Linksys Velop: Tri-Band-WLAN-Mesh im Test

Das Linksys Velop war mit eins der ersten Tri-Band-WLAN-Mesh-Systeme. Wir sehen nach, was die Hardware von 2017 aktuell leistet.

Das Linksys Velop 2er-Pack enthält zwei identische Wifi Mesh Router. Jeder davon hat zwei Ethernet-RJ-45-Buchsen für 10/100/1000 Mbps, die als LAN- oder WAN-Port dienen können. Dazu kommt ein weißes Netzteil. Unten sind ein Power-Knopf sowie ein Reset-Taster angebracht, eine USB-Schnittstelle fehlt.

Technische Daten LAN 2x 1000Base-T Wireless WLAN 802.11a/b/g/n/ac/h (Wi-Fi 5), simultan Übertragungsrate 400Mbps (2.4GHz), 867Mbps (5GHz) Sicherheit WPA2 Antennen intern Anschlüsse N/A Abmessungen 185x79x79mm Besonderheiten Bluetooth 4.0, Bluetooth LE, TPC/DFS, MU-MIMO, DLNA, Roaming (Qualcomm Wi-Fi SON), Mesh (separates Band, 867Mbps) Herstellergarantie drei Jahre Mehr Daten Weniger Daten

Drei unsichtbar verbaute WLAN-Funkmodule versprechen folgenden Speed:

Im 2,4 GHz Band bis zu 400 Mbps

Im unteren 5 GHz Band bis zu 866 Mbps

Im oberen 5 GHz Band bis zu 866 Mbps

Eines der beiden 5 GHz Bänder wird für die System-interne Verkoppelung der Mesh-Router verwendet. Die zwei restlichen stehen dem WLAN-Verbraucher gleichzeitig zum drahtlosen Surfen, Mailen, Streamen, Gaming usw. zur Verfügung. Zum Vergleich: Im dritten Band funkt das Netgear Orbi RBK50 bis zu 1733 Mbps, hat also einen stärkeren Backbone als das Velop.

Linksys Velop (Bild: Harald Karcher)

Genau wie Netgear Orbi RBK50 gehört auch das Linksys Velop Mesh-Set zur Gattung Wifi-5 und funkt die WLAN-Normen 802.11a, b, g, n, ac. Ob und wann Linksys eine Velop-Version mit Wifi-6 alias 11ax nachschiebt, war zum Testzeitpunkt noch nicht bekannt.

Die weißen Velop-Funker stehen aufrecht und brauchen kaum mehr Platz als ein dickes Buch, sie wiegen jeweils knapp 500 Gramm.

Mehr als zwei Ethernet-Buchsen hatten im schlanken Fuß des Linksys Velop wohl keinen Platz. Den meisten Privat-Usern wird das aber auch reichen. Viele wollen eh nur guten Funk und keine Kabel (Bild: Harald Karcher).

Einrichtung

Linksys setzt für das Setup voll auf Bluetooth und Apps. Während der Einrichtung hat uns die die Velop-Android-App selbsterklärend durch das Setup geführt. Wir fanden die App beim Velop viel schöner als beim Netgear Orbi, und in der jüngsten Version fast schon so hübsch wie beim Google-Wifi-Mesh-System (Testbericht). Keine Frage: In Sachen Cloud-App hat Google Wifi fast allen anderen Mesh-Anbietern schon seit dem US-Launch 2016 den Trend vorgezeichnet.

