Sony Xperia XZ1 Compact im Test: kleines Smartphone, großer Preis

Mit dem Xperia XZ1 Compact schickt der japanische Elektronikkonzern Sony ein technisch sehr gut ausgestattetes Smartphone in einer hosentaschenfreundlichen Größe ins Rennen. Wir haben den kleinen Bruder des Xperia XZ1 unter die Lupe genommen und zeigen in diesem Testbericht alles Wissenswerte auf.







Sony Xperia XZ1 Compact: Design und Verarbeitung

Das Xperia XZ1 Compact ist – wie der Name es bereits suggeriert – ein kompaktes und für die heutige Zeit kleines Smartphone. Das macht es so einzigartig; etwas Vergleichbares existiert nicht auf dem Markt. Lediglich das iPhone SE von Apple mit seinem 4 Zoll großen Bildschirm passt in diese Klasse, technisch ist Sony aber deutlich weiter. Die anderen „kleinen“ Smartphones sind schlechter ausgestattet.

Ein Größenvergleich: links das Xperia XZ1 Compact mit seinen 4,6 Zoll und rechts das iPhone 7 Plus mit 5,5 Zoll.

Das Aussehen des Smartphones ist nicht neu. Auch beim Xperia XZ1 Compact kommt das blockartige Design zum Einsatz, auf das Sony nun seit gut fünf Jahren setzt. Wir beobachten die Entwicklung genau. Es ist nicht so, als würde sich nichts tun: Von Generation zu Generation liegen die Geräte besser in der Hand. Im Vergleich zu anderen Smartphones wirken die Sonys inzwischen aber etwas altbacken. Außerdem ließe sich das Compact-Smartphone vielleicht sogar in ein noch kleineres Gehäuse packen, wenn der breite Rahmen um das Display reduziert werden würde.

Das Xperia XZ1 Compact ist nach IP68 zertifiziert und damit staub- und wasserdicht. Regen und Spritzwasser machen dem Telefon nichts aus. Auch untertauchen stellt keine Herausforderung dar, allerdings sollte das Gerät nach Kontakt mir Chlor- oder Salzwasser kurz mit Klarwasser abgespült werden.

Das Design des Xperia XZ1 Compact ist schlicht, aber mittlerweile in die Jahre gekommen.

Sony Xperia XZ1 Compact: Hardware

Das Highlight des Xperia XZ1 Compact ist seine Hardware. Was auf den ersten Blick wie ein kleines Smartphone aus der Einsteiger- oder Mittelklasse wirkt, ist in Wahrheit ein Kraftzwerg mit ordentlich Leistung. Anders als in der Vergangenheit geht Sony bei dieser Iteration kaum Kompromisse ein und positioniert das Compact-Modell auf Augenhöhe mit den größeren Flaggschiff-Modellen wie dem Xperia XZ1 (Testbericht) oder dem Xperia XZ Premium (Testbericht). Während des Testens ist uns das blitzschnelle Arbeitstempo positiv aufgefallen: Apps öffnen sich zügig, Animationen sind butterweich und auch sonst ist die Power merklich spürbar. Ein ungewohntes Gefühl in dieser Größe.

Der Fingerabdrucksensor des Xperia XZ1 Compact sitzt in der Power-Taste und funktioniert sowohl für Rechts- als auch Linkshänder sehr gut.

Im Xperia XZ1 Compact arbeitet ein Snapdragon 835 von Qualcomm. Dem Prozessor steht reichlich Arbeitsspeicher zur Seite: 4 GByte! Sowohl bei der Benutzung als auch auf dem Papier liefert das System ein ordentliches Ergebnis ab. In den Benchmarks von Antutu kommt das Xperia XZ1 Compact auf 160.000 Punkten. Galaxy S8 (Testbericht) & Co. sind in greifbarer Nähe.

Der interne Speicher ist 32 GByte groß, davon sind aber bereits 12,51 GByte vom System belegt. Eine Speicherkarte im Format microSDXC mit einer maximalen Größe von 400 GByte wurde im Test problemlos erkannt und fungiert als Erweiterung.

Im 9,3 mm dicken und 140 Gramm schweren Xperia XZ1 Compact hat der Hersteller einen Akku mit einer Nennladung von 2700 mAh verbaut. Witzig: Im großen Xperia XZ1 ist der Akku genauso groß – hier kamen wohl Skaleneffekte zum Einsatz. Wie dem auch sei, bei herkömmlicher Nutzung zeigt sich der festeingebaute Akku von einer guten Seite: Er hält 1,5 Tage durch. Bei einem Videostream in Dauerschleife spielt das Smartphone 6 Stunden und 49 Minuten ab, im gleichen Testverfahren schafft der große Bruder nur 4 Stunden und 10 Minuten. Grund dafür dürfte wohl das größere Display bei gleicher Akkukapazität sein. Aufgeladen wird über den Anschluss USB Type C, allerdings nutzt Sony noch die ältere Spezifikation USB 2.0. Die Datenübertragung läuft also langsamer ab als bei Konkurrenten, die schon auf USB 3.0 setzen. Schnelles Aufladen ist zwar möglich, ein entsprechendes Netzteil fehlt aber im Lieferumfang.

