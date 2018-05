Blade Inductrix FPV Test: Renn-Drohne für den Garten

Pro und Contra gute Flugcharakteristik

verzögerungsfreies Videobild

Kompatibel zu anderen Sendern keine Aufnahmefunktion

keine Ersatzpropeller

Sender etwas schwammig Note gut 2 ab 169,99 Euro Anzeige

Der Blade Inductrix FPV von Horizon-Hobby ist ein waschechter Mini-Racer für Wohnzimmer und Garten. Wir haben uns das RC-Modell mit Kamera angesehen und erklären worin der Unterschied zu Video-Drohnen liegt.



Design und Lieferumfang

Neben dem kleinen, quietsch-gelben Quadcopter gehören eine 2,4GHz-Fernsteuerung, ein Akku samt USB-Ladegerät und ein Monitor inklusive Halterung und Antenne zum Lieferumfang des RTF-Paketes (Ready to Fly = Alles zum Fliegen ist enthalten).

Das Design des weiß-gelben Quadcopters unterscheidet sich kaum von den zahlreichen sehr günstigen Spielzeug-Multicoptern aus China. Die brushed-Motoren und die vormontierten Propeller sind vom Rahmen umschlossen und dementsprechend gut geschützt. Ersatzpropeller liegen keine bei. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte diese gleich mitbestellen.

Die Ausstattung des RTF-Paketes ist ordentlich. Ersatzpropeller fehlen allerdings

Die Fernsteuerung erinnert an einen Playstation-Controller und weniger an die klobigen Sender von RC-Modellen. Der kleine 4,3-Zoll-Monitor sitzt dank der beigepackten Halterung direkt auf der Fernsteuerung und ist so immer direkt im Blickfeld des Piloten.

Das kleine Ladegerät für einzellige Lipo-Akkus wird per USB mit Strom versorgt.

Technische Ausstattung

Der Inductrix FPV hat zwar Kamera und Videosender integriert, diese sind allerdings nicht zur Aufnahme von Fotos und Videos gedacht. Sie liefern lediglich ein Live-Bild des Fluges. Die Abkürzung FPV im Namen steht für First Person View, das bedeutet, der Pilot sieht die Welt aus der Sicht der Drohne. Dazu empfängt man das Videosignal der Kamera mit dem zugehörigen Monitor, beziehungsweise mit dem darin verbauten 5,8GHz-Videoempfänger mit 40 Kanälen.

Die Bildqualität ist zweitrangig. Wichtiger ist die verzögerungsfreie Übertragung.

Der Inductrix FPV besteht aus einem leicht flexiblen, aber sehr stabilen Kunststoffrahmen, einer Flight-Controller-Platine mit integriertem Empfänger und vier Bürstenmotoren mit 6 Millimetern Durchmesser.

Der beigepackte 3,7-Volt-Akku hat eine Kapazität von 200 mAh. Die Flugzeit liegt, je nach Flugstil, bei etwa 4 bis 5 Minuten. Das Laden mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät dauert zwischen 20 und 25 Minuten.

Flugmodi

Zwar hat auch der Inductrix FPV eine Lageerkennung, auf Luxus wie einen Höhenmesser oder ein optisches Positionierungssystem wie bei der DJI Tello (Testbericht), verzichtet der Racer. Das bedeutet, dass der Quadcopter lediglich seine Fluglage automatisch stabilisiert sobald die Steuerung losgelassen wird. Bei Wind bleibt er jedoch nicht wie angewurzelt in der Luft stehen, sondern treibt ab. Außerdem muss der Pilot die Kraft der Motoren sehr genau dosieren um die Höhe zu halten. Sobald der Inductrix beispielsweise vom Schwebeflug in den Vorwärtsflug übergeht verliert er sonst an Höhe.

Geübte Piloten können die Stabilisierung auch komplett abschalten, was eine noch höhere Agilität zur Folge hat. Die selbstständige Ausrichtung des Copters entfällt dann aber.

Auf Wunsch wechselt die Steuerung zwischen Low-Rate und High-Rate. Im Low-Rate-Modus reagiert der Quadrocopter nicht so heftig auf Steuerbefehle. Der High-Rate-Modus ist gerade am Anfang schwierig zu kontrollieren. Versierte Piloten haben damit aber deutlich mehr Spaß.

Flug-Charakteristik

Verglichen mit der DJI Tello oder DJI Spark ist der Inductrix FPV recht zappelig und unruhig. Das liegt an der direkteren Steuerung und den fehlenden Sensoren. Der Pilot muss, auch ohne Wind und im Stabilitätsmodus, ständig Lage und Höhe korrigieren. Ansonsten treibt der Mini-Copter ab.

Da der Inductrix aber auch nicht zum Filmen oder Fotografieren gedacht ist, stört das nicht. Der kleine Racer möchte möglichst schnell durch die Gegend jagen und da sind zusätzliche Sensoren unnötig. Das funktioniert erfreulich gut. Selbst erfahrene Hobbyflieger haben ihren Spaß mit dem gelben Flitzer. Das Flugverhalten entspricht dem von großen FPV-Racecoptern und erlaubt coole Flugmanöver. Unterm Tisch oder gar unter Stühlen durchfliegen? Mit etwas Übung klappt das problemlos. So wird der Kinderspielplatz oder das Büro (nach Feierabend) schnell zum aufregenden Hindernisparcour.