Bluetooth macht die Installation moderner Mesh-Systeme super elegant, so auch beim Linksys Velop (Screenshot: Harald Karcher / Linksys Velop Software)

Knapp 50 ausgewählte Screenshots in der folgenden Fotogalerie geben einen Eindruck, wie einfach Velop sich einrichten, bedienen und verwalten lässt, und welche kostenlosen und kostenpflichtigen Funktionen es beim Velop gibt:

Ein gewissenhafter Firmware-Check ist die erste Pflicht des WLAN-Testers: Beim Velop mussten wir allerdings nur „Automatisches Firmware-Update“ per Software-Schieber mit der Maus aktivieren. Binnen weniger Minuten wurden die Geräte am finalen Test-Tag auf die FW-Version 1.1.8.192419 aktualisiert. Allerdings hatten wir danach den Eindruck, dass sich das Verhalten des Velop-Systems in einigen Punkten verschlimmbessert hat und die neue Linksys-Firmware nicht mehr ganz zu der Hardware 2017 passte. Wir hatten laut Velop-App die „Modellnummer WHW03v1“ im Test, falls hier auch Velop-Detail-Kenner mitlesen sollten.

SSIDs

Kurz vor den Speed-Tests prüfen wir, wo sich die verschiedenen Funkzellen der beiden Velop Mesh Stationen im Wifi-Spektrum befinden. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich alle paar Minuten ändern kann, so lange wir die automatische Kanalwahl ab Werk nicht vorsätzlich verhindern.

Bild 1 von 3 Linksys Velop SSID (3 Bilder) Im überfüllten 2,4 GHz Band fuhr unser Velop-Paar rund um Kanal 4 und gleichzeitig rund um Kanal 8 hoch. Vor dem FW-Update funkten beide Mesh-Router noch auf dem gleichen Kanal (Screenshot: Harald Karcher).

Bei sauber synchronisierten Wifi Mesh Pärchen ist es unüblich, dass sie im 2,4 GHz Band auf zwei verschiedenen Kanälen hochfahren. Auch die Vertauschung der üblichen Situation in den beiden 5 GHz Bändern ist ungewohnt. Diese Situation hat sich aber erst nach dem automatischen Firmware-Update vom 26. Juli 2019 ergeben. Wir testen aber trotzdem immer mit der aktuellsten Firmware, die ein System akzeptiert, oder freiwillig lädt, so auch beim Velop.

Testaufbau

Der Linksys Velop Router 1 ist im Test per LAN-Kabel mit einer Fritzbox 6590 Cable verbunden. Letztere hängt mit nominal 530 Mbps DL und 53 Mbps UL via DOCSIS 3.0 am Vodafone-Kabel-Internet. Von dort kommt aber nicht immer genug Speed, um die WLAN-Grenzen aller Mesh-Test-Kandidaten auch in den Spitzen auszuloten. Deshalb hängt der Linksys Velop Router 1 zusätzlich per LAN-Kabel an einem 10-Gigabit-NAS-Server Synology DS1618+. Auf diesem liegen unter anderem 30x 1GB-Dateien, die wir in Messwanderungen über die Funkzellen der Velop-Stationen abrufen.

Als Messstation dient ein Razer Blade 15: Diese schlanke Gaming-Flunder hat eine Intel-Core-i7-8750H-CPU, Nvidia Geforce RTX 2070 Max-Q-Grafik und als wichtigste Komponente 11ac-Wave-2-WLAN-Adapter mit einem offiziellen Speed bis 1733 Mbps. Zusätzlich messen wir mit einem Smartphone, dem Sony Xperia XZ Premium (Testbericht). Dieses „normale“ 11ac-Wave-2-Smartphone hat einen offiziellen Speed von 866 Mbps.

Mit diesen WLAN-Endgeräten wandern wir vom DG (links oben in der Hausgrafik) bis in das OG-Zimmer 4 (rechts mittig) und wieder zurück. Die beiden Velop-Stationen stehen vorsätzlich ungünstig am linken Rand der Wohnung, damit die Teststrecke möglichst schwierig wird.

Im DG Links funkt der erste Linksys Velop Mesh Router. Im OG Links der Zweite. Die Messung mit einem Razer Blade 15 Laptop beginnt links oben im DG und endet rechts im OG-Zimmer 4. Die Test-Dateien (30x 1GB) werden aus einem Synology DS1618+ NAS Server zugespielt, rechts oben (Bild: Harald Karcher).

