen: So schafft es auch Sony dieses Mal ein deutlich dünneres Gerät zu bauen als bisher. Das Xperia XZ3 ist 17 Prozent dünner als das Xperia XZ2 Premium (Testbericht) und 11,1 Prozent gegenüber dem Xperia XZ2 (Testbericht). Nutzer profitieren aber nicht nur von den geringen physischen Ausmaßen, sondern auch bei den Bildkontrasten. Diese belaufen sich beim OLED-Display bei 14000:1. Beim Vorgänger waren es LCD-typische 1350:1, trotz HDR-Fähigkeit.

Das Display des Sony Xperia XZ3 besitzt abgerundete Ecken.

Anders als andere Hersteller verzichtet Sony bei seinem Xperia XZ3 auf eine Einkerbung (Notch genannt), wie beim iPhone X (Testbericht) oder Asus Zenfone 5 (Testbericht). Links und rechts hat das Xperia dünne Ränder. Ober- und unterhalb des Bildschirms ist der Rand etwas dicker als an den Seiten, aber immer noch symmetrisch. Die Ecken der Anzeige sind abgerundet.

Always-on-Display (AoD) zeigt Uhrzeit und Datum auf dem Xperia XZ3 an.

Das OLED-Display löst mit einer Auflösung von Quad-High-Definition+ auf, also 2880 × 1440 Pixel. Bei einer Diagonalen von 6 Zoll und einer Gesamtdarstellung von mehr als 4 Millionen Pixel beträgt die Schärfe überdurchschnittliche 536 Pixel pro Zoll (ppi). Auch mit der hohen Helligkeit von 977 Candela pro Quadratmeter punktet das Smartphone.

Sony Xperia XZ3: Kamera

Das Xperia XZ3 kommt ohne Dualkamera.

Während viele Hersteller von Smartphones Dualkamera einsetzen, verbaut Sony beim Xperia XZ3 lediglich eine einzige Kamera. Somit fehlt eine zweite Brennweite und die Bokeh-Möglichkeit. Die Hauptkamera auf der Rückseite erstellt Fotos mit 19 Megapixeln auf einem kleinen 1/2,3 Zoll großen Bildsensor. Die Blende ist mit einem Öffnungsverhältnis von f/2 nicht gerade lichtstark, außerdem fehlt ein Bildstabilisator (OIS). Die zum Benutzer gerichtete Kamera auf der Vorderseite macht Selfies mit 13 Megapixel.

Gut bis zufriedenstellend ist die Bildqualität zu bewerten. Die Kamera macht authentische Bilder mit realitätsnahen Farben. Auf Farbverstärkung verzichtet Sony dieses Mal gänzlich. Details sind sowohl bei Kunst- als auch Tageslicht vorhanden. Der Fokus reagiert schnell und ohne einen Pumpeffekt. An ihre Grenzen kommt die Kamera bei wenig Licht. Die Resultate sind noch brauchbar, allerdings mangelt es den Bildern an Schärfe. Hier kommt das Telefon nicht gegen die Konkurrenz von Apple, Samsung, Google und HTC an. Diese Hersteller setzen jedoch allesamt Bildsensoren von Sony ein. Schön wäre es, wenn Sony einen seiner bewährten 12-Megapixel-Bildsensoren mit großen Einzelpixeln nehmen und dazu eine lichtstarke Blende von f/1.7 mit einem OIS kombinieren würde.

Ein besonderes Merkmal der Xperia-Smartphones ist die dedizierte Kamerataste auf der rechten unteren Seite. Sie hat zwei Druckstufen zum Fokussieren und Auslösen. Zusätzlich dazu beobachtet und lernt eine KI-Komponente das individuelle Aufheben des Telefons durch den Nutzer und startet aktiv die Kamera, sodass diese für wichtige Momente sofort einsatzbereit ist. Das klappt verblüffend gut.

Für das Xperia XZ3 hat Sony die Kamera-Applikation überarbeitet. Die Oberfläche wirkt einfacher und aufgeräumter. Die wichtigsten Einstellungen, wie Bildportion, Modus oder Effekte, sind sinnvoll platziert und schnell zugänglich.

Software: Sony Xperia XZ3

Das Xperia XZ3 ist eines der ersten Smartphones, das ab Werk mit Android 9.0 Pie läuft. Damit ist das Telefon hochaktuell und besser positioniert als ein Galaxy Note 9 mit Android 8.1 Oreo. Die 9. Hauptiteration von Android ist smarter, schneller sowie sicherer und bringt zahlreiche neue Funktionen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Allerdings ist dieser Wettbewerbsvorteil nicht von Dauer, da auch andere Hersteller – insbesondere Google – bald schon ähnliche Smartphones zeigen wollen, wenn sie schon nicht bestehende Geräte auf 9.0 Pie aktualisiert haben.

Fazit

Das Sony Xperia XZ3 ist durch und durch ein Top-Smartphone – angefangen von der hochwertigen Verarbeitung und dem schönen Design über die starke Leistung bis hin zum erstklassigen OLED-Display. Hervorzuheben ist die Performance des Systems sowie die aktuelle Software. Außerdem sind Wireless Charging und eine IP68-Zertifizierung dabei. Beim Xperia XZ3 hat Sony ziemlich viel richtig gemacht und nur wenig falsch. Verbesserungs- und Innovationspotenzial gibt es bei der Kamera.

Trotz einiger Kleinigkeiten ist das neueste Sony-Smartphone eine Kaufempfehlung, zumal der aufgerufene Preis von 799 Euro noch einigermaßen erschwinglicher scheint, als die 999 Euro für’s Galaxy Note 9 oder die 1149 Euro für die neuen iPhones. In Preisvergleichen gibt es das Sony Xperia XZ3 schon ab 749 Euro.