Die Reichweite liegt bei etwa 150 bis 200 Metern. Wer weiter weg fliegt bekommt schnell Probleme mit dem Videosignal. Eine Höhen- oder Reichweitenbeschränkung ist nicht vorhanden. Wenn das Funksignal zum Inductrix FPV abreisst, schalten sich die Motoren automatisch ab - der Copter stürzt unsanft ab.

Das Ladegerät funktioniert auch mit jeder USB-Powerbank.

Bildqualität

Die Bildqualität ist, ehrlich gesagt, mies. Das ist aber zweitrangig. In erster Linie geht es beim FPV-Fliegen darum, ein möglichst verzögerungsfreies Videobild zu bekommen. Selbst minimaler Zeitversatz, wie bei der Übertragung per WLAN, kommt für echte FPV-Piloten nicht in Frage. Sportliche Manöver sind mit verzögertem Bild schlicht nicht möglich.

<div class="text">Testflug Blade Inductrix FPV<br></div>

Profis nutzen Videobrillen statt eines Monitors, da man so noch näher am Geschehen ist. Wer möchte, kann sich aus dem Monitor und einem entsprechenden Adapter selbst eine Videobrille basteln. Gerade am Anfang ist es allerdings sinnvoll, sowohl das Modell als auch das Videobild im Auge zu behalten, weshalb der Monitor für Einsteiger ausreicht.

Varianten

Den Inductrix FPV gibt es als einsteigerfreundliches RTF-Set oder ohne Monitor und Bildschirm als BNF-Variante (Bind and Fly = Der Copter ist fertig aufgebaut, die dazu kompatible Fernsteuerung fehlt aber im Lieferumfang). Wer möchte kann den kleinen Racer also auch mit einem beliebigen Spektrum-Sender und beispielsweise einer Fatshark-Videobrille betreiben.

Wer kein Livebild braucht, kann sich den günstigeren Inductrix ohne Kamera und Videosender kaufen.

Wer Videos aufnehmen will, ist am ehesten der Inductrix FPV Pro interessant. Dieses Modell hat sowohl kraftvollere Motoren als auch einen Monitor mit Aufnahmefunktion auf MicroSD-Speicherkarte. Zu viel sollte man sich von den Videos aber nicht erwarten. Qualitativ sind solche Mitschnitte bei weitem nicht mit denen von DJI Spark, Mavic oder auch Tello vergleichbar.

Zubehör

In Sachen Zubehör gibt es ein riesiges Angebot für den Inductrix FPV. Es sind sowohl alle erdenklichen Ersatzteile wie Rahmen, Motoren, Flugcontroller, Motoren oder Propeller als auch jede Menge Tuning-Komponenten erhältlich. Für Vielflieger sind vor allem Mehrfachladegeräte, Tuningmotoren und günstige Ersatzakkus interessant. Da der Inductrix einen Standard-Stecker nutzt, funktionieren auch Akkus von Drittherstellern.

Wer seine Steuerung noch genauer einstellen möchte, sollte statt des einfachen Senders aus dem Set zu einem der großen Spektrum-Sender greifen. Wer statt des Monitors lieber mit einer echten FPV-Brille fliegen will, muss tief in die Tasche greifen. Wirklich gute Modelle kosten zwischen 300 und 500 Euro.

Fazit

Gute Flugeigenschaften und die 5.8 GHz Bildübertragung machen den Inductrix FPV zu einem waschechten FPV-Racer im Miniformat (einem sogenannten Home-Racer), der auch erfahrenen Piloten viel Spaß macht. Dank der einstellbaren Empfindlichkeit und der Fluglagen-Kontrolle eignet sich das umfangreiche RTF-Set aber auch für ambitionierte Einsteiger im Bereich FPV.

Der Inductrix FPV ist für Einsteiger und Profis geeignet.

Im Vergleich zu einem großen Sender (Fernsteuerung) fühlt sich der im Set enthaltene Controller etwas schwammig an. Nach ein paar Akkus hat man sich aber daran gewöhnt. Bei extremen Flugmanövern fehlt es dem Mini-Racer ein wenig an Power, weshalb Profis besser zum etwas teureren Inductrix FPV Pro greifen.

Für das Aufnehmen von Fotos und Videos ist der kleine Flitzer allerdings ungeeignet. Zwar kann das Livebild mit entsprechender Ausrüstung mitgeschnitten werden, die Qualität ist durch Funkstörungen aber extrem schlecht. Im Bereich Videodrohnen sind vor allem die Modelle DJI Spark (Testbericht) und DJI Mavic Pro Platinum (Testbericht) interessant. Wem diese zu teuer sind, sollte einen Blick auf die Mini-Foto-Drohne DJI Tello werfen. Diese Mini-Drohne arbeitet mit WLAN und hat zumindest eine brauchbare Fotoqualität.

Alternativ: Die beste Kamera-Drohne von DJI & GoPro im Vergleichstest

Permalink: https://techstage.de/-4040582