Leistungsmessung

In den folgenden Mess-Wanderungen war erst nur der Velop Router 1 alleine eingeschaltet, danach zusätzlich auch der Velop Router 2. Wie man in der roten Kurve sieht, hat das 2er-Velop-Mesh-Gespann in der konkreten Situation und mit der aktuellsten Linksys-Firmware nicht wirklich besser abgeschnitten als der Velop-Router-1 im Alleingang. Vor dem automatischen Firmware-Update hat der zweite Router die Situation in den hinteren Zimmern dagegen etwas verbessert, was ja auch der Sinn eines WLAN-Mesh-Systems sein sollte. Gottlob hat das Velop-Mesh-System bei diesen Messungen nirgends auf 2,4 GHz heruntergeschaltet, denn sonst sähen die Kurven noch bescheidener als.

Wanderung durch 5 Räume mit einem Razer Blade 15 Laptop vom DG bis zum OG-Zimmer 4: Blau zeigt den Netto-Speed mit Linksys Velop Router 1. Rot mit dem kompletten 2er-Set (Bild: Harald Karcher).

In der Tabelle zeigen wir, wie sich das Velop-System im Vergleich zu anderen Mesh-Produkten schlägt:

WLAN Mesh Durchsatz Produkt Dachgeschoss OG Zimmer 1 OG Zimmer 2 OG Zimmer 3 OG Zimmer 4 Linksys Velop, einzeln 599 491 248 173 124 Linksys Velop, 2er Set 599 498 261 205 112 Devolo Magic 2, einzeln 311 276 266 114 38 Devolo Magic 2, 2er-Set 333 333 140 140 122 AVM 7590 (Firmware 7.12) 606 272 216 179 25 AVM 7590 & AVM 1200 591 572 249 155 94 Zyxel Multy U, einzeln 452 420 147 122 78 Zyxel Multy U, 2er Set 546 469 209 88 19 Asus Asus RT-AX92U, einzeln 630 595 224 175 133 Asus Asus RT-AX92U, 2er Set 672 630 420 696 210 AVM 7590, einzeln 481 461 222 29 129 AVM 3000 & 7590 473 471 404 418 322 Google Wifi, einzeln 509 285 22 21 12 Google Wifi, 2er Set 482 264 180 184 94 D-Link Covr, einzeln 405 386 33 31 10 D-Link, Covr 2er Set 356 356 378 320 311 Durchsatz in MBit/s

Die nächste Wanderung erfolgt mit dem Smartphone und einem Velop-Gerät. Dazu betanken wir das Sony Xperia XZ Premium als 11ac-Wave-2-Handy mit der FRITZ!App WLAN von AVM. Diese App misst aber „nur“ die Geschwindigkeit zwischen Handy und Basis-Station. Vorsicht: Das ist nicht der komplette Ende-zu-Ende-Durchsatz vom NAS-Server über eine Basis-Station bis zum Handy, sondern nur die kürzere Direkt-Strecke zwischen Handy und Velop.

Die beiden folgenden Grafiken zeigen: Der Speed zwischen Sony-Handy und Velop-Router fiel bei der Messung vom DG in das OG-Zi-4 relativ gleichmäßig ab. Bei der Rückwanderung zog der Speed wieder sehr zeitnah und fast linear hoch. Größere Klebeeffekte wie bei den Mesh-Tests AVM 7590 & 1750E (Testbericht) sowie 7590 & AVM 3000 (Testbericht) sind in diesem Setup nicht aufgetreten.

Linksys Velop Router 1 & Sony Xperia XZ Premium: App-Messung vom DG ins OG-Zi-4: Der Speed am Sony-Handy fällt nach dem zweiten Zimmer deutlich ab. Ansonsten aber kein lästiges Kleben, kein Zellwechsel, kein Bandwechsel (Screenshot: Harald Karcher / mit AVM FRITZ!App WLAN).

