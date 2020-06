Die besten Deals: Amazon, Cyberport, Lidl & Co. im Check

Alexa-Doppelstecker für 16 Euro, Luftkühler für 80 Euro, Lenovo-Produkte über 100 Euro günstiger: Wir zeigen, welche Technik-Schnäppchen sich diese Woche lohnen.

Das Smartphone Samsung Galaxy A41 mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher (erweiterbar) liegt nun bei 235 Euro – seit Anfang Mai ist es von 300 Euro kontinuierlich im Preis gefallen. Für 70 statt 89 Euro bekommt man die True-Wireless-Kopfhörer Jabra 65t; so günstig waren sie noch nie. Noch günstiger sind die Samsung Galaxy Buds in Weiß. Sie kosten nun 50 statt 61 Euro – ebenfalls ein neuer Tiefstpreis.

Die Elektro-Heckenschere Makita UH6580 mit 670 Watt Leistung ist ordentlich im Preis gefallen. Sie kostet aktuell 87 statt 140 Euro.

Wer hingegen etwas mehr in der Technik-Kasse hat, der sollte sich den Fernseher LG82UN85006LA einmal ansehen. Das 82-Zoll-Biest hat einen neuen Tiefstpreis von 1589 Euro. Andere Händler wollen mindestens 1639 Euro dafür, bis Anfang Mai lag der Preis sogar noch bei 2000 Euro.

Amazon

Die Blitzangebote von Amazon sind heute wie gemacht für Technik-Fans. Für wackelfreie Videos bekommt man das Gimbal DJI Osmo Mobile 3 zum Tieftspreis von 79 statt 99 Euro. Ebenfalls deutlich reduziert ist der Einsteiger-Staubsaugroboter Eufy Robovac 11S. Er bietet ein Fassungsvermögen von 0,6 Litern und eine Betriebsdauer von gut 90 Minuten. Bei Amazon kostet der Roboter rund 150 Euro, andere Händler wollen mindesten 160 Euro dafür. Und nur einmal hat man ihn bisher für 144 Euro bekommen. Wer es etwas hochwertiger will, findet den Eufy Robovac L70 Hybrid für 400 statt 474 Euro. Er ist mit Laser-Navigation ausgestattet und per App bedienbar.

Für 516 Euro bekommt man den 65-Zoll-4K-TV LG 65UJ634V. Er lag Mitte Mai noch bei 690 Euro – hier spart man sich jetzt 174 Euro. Ebenfalls stark reduziert ist die Indoor-Überwachungskamera Yi Home Camera (Testbericht). Sie wechselt den Eigentümer für 20 statt 46 Euro – das ist nicht nur der neue Tiefstpreis, sondern auch eine Ersparnis von 57 Prozent. Aber Vorsicht: Unser Test hat gezeigt, dass die Kamera die Daten im Zweifelsfall nicht DSGVO-konform speichert.

Für das Alexa-Smarthome gibt es zudem noch ein nettes Zubehör-Schnäppchen: Der smarte Doppelstecker von Gosund kostet heute 16 statt 19 Euro – viele Händler wollen für ähnliche Modelle meist 25 Euro. Der Doppelstecker ist über Alexa separat belegbar und eignet sich beispielsweise für die Aktivierung per Sprache von Leuchten & Co. Hinweis: Der Rabatt wird erst bei Amazon sichtbar.

Heimgärtner finden bei Amazon die Akku-Strauchschere Bosch DIY ASB für 77 statt 105 Euro. Bei diesem Modell ist der Akku fest verbaut, man braucht also keinen separat kaufen.

Lidl

Seit heute hat Lidl Büroartikel reduziert, vor allem Lenovo-Produkte sind sehr günstig zu haben. Das Notebook Lenovo Ideapad S340-14IIL mit i5-Prozessor, 8 GByte RAM und 512 GByte SSD-Speicher gibt es zum neuen Tiefstpreis von 564 statt 707 Euro. Einen passenden externen Monitor mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale hat der Discounter ebenfalls im Angebot: Der Lenovo D32q-20 mit einer Auflösung von 2560 × 1440 Pixel liegt nun bei 204 statt 242 Euro – ebenfalls der neue Tiefstpreis.

Das Einsteiger-Notebook Lenovo Ideapad S145-15IGM kostet aktuell 388 statt 397 Euro. Es war bisher nur einmal für 356 Euro zu bekommen. Zur Hardware zählt ein Intel Celeron N4000 Prozessor, 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher.

Cyberport

Bis zum 30. August läuft bei Cyberport eine Sommer-Aktion. Aktuell sind Produkte aus den Bereichen Fitness, Klimageräte und Garten reduziert.

Das Klimagerät Midea Comfee MPPHA-05CRN7 wechselt zum Tiefstpreis von 189 Euro den Eigentümer. Andere Händler wollen mindestens 193 oder gar 219 Euro dafür. Auf 80 statt 85 Euro wurde der Standventilator Midea Comfee AC100-16BR mit integriertem Luftkühler reduziert – ein guter Preis, er lag nur kurze Zeit bei 77 Euro. Mehr zum Thema und Alternativen haben wir in unserem Beitrag: Klimaanlagen-Grundlagen zusammengefasst.

Für Garten und Camping hat Cyberport ebenfalls gute Deals: Die elektrische Kühlbox MT35W von Mobicool verkauft Cyberport für 85 statt 100 Euro. Sie fasst bis zu 34 Liter und hat auch Platz für 1,5-Liter-Flaschen. Die smarte Bewässerungsanlage Eve Aqua bekommt man für 85 statt 90 Euro. In unserem Vergleichstest: Eve, Gardena & Co. belegt sie Platz 2.

Bei den Fitnesstrackern ist Cyberport hingegen immer teurer; trotz Angebote. Die Amazfit Bip hat Cyberport etwa auf 62 Euro reduziert. Hier sind jedoch diverse Händler günstiger und bieten das smarte Armband bereits für 53 Euro an. Für die Huawei Watch GT 2 (Testbericht) will der Händler 179 Euro, bei Rakuten ist sie für 159 Euro zu haben. Und für die Garmin Vivoactive 3 verlangt Cyberport 179 Euro, im Preisvergleich liegt sie aber bereits bei 159 Euro.

Fazit

Diese Woche ist für wahrscheinlich jeden Schnäppchenjäger etwas dabei. Vor allem Amazon hat viele Angebote. Ein neues Notebook sollte man sich bei Lidl ansehen und wer noch etwas zur Raumkühlung sucht, findet bei Cyberport entsprechende Angebote.

