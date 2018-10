Fotorucksack Lowepro Photo Sport BP 200 AW II im Test

Der Kamerarucksack Lowepro Photo Sport BP 200 AW II richtet sich an Wanderer oder Berggänger. Im Test zeigen wir, was uns am leichten und kleinen Rucksack gefällt.

Lowepro ist ein etablierter Hersteller von Fotorucksäcken. Diese Erfahrung merkt man bei dem durchdachten Design des Photo Sport BP 200 AW II. Der Fotorucksack bietet trotz seinen geringen Maßen genügend Möglichkeiten, allerlei Ausrüstung für eine Tagestour zu verstauen: Brotzeit und Wechselklamotten passen in ein oberes Fach, währen die untere Hälfte der Fotoausrüstung vorbehalten ist.

Ausstattung

Seitlich des Loewepro Photo Sport BP 200 AW II befindet sich das Kamerafach. An die Kamera gelangt man dadurch sehr bequem, außerdem muss man den Rucksack dazu nicht komplett abnehmen.

An die Kameraausrüstung gelangt man nur über eine seitliche Öffnung, die mit einem Reißverschluss verschlossen ist. Das hat den Vorteil, dass man den Rucksack nicht komplett absetzen muss, um die Kamera herauszunehme oder zu verstauen. So kommt man deutlich schneller an die Geräte als etwa beim Hama Trekkingtour 16 (Testbericht). Da der Rucksack relativ schmal ist, passen nur kleinere Spiegelreflex-Kameras mit Standard-Zoom oder Systemkameras in das Fach.

Ein verstellbares Trennfach bietet die Möglichkeit, den Platz entsprechend der Kamera anzupassen. Außer der Kamera passt noch ein weiteres Objektiv oder ein Aufsteck-Blitz in das Fotofach. In der Lasche befinden sich zudem zwei kleine Fächer für Speicherkarten.

Oberhalb des Fotofachs bietet der Loewepro Photo Sport BP 200 AW II genügend Platz beispielsweise für Verpflegung und Wechselklamotten.

Weitere Taschen bietet der durchdachte Rucksack zu genüge: Auf der Oberseite oder in einem Extra-Fach im Rucksack lassen sich Geldbeutel und Schlüssel verstauen. Zudem befindet sich an einer Seite eine Außentasche, in der sich entweder eine Trinkflasche, Wanderstöcke oder ein Stativ transportieren lassen. Auch größere Trinkflaschen finden hier Platz.

An seiner Außenseite bietet der Lowepro Photo Sport BP 200 AW II zudem ein riesiges Außenfach, das beispielsweise bequem Skihandschuhe aufnehmen kann. Auf der Unterseite ist ein Regencape verstaut, der sich über den Rucksack ziehen lässt. An der Rückseite lässt sich ein Trinksystem aus Trinkblase und Trinkschlauch unterbringen. Das Fach ist zudem groß genug um beispielsweise ein iPad zu verstauen.

Tragekomfort

Mit vielen Gurten lässt sich zu einem das Gepäck festzurren und der Tragegurt anpassen. Zudem bietet der Rucksack einen ausreichend gepolsterten Tragegurt mit verstellbarem Brustgurt und einen Hüftgurt, der übrigens eine zusätzliche Tasche beispielsweise für Schlüssel oder einem kleinen Smartphone bietet. So ausgestattet bietet der knapp 1,2 Kilogramm schwere Rucksack einen sehr hohen Tragekomfort.

Fazit

c't Fotografie 5 / 2018

Für eine Tagestour reicht der sehr durchdachte und gut verarbeitete Lowepro Photo Sport BP 200 AW II leicht aus. Herausragend ist sein guter Tragekomfort und die Möglichkeit, ein Trinksystem zu integrieren. Allerdings passt keine große Spiegelreflex mit langen Objektiven in das Fotofach. Somit eignet sich der Rucksack vor allem für sportliche Berggänger, die mit einer Systemkamera beziehungsweise einer kleineren Spiegelreflexkamera fotografieren.

