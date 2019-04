Mittelklasse-Smartphone Motorola Moto G7 im Test

Das Moto G7 von Motorola kommt mit hochauflösendem Display und großem Akku für 249 Euro auf den Markt. Wie sich das Gerät im Vergleich zu der Konkurrenz schlägt, verrät der Test

Design

Das wasserabweisende Gehäuse des Moto G7 ist aus Glas statt Kunststoff, wie er bei den zwei günstigeren Modellen Moto G7 Play (Testbericht) und Moto G7 Power (Testbericht) zum Einsatz kommt. Die Verarbeitung aller bisher getesteten Geräte der diesjährigen Moto-G-Reihe ist gut gelungen. Beim Moto G7 setzt der Hersteller noch einmal eins drauf: gebogenes Glas auf der Rückseite, hochglänzender Metallrahmen und sehr saubere Übergänge zwischen den Elementen. Das Gehäuse des Moto G7 wirkt solide zusammengebaut; es vermittelt ein festes und robustes Gefühl in den Händen. Die an den Seiten platzierten Knöpfe haben einen angenehmen und guten Druckpunkt, zudem ist die An- sowie Austaste geriffelt. Gut für den Tastsinn: Wegen der Oberflächenstruktur hebt sie sich deutlich von der Lautstärkewippe ab.

Das Moto G7 liegt gut und bequem in der Hand – genau wie das Moto G7 Play. Anders ist lediglich das Moto G7 Power, das deutlich schwerer und dicker ist, als man es heutzutage gewohnt ist. Mit einem Gewicht 174 g und einer Tiefe von 7,92 mm ist das Motorola Moto G7 durchaus leicht und kompakt, trotz des 6,2 Zoll großen Bildschirms mit einem quasi-rahmenlosen Design.

Der auf der Rückseite angebrachte Fingerabdrucksensor arbeitet schnell und zuverlässig. Er ist etwas im Gehäuse eingelassen, somit lässt er sich auch ohne hinzusehen ertasten.

Ausstattung

Im Motorola Moto G7 arbeitet der Qualcomm Snapdragon 632. Der Prozessor mit seinen acht Kernen hat eine Taktfrequenz zwischen 614 und 1800 MHz. Dem Einsteiger-SoC stehen 4 GByte RAM zur Seite. Das ist deutlich mehr als in dieser Preisklasse üblich; für gewöhnlich sind die Telefone mit 2 bis 3 GByte ausgestattet. Im Benchmark von Antutu kommt das Motorola Moto G7 auf eine Punktanzahl von 107.000. Das ist etwa 15 Prozent langsamer als der Durchschnitt der aktuellen Mittelklasse-Smartphones mit 125.000 Punkten. Vergleichbare Geräte zu dem Motorola Moto G7 sind das LG G7 Fit (Testbericht), das Xiaomi Mi A2 (Testbericht) oder das Huawei P Smart (2019) sowie das Galaxy A7 (Testbericht).