Sony Xperia XZ1 Compact: Varianten

Technische Daten OS Android 8.0 Display 4.6", 1280x720 Pixel, IPS, 16 Mio. Farben, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 5 Kamera 19.0MP, f/2.0, Laser-AF, Phasenvergleich-AF, Kontrast-AF, Farbspektrumsensor, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps, Videos @720p/960fps (hinten); 8.0MP, Videos @1080p/30fps (vorne) Schnittstellen USB 2.0 (Typ-C, OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac (DLNA, Miracast), Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD), NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (seitlich) CPU 4x 2.45GHz Kryo 280 + 4x 1.90GHz Kryo 280 (Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, 64bit) GPU Adreno 540 RAM 4GB Speicher 32GB (UFS 2.1), microSD-Slot (dediziert, bis 2TB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B26/B28/B29/B32/B38/B39/B40/B41) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Akku 2700mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite) Abmessungen 129x65x9.3mm Gewicht 140g SIM-Formfaktor Nano-SIM Besonderheiten IP68-zertifiziert, Qualcomm Quick Charge 3.0, Stereo-Lautsprecher Mehr Daten

Sony Xperia XZ1 Compact: Display

Das Display des Xperia XZ1 Compact hat eine Größe von 4,6 Zoll. Die Auflösung des IPS-LCD-Panels beträgt 1280 × 720 Pixel. Das klingt nach nicht viel, ist für die Display-Größe aber völlig ausreichend. Die Farben wirken natürlich und auch der Blickwinkel aus allen Perspektiven ist stabil. Besonders hervorzuheben ist die Helligkeit der Anzeige: Selbst bei starken Sonnenstrahlen ist der Inhalt gut lesbar. Die Leuchtdichte wurde mit 629 Candela pro Quadratmeter gemessen. Das ist heller als die Displays von iPhone 7 und Galaxy S8.

Das Display des Xperia XZ1 Compact ist 4,6 Zoll in der Diagonale groß und löst auf mit High Definition.

Sony Xperia XZ1 Compact: Software

Sony gehört weltweit zu den ersten Herstellern, die bereits ab Werk das brandneue Google-Betriebssystem Android 8.0 (Oreo) ausliefern. Während andere Hersteller wie Samsung, HTC & Co. die Software für ihre Geräte noch evaluieren, punktet Sony mit einem verkaufsfertigen System. Grundsätzlich ist das Unternehmen sehr engagiert, wenn es um das schnelle Ausliefern von Updates und Upgrades geht. Oft arbeiten die Xperia-Entwickler Hand-in-Hand mit ihren Nutzern und gehen auf die Wünsche und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Entwicklerseite von Sony Mobile Communications.

Sony Xperia XZ1 Compact: Kamera

Die Kamera des Xperia XZ1 Compact ist nicht die beste: zu hohe Auflösung, lichtarme Optik, kein OIS und ein langsames Autofokus.

Eine große Baustelle des Xperia XZ1 Compact ist die Kamera. Während die Selfie-Cam auf der vorderen Seite mit einer Auflösung von 8 Megapixel und einem Superweitwinkel von 120 Grad einen guten Job macht, enttäuscht die Hauptkamera auf der Rückseite. Genau wie beim großen Xperia XZ1 löst der 1/2,3 Zoll große Bildsensor 19 Megapixel auf und bietet Spielereien wie Super-Zeitlupenaufnahme. Das ist zwar cool, aber leider werden wesentliche Funktionen und technische Merkmale, die zu einer signifikant besseren Bildqualität führen würden, außer Acht gelassen. Zum Beispiel ist die Optik mit einer Blende von f/2 nicht gerade lichtstark. Zwar gibt es eine 5-Achsen-Stabilisierung, allerdings arbeitet sie nur elektronisch – ein echter mechanischer Bildstabilisator (OIS) fehlt.

Die Qualität der Kamera ist nicht schlecht, nur wird sie den Erwartungen nicht gerecht. Im Allgemeinen stört das starke Grundrauschen bei den Bildern. Auch der Dynamikumfang ist nicht sonderlich gut: An manchen Stellen ist kaum ein Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen zu sehen. Hersteller anderer Smartphones machen das besser. Das Witzige dabei ist, dass sie ihre Bildsensoren von Sony beziehen. Um ein Beispiel zu nennen: Die Foto- und Videoqualität des fast 300 Euro günstigen Lenovo Moto G5 (Testbericht) ist besser als die des High-End-Gerätes von Sony.

Sony Xperia XZ1 Compact kaufen?

Der Preis des Smartphones beträgt 599 Euro – ein großer Betrag für ein kleines Handy. Angesichts der Ausstattung, der aktuellen Android-Version und den vielen Funktionen finden wir das fair, da Sony beim Kompakt-Modell keine großen Abstriche macht. Das Nischenprodukt hinterlässt einen guten Eindruck, zumal es sich nur minimal von seinem großen Bruder unterscheidet.

Für wen ist das Xperia XZ1 Compact gedacht? Einerseits besitzt es eine starke Hardware mit einer extrem guten Systemleistung, dazu gibt es Stereolautsprecher und die saubere und hochwertige Verarbeitung des Gehäuses. Andererseits gibt es Defizite bei der Kamera. Dennoch ist dieses Smartphone eines der wenigen aktuellen mit einem wirklichen Alleinstellungsmerkmal. Die meisten anderen „kleinen“ Android-Handys sind deutlich schlechter ausgestattet.

Wer wirklich viel Wert auf Kompaktheit legt und ein hochmodernes Smartphone in seiner Hosentasche tragen möchte, der kommt um das Xperia XZ1 Compact nicht herum.

Weiterführendes

Permalink: http://techstage.de/-3838426