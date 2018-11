Kamerarucksack Evoc Photop 22l im Test

Der Evoc Photop 221 ist ein Kamerarucksack für längere Trekking-Touren, der Platz für größere Kameras bietet. Wir haben den Rucksack getestet.

Besonders für Naturfotografen, die mit einer größeren Kamera unterwegs möglichst mobil bleiben wollen, ist der Evoc Photop 22l gut geeignet. Das Kamerafach nimmt eine Kamera samt Objektiv auf, das bis zu 25 Zentimeter lang sein kann. Das reicht für ein Teleobjektiv. Platz für ein weiteres Objektiv ist im Fotofach vorhanden. Für Wanderer auch in den Bergen ist der Rucksack gut ausgestattet, denn er bietet beispielsweise einen Beckengurt und die Möglichkeit, ein Trinksystem unterzubringen.

Ausstattung

Der Evoc Photop 22l bietet zwei Hauptfächer. Das untere ist für die Fotoausrüstung reserviert. Über einen Reißverschluss an der Seite des Rucksacks kann man auf die Kamera zugreifen, ohne den Rucksack gänzlich abnehmen zu müssen. So lässt sich auch während des Wanderns oder bei einer kurzen Pause an einem Aussichtspunkt schnell ein Foto schießen. Praktisch: Die Fototasche kann man herausnehmen und als eigenständige Tasche verwenden. Allerdings braucht man einen zusätzlichen Gurt, möchte man sie als Umhängetasche nutzen. Die Abtrennung zum oberen Fach kann man per Reißverschluss öffnen. So erhält man sehr viel Platz, der auch für das Gepäck einer kurzen Reise leicht ausreicht.

Über eine seitliche Öffnung gelangt man zu dem unteren Fotofach. Auch eine größere Kamera mit Teleobjektiv passen in die rund 25 Zentimeter tiefe Tasche.

Das obere Fach wird wie ein Seesack verschlossen. Das gleiche Prinzip verwenden auch viele Fahrradtaschen. Den Sack rollt man zusammen, mit Clip-Verschlüssen wird er gesichert. Das schützt den Inhalt vor Nässe. Sollte es sehr stark regnen, dann kann man zusätzlich ein Regencape über den Rucksack ziehen, der auf seiner Unterseite verstaut ist. Ein weiterer Vorteil des Rollverschlusses: Der Innenraum lässt sich gut anpassen, so passt auch etwas sperriges Übergepäck noch bequem in den Rucksack. An der Seite des Evoc Photop 22l lässt sich ein Stativ anbringen, das ist alternativ mit Hilfe zweier Gurte an der Unterseite des Rucksacks möglich.

Kleinkram wie Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone finden in einer geräumigen Außentasche am Rücken des Rucksacks und einem kleinen Fach Platz, das im Beckengurt integriert ist. Im Inneren des Rucksacks ist ein Fach, das über die ganze Länge des Rucksacks reicht. So lässt sich beispielsweise ein 15 Zoll großes Notebook transportieren. Zudem kann man ein Trinksystem unterbringen und den Trinkschlauch durch eine eigens dafür vorgesehene Öffnung nach außen führen.

Bild 1 von 6 Kamerarucksack Evoc Photop (6 Bilder) Besonders praktisch: Der Evoc Photop 22l ist im Grunde ein Sack, den man oben zurollt. Das hat den Vorteil, dass sich der Stauraum bei Bedarf deutlich vergrößert. Zudem ist das Innere so sehr gut vor Regen geschützt.

Tragekomfort

Für längere Wanderungen bringt der Evoc Photop 22l alles mit, was es für ein bequemes Tragen braucht. So bietet der Rucksack einen Beckengurt, den man komplett entfernen kann. Zudem sorgt ein höhenverstellbarer Brustgurt für einen besseren Halt. Ein wörtlich pfiffiges Detail: Im Clip-Verschluss des Brustgurts ist eine Pfeife integriert. Der knapp 1,6 kg schwere Rucksack könnte allerdings einen etwas besser gepolsterten Schultergurt vertragen.

Fazit

Dank seines variablen Innenraums lässt sich der ordentlich verarbeitete Evoc Photop 22l sehr flexibel nutzen. Gut gefallen die herausnehmbare Fototasche und der Verschluss des oberen Faches. Seine variablen Einsatzmöglichen unterstreicht auch der abnehmbare Beckengurt. Auch größere Kameras mit Teleobjektiven passen in das Fotofach. So bietet der Rucksack eine gute Transportmöglichkeit für die Grundausrüstung von Natur- und Tierfotografen.

Permalink: https://techstage.de/-4207792