Produkt Test Antutu Benchmark VRMark Energie Display Design Speicher PCMark (Storage) Hersteller Smartphone Geräteklasse Testdatum Preis in Euro OS SOC CPU GPU UX MEM Score Preis-Leistungs-Quotient in Punkte pro Euro Echtzeit-Temperatur in Grad Celsius Bildrate in FPS Gesamtscore Akkukapazität in Milliamperestunden 30-Min-Quantil in Prozent Ladedauer in Stunden SOT in Stunden Helligkeit in Candela pro Quadratmeter Y in Pixel X in Pixel Y × X in Quadratpixel Diagonale in Zoll Punktdichte in Pixel-per-Inch Gewicht in Gramm Tiefe in Millimetern RAM in GByte Flash-EEPROM in GByte Frei in GByte Freier Speicher in Prozent Lesegeschwindigkeit (ISR) Schreibgeschwindigkeit (ISW) Storage Score HUAWEI Device P Smart (2019) Mittelklasse Januar 2019 249 € Android 9 Pie Hisilicon Kirin 710 54.235 26.314 32.988 9.410 122.947 494 28,0 °C 13 fps 1.051 3.400 mAh 32% 1:39:00 8:12:00 485 cd/m2 2.340 px 1.080 px 2.527.200 px 6,21 in 415 ppi 159 g 7,95 mm 3 GByte 64 GByte 48 GByte 74 % 185 MByte/s 107 MByte/s 7.301 Lenovo Motorola Moto G7 Mittelklasse April 2019 249 € Android 9 Pie Qualcomm Snapdragon 632 53.342 13.878 30.344 9.925 107.489 432 27,1 °C 7 fps 597 3.000 mAh 39% 1:43:00 13:42:00 459 cd/m2 2.270 px 1.080 px 2.451.600 px 6,20 in 405 ppi 174 g 7,90 mm 4 GByte 64 GByte 47 GByte 73 % LG Electronics G7 Fit Mittelklasse Februar 2019 249 € Android 8.1 Oreo Qualcomm Snapdragon 821 34.270 58.127 35.876 5.103 133.376 536 29,1 °C 28 fps 2.295 3.000 mAh 44% 1:57:00 7:13:00 1.000 cd/m2 3.120 px 1.440 px 4.492.800 px 6,10 in 563 ppi 160 g 7,90 mm 4 GByte 32 GByte 13 GByte 41 % 370 MByte/s 81 MByte/s 3.421 Samsung Electronics Galaxy A7 Mittelklasse April 2019 219 € Android 9 Pie Samsung Exynos 7885 44.766 28.202 34.633 5.267 112.868 515 23,2 °C 14 fps 1.207 3.300 mAh 19% 2:41:00 10:31:00 571 cd/m2 2.220 px 1.080 px 2.397.600 px 6,00 in 411 ppi 168 g 7,50 mm 4 GByte 64 GByte 49 GByte 76 % 243 MByte/s 80 MByte/s 3.674 Xiaomi Mi A2 Mittelklasse November 2018 199 € Android One Qualcomm Snapdragon 660 58.010 29.675 37.878 5.227 132.867 668 26,0 °C 12 fps 996 3.010 mAh 37% 1:41:00 6:21:00 488 cd/m2 2.160 px 1.080 px 2.332.800 px 5,99 in 403 ppi 168 g 7,30 mm 4 GByte 64 GByte 43 GByte 68 % 209 MByte/s 190 MByte/s 3.750

Mit kleinen Spielen kommt das Motorola Moto G7 gut zurecht und gibt diese flüssig wieder, aufwendige 3D-Spiele bringen das Gerät schnell an seinen Grenzen. Das liegt hauptsächlich am schwachen Grafikprozessor, dessen Leistung im Vergleich zu anderen Smartphone-GPUs halb so performant ist. Wie dem auch sei, Aufgaben des täglichen Bedarfs meistert das Motorola Moto G7 schnell und souverän. Ruckler sind ab und an spürbar, gerade bei Multitasking und vielen gleichzeitig laufenden Anwendungen im Hintergrund.

Das Betriebssystem des Motorola-Smartphones ist Android in der Version 9 Pie. Der Hersteller verzichtet auf eine eigene Oberfläche und setzt stattdessen auf die optimierte Vorlage von Google. Entsprechend schnell und übersichtlich gibt sich die Software. Werbe-Apps oder doppelte Apps sind nicht vorhanden, es gibt aber eine Motorola-eigene Applikation, die eine Gestensteuerung ermöglicht. Darüber hinaus besitzt das Moto G7 eine Radio-App für den Empfang von UKW. Hierzu benötigt der Nutzer einen eigenen Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinke, der als Antenne dient; im Lieferumfang ist keiner enthalten.

Der integrierte Speicher des Motorola Moto G7 ist 64 GByte groß. Nach Abzug des Betriebssystems und der Software bleiben dem Nutzer rund 46 GByte für sein Vorhaben übrig: das ist vergleichsweise viel. Bei Bedarf lässt sich der Speicher erweitern: Neben einer zweiten Nano-SIM-Karte speist das Moto G7 zeitgleich auch eine Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GByte. Welche Speicherkarte die beste für Android ist, haben wir ausführlich getestet: Kaufberatung & Test: Welche Micro-SD-Karte für Android?

