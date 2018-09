Powerbank Cellularline Freepower Slim 3000 im Test

Die Freepower Slim 3000 ist eine kleine und kompakte Powerbank zum Preis von 16,99 Euro. Ob sich der Kauf lohnt, verrät der Test von TechStage.

Cellularline Freepower Slim 3000: Lieferumfang

Der Hersteller Cellularline liefert seine Powerbank in einer Einwegverpackung aus. Darin enthalten ist der Energiespeicher sowie ein 10,5 cm langes Flachbandkabel mit USB-A- und Micro-USB-Stecker. Ein Netzgerät ist nicht vorhanden. Hier muss das USB-Ladegerät des Smartphones aushelfen. Je nach Ausgangsleistung des jeweiligen Adapters nimmt das Vollladen unterschiedlich viel Zeit zwischen ein und etwa zwei Stunden in Anspruch.

Inhalt des Lieferumfangs

Ein Display mit Statusinformationen besitzt die Powerbank nicht. Stattdessen zeigt sie den Ladestand über drei kleine LEDs an. Sie leuchten durchgehend beim Laden und Entladen.

Cellularline Freepower Slim 3000: Verarbeitung

Die Besonderheit der Freepower Slim 3000 ist ihre kompakte Größe. Halb so groß wie ein Schullineal und gerade einmal so hoch wie drei 2-Euro-Münzen, verschwindet die Powerbank schnell und unauffällig in der Jeanstasche. Die mobile Zusatzbatterie ist erhältlich in den drei Farben Blau, Grün und Weiß. Die Verarbeitung ist geradlinig und sauber umgesetzt. Das Kunststoffgehäuse wirkt hochwertig und lässt keine Wünsche übrig.

Die Slim 3000 ist 11 cm lang

Cellularline Freepower Slim 3000: Ausstattung

Wie der Name bereits suggeriert, bietet die Cellularine-Powerbank eine Kapazität von 3000 mAh. Heruntergebrochen auf das Gewicht von 55,7 g entspricht das einer hohen Energiedichte von 54 mAh pro g. Damit ist das Milliamperestunden-Gramm-Verhältnis fast auf einem Niveau mit der Anker Powercore 20100 (Testbericht) mit 57 mAh pro g.

Die Powerbank hat zwei Anschlüsse: Micro-USB und USB-A

In der Praxis lädt die Powerbank das Apple iPhone X (Testbericht) ein ganzes Mal auf. Bei den meisten Android-Smartphones wie dem Galaxy S9 (Testbericht) oder Oneplus 6 (Testbericht) reicht es lediglich für 80 bis 90 Prozent, dann ist die Powerbank leer.

Die Leistungsaufnahme der Freepower Slim 3000 über den Micro-USB-Anschluss beträgt 7 W. Bei einer Ladezeit von zwei Stunden und einem Arbeitspreis von 0,28 Euro pro kw/h kostet das einmalige Vollladen 0,004 Euro.

Größenvergleich mit dem Apple iPhone X

Den Strom gibt die Freepower Slim 3000 über einen Anschluss mit USB-A aus – typisch für eine Powerbank dieser Größe. Eine Schnellladefunktion ist vorhanden; allerdings taugt sie nichts, da die Mehrheit der Geräte inkompatibel sind und auf eigene Standards setzen, wie beispielsweise Qualcomm Quickcharge oder Huawei Fastcharge. Die geringste Ladeleistung erreicht die Powerbank bei den iPhones von Apple mit einem Strom von 1 A bei 5 Volt, Smartphones von Huawei mit Hisilicon-Prozessor wurden mit einem Strom von 1,25 A bei 5 V geladen. Snapdragon-basierte Smartphones laden maximal mit 1,44 A bei 5 V.

Das Durchgangsladen mit der Cellularine Freepower Slim 3000 ist möglich, so lädt gleichzeitig die Powerbank per Netzteil und das verbundene Smartphone aus der Slim 3000. Was dem Zusatzakku fehlt, ist ein Kurzschlussschutz.

technische Daten zu der Cellularline Freepower Slim 3000

Modell Freepower Slim 3000 Hersteller Cellularline Preis in Euro 16,99 € Powerbank-Klasse Standard Gewicht in Gramm 55,7 g Abmessungen in Zentimeter (L × B × T) 11 × 4,3 × 0,7 cm Kapazität in Milliamperestunden 03000 mAh Energiedichte in Milliamperestunden pro Gramm 54 mAh pro g Preis-Leistungs-Quotient in Milliamperestunden pro Euro 177 mAh pro € Überspannungsschutz ✔ Kurzschlussschutz ✖ Wireless Charging ✖ Verarbeitung gut Auffälligkeiten ✖ Anzahl der Anschlüsse 2 USB Type-A 1 USB Type-C ✖ Micro-USB 1 Apple Ax 5 V / 1 A Qualcomm Snapdragon 5 V / 1,46 A Huawei Hisilicon 5 V / 1,25 A Leistungsaufnahme 7,0 W Schnellladefunktion (Input) ✔ Schnellladefunktion (Output) ✔ Pass-through-charging ✔ Ruhetemperatur in Grad Celsius 23,10 °C Ladetemperatur in Grad Celsius 28,50 °C Display / LED ✖ / ✔ Farben Blau, Grün, Weiß Extras Micro-USB-Ladekabel im Lieferumfang

Cellularline Freepower Slim 3000: Hitzeentwicklung

Im Ruhestand verhält sich die Powerbank unauffällig und hat Umgebungstemperatur. Beim Laden erreicht der vordere Bereich des Gehäuses eine Temperatur von 28,5 °C.

Hitzeentwicklung der Cellularline Freepower Slim 3000

Wo ist die Cellularline Freepower Slim 3000 am günstigen?

Fazit

Die Freepower Slim 3000 ist eine kleine, leichte und kompakte Powerbank für Zwischendurch. Das mehrfache Laden eines Smartphones ist nicht möglich, hier muss man zu Alternativen mit größerer Kapazität greifen. Doch für den Preis von 16,99 Euro macht man kaum etwas falsch.

Alternativen zu der Cellularline Freepower Slim 3000

Permalink: https://techstage.de/-4174705