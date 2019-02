Samsung Galaxy S10+ Hands-on: schneller, besser, mehr

Pro und Contra hervorragendes Display

erstklassige Ausstattung Keramik-Oberfläche fühlt sich nach Plastik an

extrem teuer Note 0 ab 998,90 Euro Anzeige

Das Galaxy S10+ ist das neue Top-Smartphone von Samsung. Es lockt mit Superlativen: Schneller, größer, mehr Kameras, Auflösung und Speicher. Unser Hands-on-Test zeigt, ob das Samsung die hohen Erwartungen erfüllt.

Design

Auf den ersten Blick fällt beim Galaxy S10+ das neue Gehäuse auf. Die Keramik- statt Kunststoff- oder Glasoberfläche verspricht einen extremen Schutz gegen Kratzer. Um es klar zu sagen: Beim Auspacken und beim ersten In-die-Hand-nehmen waren wir enttäuscht. Vor unserem inneren Auge haben wir eine Teller-ähnliche Oberfläche erwartet, vielleicht sogar mit etwas rauer – doch das S10+ könnte auf den ersten Blick aus einfachem Plastik gefertigt sein. Unser weißes Modell ist glatt und glänzend auf der Rückseite und zieht Fingerabdrücke stärker an, als wir es erwartet haben. Auf den ersten Blick wirkt es etwas zu sehr nach Plastik. Noch dazu sehen die Aufdrucke unseres Testgeräts so unscharf aus, dass wir zunächst an Fokus-Probleme unserer Redaktionskamera dachten. Im Internet lesen wir viel Positives über das Material, diese Einschätzung teilen wir zumindest auf den ersten Blick nicht: Das sieht aus, fühlt sich an und klingt wie Plastik.

Dass das Material davon unabhängig qualitativ hochwertig sein kann, steht auf einem anderen Blatt. Der Fairness halber haben wir unser Testgerät nicht bereits in den ersten Tagen auf verschiedene harte Oberflächen geworfen oder mit Diamantschneidern malträtiert – diverse Youtuber werden das sicherlich gerne kurzfristig übernehmen. Vom Gefühl her machen wir uns aber keine Sorgen, das Gehäuse wirkt extrem stabil. Zumindest ein einfacher Kratztest mit Münzen und Schlüsseln kann der Rückseite nichts anhaben.

Das Oled-Display auf der Vorderseite ist da schon empfindlicher, was vor allem an der standardmäßig aufgetragenen Schutzfolie liegt. Das darunterliegende Glas ist freilich vergleichsweise kratzresistent und stabil; wer die Folie nicht haben möchte, zieht sie einfach ab oder ersetzt sie gegen eine Schutzscheibe aus echtem Glas. Wie beim Vorgänger Galaxy S9+ (Testbericht) ist der Bildschirm an den Seiten gebogen und läuft fließend über in den rötlich-silbern glänzenden Rahmen. Statt der Aussparung für die Kamera oben in der Mitte (Notch) gibt es beim S10+-Display eine Aussparung für die zwei Frontkamera-Linsen im rechten oberen Bereich. An dieser Stelle hat die Werks-Schutzfolie eine Aussparung. Das hilft der Bildqualität, untermalt aber den „Folien“-Look und hinterlässt spürbare Kanten auf der Oberfläche. Aber noch mal: Man kann die Folie ja abziehen.

Ansonsten ist das S10+ geradlinig gehalten. Die Oberseite wirkt aufgeräumt und mit den abgerundeten Kanten und dem fast rahmenlosen Design modern, die Rückseite wirkt fast schon etwas kantig. Dazu trägt der sehr große „Kamera-Balken“ seinen Teil bei, in dem drei Linsen plus LED-Blitz auf der Rückseite ihren Platz finden. Der Fingerabdrucksensor ist ins Display-Glas gewandert, die Tasten befinden sich ausschließlich im Rahmen.

Technische Daten OS Android 9.0 Display 6.4", 3040x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, druckempfindlich (partiell), Gorilla-Glas 6, Kameraloch, HDR (HDR10) Kamera hinten 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Hauptkamera); 12.0MP, Phasenvergleich-AF, f/2.4, OIS (Zweitkamera); 16.0MP, f/2.2 (Drittkamera) Kamera vorne 10.0MP, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), f/1.9, Videos @2160p/30fps (Hauptkamera); 8.0MP, f/2.2 (Zweitkamera) Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) SoC Samsung Exynos 9 Octa 9820, 64bit CPU 2x 2.73GHz Mongoose M4 + 2x 2.30GHz Cortex-A75 + 4x 1.70GHz Cortex-A55 GPU Mali-G76 MP12 RAM 8GB Speicher 128GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 512GB) Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Modem GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 20 (2000Mbps/316Mbps) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro Akku 4100mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, PMA) Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 157.6x74.1x7.8mm Gewicht 175g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, IP68-zertifiziert Mehr Daten Weniger Daten