Linksys Velop Router 1 & Sony Xperia XZ Premium: App-Messung vom OG-Zi-4 ins DG: Der Speed am Sony-Handy zieht recht gleichmäßig und sehr zeitnah wieder hoch. Kein Kleben, kein Zellwechsel, kein Bandwechsel (Screenshot: Harald Karcher / mit AVM FRITZ!App WLAN).

App-Messung an zwei Systemen

In den zwei folgenden Grafiken waren beide Velop Mesh Router eingeschaltet. Das System durfte selbst entscheiden, wo sich das Handy wann genau einloggt.

Die Grafiken machen deutlich: Das VELOP-2er-Set brachte unterm Strich mehr Speed in die Wohnung als nur der Velop-1-Router im Alleingang. Eventuell versteht sich das ältere 866 Mbps Sony-Handy auch etwas besser mit dem Velop-Mesh-Set als der Razer Blade 15 mit dem 1733 Mbps Intel Funkmodul.

Auf dem Hinwege gab es kein „Herunterschalten“ auf 2,4 GHz. Länger anhaltende Klebeeffekte wie bei den Mesh-Tests 7590 & 1750E sowie 7590 & AVM 3000 sind ebenfalls nicht aufgetreten.

Linksys-Velop-2er-Set & Sony Xperia XZ Premium: App-Messung vom DG ins OG-Zi-4: Der Speed am Sony-Handy bleibt lange hoch und fällt erst im hintersten Zimmer ab. Ein kurzer Netzwechsel hat am Zeitpunkt 09:40:52 stattgefunden (Screenshot: Harald Karcher / mit AVM FRITZ!App WLAN).

Linksys-Velop-2er-Set & Sony Xperia XZ Premium: App-Messung vom OG-Zi-4 ins DG: Auf dem Rückweg sprang der Speed am Sony-Handy gleich nach dem hintersten Zimmer wieder sehr zeitnah hoch. Kein Kleben, kein Zellwechsel, kein Bandwechsel (Screenshot: Harald Karcher / mit AVM FRITZ!App WLAN).

Strombedarf

Der noch nicht gekoppelte Linksys Velop Router 1 zog im Standby knapp 5,5 Watt und bei geringer Surf-Last maximal 6 Watt aus unserer 230-Volt-Steckdose:

Der Linksys Velop Router zog bei leichtem Internet-Surfen mit einem Sony-11ac-Handy knapp 6 Watt aus der 230-Volt-Steckdose (Screenshot: Harald Karcher).

Der bereits Mesh-verkoppelte Linksys Velop Router 1 zog beim Download von 30x 1GB auf den Razer Blade Laptop maximal 10,72 Watt aus unserer 230-Volt-Steckdose:

Der Linksys Velop Router 1 zog bei 30x 1GB Downloads mit einem Razer Blade 15 knapp 11 Watt aus der 230-Volt-Steckdose (Screenshot: Harald Karcher).

Fazit

Das Tri-Band-WLAN-2er-Mesh-Set Linksys Velop von 2017 hat nach dem jüngsten Firmware-Update 2019 einen sehr gemischten Eindruck hinterlassen:

Der Razer Laptop mit dem modernen 1733 Mbps Intel Funk Modul hatte wenig Lust, zwischen den beiden Velop Routern hin- und herzuschalten. Der zweite Router hat im konkreten Test mit dem Laptop daher Null Mehrwert zum 1-Router--Setup gebracht. Einzig der etwas Praxis-fernere Test mit der Fritz App WLAN auf dem etwas älteren Sony-Handy ergab einen sehr schönen Mehrwert des zweiten Routers.

Kurzum: Wer dieses Mesh-Paar kauft, egal ob neu oder gebraucht, sollte es sofort in der eigenen System-Umgebung testen. Für das System spricht der Preis, die Hardware ist relativ schön und die App sieht ebenfalls gut aus. Aber anno 2019 gibt es auch bessere Mesh-Systeme.