Im Motorola Moto G7 sitzt ein fest eingebauter Akku mit einer Kapazität von 3000 mAh. Das sind 40 Prozent weniger als das Moto G7 Power mit seinen 5000 mAh. Bei moderater Nutzung erreicht das Telefon eine Laufzeit von 1,5 Tagen. Im Test mit einem kontinuierlich laufenden Video bei maximaler Bildschirm-Helligkeit hat es 13 Stunden und 42 Minuten mit einer einzigen Akkuladung erreicht. Das ist ziemlich gut und mehr als der Durchschnitt der Klasse von 8 Stunden. Das kabelgebundene Laden des Akkus über USB-C dauerte im Test etwas weniger als zwei Stunden. Nach einer Ladezeit von 30 Minuten erreichte der Akku einen Stand von 39 Prozent.

Das Moto G7 hat Bluetooth und WLAN, allerdings unterstützt es nicht den schnellen ac-Standard. Im Gegensatz zum Play- und Power-Modell sind beim normalen Motorola Moto G7 NFC und Kompass für Fußgänger-basierte Navigation integriert.

Die Dualkamera auf der Rückseite hat eine Auflösung von 12 Megapixeln. Der Fokus ist dank PDAF ziemlich schnell, allerdings gibt es einiges auszusetzen: wenig Schärfe bei Details, geringer Dynamikumfang und Rauschen bei wenig Licht. Die Bildqualität in Anbetracht der Preisklasse ziemlich gut, für Schnappschüsse mehr als genügend.

Technische Daten OS Android 9.0 Display 6.2", 2270x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS/LTPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 3, Aussparung Kamera hinten 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/30fps (Kamera 1); 5.0MP, f/2.2, Tiefenschärfe (Kamera 2) Kamera vorne 8.0MP, Videos @1080p/30fps Schnittstellen USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) SoC Qualcomm SDM632 Snapdragon 632, 64bit CPU 4x 1.80GHz Kryo 250 Gold + 4x 1.80GHz Kryo 250 Silver GPU Adreno 506 RAM 4GB Speicher 64GB, microSD-Slot (dediziert, bis 400GB) Navigation A-GPS, GLONASS, Galileo Modem GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE Cat 4 (150Mbps/50Mbps) Frequenzbänder 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B20/B26/B28/B38/B40/B41) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Akku 3000mAh, fest verbaut Ladeleistung 15W (Motorola TurboPower) Gehäuseform Barren Gehäusematerial Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 157x75.3x8mm Gewicht 172g SIM-Formfaktor Nano-SIM Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio Mehr Daten Weniger Daten

Display

Das Display des Motorola Moto G7 hat eine Diagonale von 6,2 Zoll (ca. 15,8 cm). Die Auflösung ist Full-High-Definition+, das sind 2270 × 1080 Pixeln.

Damit bietet der Bildschirm eine hohe Pixeldichte von 405 ppi bei 2,4 Millionen Bildpunkten. Die Helligkeit mit 405 cd/m2 ist gut, reicht aber an sommerlichen Tagen mit direkten Sonnenstrahlen nicht aus, um noch alles gut erkennen zu können.

Varianten

Fazit

Das Motorola Moto G7 ist ein solides Smartphone für rund 250 Euro. Im Gegensatz zum Play-Modell ist der Bildschirm hochauflösend und die Verarbeitung wertiger. An die Akkulaufzeit des Moto G7 Power kommt es nicht heran, dafür ist es leichter und kompakter. Im Vergleich zu der aktuellen Mittelklasse bietet das Moto G7 etwas weniger Leistung an. Alles in allem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer ein ansprechendes Design haben möchte oder viel Wert auf klare und übersichtliche Software legt, der wird das Moto G7 mögen.

Alternativen

Permalink: https://techstage.de/-4410028