Display

Apropos Fingerabdrucksensor: Samsung setzt auf eine Ultraschalltechnik, um die Linienmuster der Finger durch die Frontscheibe abzufragen. In der Praxis funktioniert das gut; gefühlt und nach nur kurzem Ausprobieren sogar besser als bei vielen anderen Geräten: Da das System nicht optisch arbeitet, kommt es mit fettigen, schmierigen oder feuchten Fingern deutlich besser zurecht als andere Sensortechniken. Andere Medien haben allerdings schon nachgewiesen, dass sich der Scanner mit einem künstlich nachgebildeten Fingerabdruck austricksen lässt – perfekte Sicherheit gibt es also nicht, aber zumindest eine interessante Mischung aus Komfort und Sicherheit.

Das wichtigste Merkmal des S10+ dürfte aber sein Bildschirm sein. Traditionell kann Samsung mit seinen Oled-Panels punkten: Wenn die Farbechtheit in der Vergangenheit nicht die größte Stärke der Koreaner war, sahen Bilder und Videos mit starken Kontrasten, kräftigen Farben und fast perfekten Blickwinkeln immer gut aus. Das gilt auch für das neue Top-Modell. Die Marketing-Experten haben sich einen tollen Begriff einfallen lassen („Infinity-O-Display“), die Designer durften spielen (extrem schmaler Rahmen rundherum, vom Display umflossener Ausschnitt für die Doppel-Frontkamera statt Notch) und die Techniker dürfen sich damit brüsten, dass nun die Farben deutlich realistischer sein sollen – im Labor prüfen konnten wir das aber noch nicht. Die Anzeige misst 6,4 Zoll in der Diagonalen und stellt 1440 × 3040 Pixel dar, das entspricht einer Pixeldichte von 505 ppi – dementsprechend gestochen scharf sehen Inhalte aus. Allerdings findet sich bei der Auflösung in den technischen Details ein Sternchen. Standardmäßig wird die Anzeige nämlich mit Full-HD+ angesteuert, im konkreten Fall heißt das 1080 × 2280 Pixel. Das spart Energie und reicht immer noch aus; erfreulicherweise sieht Text auch in der interpolierten Auflösung noch gestochen scharf aus. Wer möchte, kann in den Einstellungen HD+ (1520×720) oder eben WQHD+ (3040×1440) auswählen.

Ganz so perfekt wie bei früheren Oled-Panels sind die Blickwinkel hier übrigens nicht. Sowohl horizontal wie vertikal wird das Bild irgendwann grün/blaustichig und vor allem die gebogenen Ränder zeigen beim Blick von der Seite dunkle Schatten. Das kennen wir schon von anderen Samsung-Smartphones mit gebogenem Display. Es ändert nichts daran, dass das Display des S10+ zum Besten gehört, was man heute in einem Handy bekommen kann.

Die Helligkeit erreicht im Test fast 1000 cd/m2. Damit ist die Anzeige auch im Freien noch problemlos ablesbar, wobei der Härtetest mit direkter Sonneneinstrahlung wetterbedingt noch aussteht.

Kameras

Die Kameras sind eines der Highlights des Galaxy S10+. Auf der Rückseite befinden sich, deutlich vom Gehäuse erhoben, nebeneinander drei Kameras. Eine für Weitwinkelaufnahmen, eine für Standardaufnahmen und eine Zoomkamera mit optischer Zweifach-Vergrößerung. Auf der Vorderseite sitzen in einem Ausschnitt des Displays zwei Kameras: Eine Weitwinkelkamera und eine Kamera zur Tiefenberechnung, um einen möglichst authentischen, aber dennoch künstlich berechneten Bokeh-Effekt bei Selfies zu erzielen.

Unser erster Praxistest zeigt, dass das S10+ auch mit wenig Licht und bei schwierigen Lichtbedingungen gute Ergebnisse liefert. Der hohe Dynamikumfang kommt insbesondere bei Gegenlichtaufnahmen gut zur Geltung. Die automatische Fotomodus liefert ordentliche Ergebnisse und der Autofokus arbeitet selbst bei wenig Licht sehr zügig. Die unterschiedlichen Brennweiten ermöglichen deutlich mehr Kreativität als eine Kamera mit Festbrennweite.

Im Dxomark landet das S10+ zusammen mit dem Huawei Mate 20 Pro und dem Huawei P20 Pro insgesamt auf dem ersten Platz. Die Selfie-Kamera ist den beiden Huawei-Smartphones sogar deutlich überlegen.

Die Kombination aus starkem Weitwinkelobjektiv und sehr großem Display führt dazu, dass wir nicht genau wissen, wie wir das S10+ während des Fotografierens am besten halten sollen. So ändern wir manchmal unbeabsichtigt den Fokus oder es landet ein Finger im Bild.



Ausstattung

Unter der Haube werkelt – zumindest bei in Europa verkauften S10+ – der hauseigene Exynos-Prozessor der neuesten Generation, konkret der 9820. Auf dem nordamerikanischen Markt setzt Samsung wie bisher auf einen Qualcomm-Chip, den Snapdragon 855. Benchmark-Anbieter Antutu hat im vergangenen Dezember einen Vergleich der beiden SoCs durchgeführt, in manchen Bereichen siegt der eine, in anderen der andere. Unterm Strich hat der Snapdragon einen minimalen Leistungsvorteil, aber auch der Exynos gehört – nach Apples A12 und dem Snapdragon 855 – zu den schnellsten Smartphone-Prozessoren, die der Markt derzeit zu bieten hat. Unterstützt wird er von 8 GByte respektive 12 GByte Arbeitsspeicher, dazu gibt es 512 GByte respektive 1024 GByte Speicher. Unser Testgerät ist die „mittlere Variante“, auf ihr sind knapp 50 GByte Speicher ab Werk belegt. Der Rest steht für Nutzerdaten, Apps, Fotos & Co. zur Verfügung. Reicht das nicht, gibt es einen Micro-SD-Speicherkartenslot. Wer ihn nutzt, muss aber auf die Dual-SIM-Unterstützung verzichten.

Der Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh und lässt sich entweder per USB-C oder kabellos per Qi aufladen. Wie lange er in der Praxis durchhält, müssen wir noch ermitteln. Witzig: Wie das Huawei Mate 20 Pro (Testbericht) gibt das S10+ gibt seine Energie auf Wunsch per Qi wieder ab und lädt drahtlos andere Smartphones – oder etwa die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds (die Käufer bei einer Aktion derzeit zu ihrem S10+ dazubekommen). Die Funktion nennt sich Wireless Power Share und muss zunächst aktiviert werden.

Ansonsten ist freilich alles enthalten, was die Technik hergibt. Die schnellsten Übertragungsstandards (dazu später mehr), NFC, Qi, GPS & Co., insgesamt fünf Kameras, diverse Sensoren, Modi und Funktionen. Dazu kommt Samsungs eigener Sprachassistenten Bixby, der erstens zusätzlich zu Googles Sprachassistenten an Bord ist und zweitens wohl ganz nach Siris Vorbild nicht mehr nur auf Sprache hören, sondern dank künstlicher Intelligenz diverse Vorschläge machen soll, was denn als nächstes wohl anstehen könnte. In der Vergangenheit hat sich Bixby nicht gerade mit Ruhm bekleckert, noch heute schlägt Googles Auto-Vervollständigung bei der Eingabe von Bixby zunächst „bixby auf Deutsch“, „bixby deaktivieren“ und „bixby Taste deaktivieren“ vor. Immerhin hat Samsung aus der Kritik gelernt: Zwar gibt es weiterhin eine Bixby-Taste am Gerät, aber die lässt sich nun mit anderen Funktionen belegen. Zudem versteht der Assistent nun offiziell die deutsche Sprache.

Software

Auf dem Galaxy S10 läuft Android 9.0, der derzeit installierte Sicherheitspatch ist vom Januar 2019. Die Oberfläche hat Samsung stark angepasst. Die Entwickler nennen das Interface OneUI, den System-Eigenschaften entnehmen wir, dass es sich dabei um Version 1.1 handelt. Insgesamt wirkt das User-Interface aufgeräumt, wir brauchen aber ein paar Minuten, um uns an die Bedienung zu gewöhnen.

Irgendwie erinnert es uns an eine Mischung aus iOS und Android – etwa, dass man nach oben wischen muss, um den App Drawer zu starten. Das funktioniert aber nicht wie bei iOS überall, sondern nur auf dem Homescreen. Im Vergleich zu iOS wirkt die Oberfläche deutlich bunter und verspielter, aber das ist sicherlich kein Nachteil, sondern einfach Geschmackssache. Das unterschreibt, dass einzelne Kollegen etwa die Oberfläche von Huawei vorziehen, andere sind mit der Samsung-Entwicklung sehr zufrieden.

Im Bereich der Software gibt es unglaublich viele Details zu entdecken. Neben dem überarbeiteten Bixby warten diverse weitere Assistenten darauf, vom Nutzer gefunden zu werden – etwa, um den Akku möglichst effizient zu nutzen oder um die Darstellung des Displays an die jeweilige Gegebenheiten anzupassen. Es gibt eine kindgerechte Oberfläche, einen Blaufilter, Platz für versteckte respektive verschlüsselte Daten, mit Smart View die Möglichkeit, den Display-Inhalt auf ein anderes Gerät zu spiegeln und so weiter. Um das ganze realistisch und fair bewerten zu können, müssen wir aber noch deutlich mehr Zeit mit dem Smartphone verbringen.

Leistung

Im Antutu-Benchmark setzt das S10+ erwartungsgemäß einen Rekord. Mit Standard-Einstellungen – also reduzierter Display-Auflösung – erreicht es zwischen 340.400 und 340.800 Punkte, das ist fast zehn Prozent über dem derzeitigen Rekordhalter Mate 20 Pro. Mit voller Display-Auflösung ändert sich das Ergebnis im Antutu-Benchmark nicht.

Mit seiner hohen Display-Auflösung und der kräftigen Rechen- und Grafikpower eignet sich das S10+ natürlich auch für VR-Anwendungen, auch wenn sein kleiner Bruder S10 zumindest in Puncto Display noch etwas besser dasteht: bei gleicher Auflösung und um 0,3 Zoll kleinerer Diagonale ist die Pixeldichte fast zehn Prozent über der des S10+. Die über 500 ppi sorgen aber schon für ein tolles Erlebnis. Im VRMark Amber Room kommt unser Testgerät auf ein Ergebnis von 4.968 Punkten bei 60 fps.

Welche Bedeutung haben diese Werte für die Praxis? Nur wenig. Aus der Theorie lernen wir, dass das S10+ derzeit das wahrscheinlich schnellste Smartphone überhaupt ist. Erwartungsgemäß reagiert es stets ohne jegliche Verzögerung und ohne Gedenksekunden. Die Oberfläche flutscht, der Browser reagiert auch auf umfangreichen Webseiten flott – auch beim Zoomen und Scrollen, und Apps und Spiele starten in Sekundenbruchteilen. So muss das sein, und nichts anderes erwarten wir von einem so teuren Smartphone.

Kommunikation

Das S10+ ist ein einseitiges Datendurchsatz-Wunder. Es unterstützt LTE Cat 20 und damit bis zu 2 GBit/s im Download aus dem Handynetz; außerdem bringt es WLAN nach 802.11ax (Wi-Fi 6) mit, das Datenraten von bis zu 1,2 GBit/s verspricht. Außerdem ist bereits eine 5G-Version des Galaxy S10 angekündigt, deren Markteintrittsdatum aber noch nicht feststeht.

Flott und schnell, aber warum einseitig? Zumindest hierzulande mangelt es noch an den passenden Gegenstellen. Weder bietet irgendein Provider LTE Cat 20 an, noch haben WLANs nach 802.11ax nur ansatzweise Verbreitung gefunden, wenngleich es mit dem Asus RT AX88U (Testbericht) den ersten kommerziell erhältlichen WLAN-6-Rouer gibt. Dafür kann jedoch das S10+ nichts; und in ein paar Jahren dürften sich die Käufer darüber freuen, welche Standards das Gerät schon „damals“ unterstützt hat.

Varianten

Das Galaxy S10+ Duos ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Die „kleine Version“ mit 128 GByte Speicher ist derzeit in schwarz, weiß und grün bestellbar. Die Keramik-Oberfläche gibt es nur in den teureren Ausstattungen mit 512 GByte oder 1 TByte Speicher, dann jeweils in Schwarz und Weiß. Für unser Hands-on lag uns die 512-GByte-Variante in "Keramik Weiß" vor.

Vorläufiges Fazit

Das Galaxy S10+ ist vollkommen zu Recht das Flaggschiff des Marktführers. Mehr Technik, Leistung, Display und Kamera geht kaum (wir reden in einem Jahr ...). Dafür greift Samsung aber tief in die Taschen seiner Kunden. Das Gerät ist selbst in der „kleinen“ Ausführung sehr teuer: Mit 128 GByte kostet es derzeit mindestens 999 Euro, mit 512 GByte 1250 Euro – und das Top-Modell erreicht mit 1 TByte Speicher bei fast 1600 Euro schon Appelesque Preispunkte, die hier wie dort einem normal denkenden Menschen kaum zu vermitteln sind.

Wo wir gerade noch bei Kritik sind: Zumindest uns macht die Keramik-Oberfläche nicht glücklich; andere sehen das aber offensichtlich anders. Wir empfehlen jedem Käufer, sich selbst ein Bild davon zu machen. Über Software und Oberfläche kann man ebenfalls streiten.

Unterm Strich bekommt man für sein vieles Geld aber eines der besten Smartphones überhaupt. Die technische Ausstattung ist auf allerhöchstem Niveau, es gibt viele Extras, ein unglaublich tolles Display – und eben das gute Gefühl, das Top-Modell des Marktführers zu haben. Wir werden das Gerät in den nächsten Tagen noch intensiv testen und benutzen und diesen Beitrag dann zu einem vollwertigen Testbericht ausarbeiten.

Permalink: https://techstage.de/-4316141