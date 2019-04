Audio-Bluetooth-Empfänger von Elegiant im Test

Pro und Contra gute Übertragungsqualität

hohe Lautstärke

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis niedrige Verarbeitungsqualität

keine Aufbewahrungsmöglichkeit

kein Cinch-Adapter Note gut 2 ab 16,49 Euro Anzeige

Wer Kabel-Kopfhörer oder Stereoanlage kabellos mit Musik versorgen will, braucht einen entsprechenden Adapter. Das dieser nicht teuer sein muss, zeigt unser Test des Bluetooth Adapter Audio 4.1 von Elegiant.

Da unser Ratgeber Bluetooth-Adapter für Stereoanlage, Kopfhörer und TV für großes Interesse gesorgt hat, folgen nun die Einzeltest. Den Anfang macht ein besonders günstiger Empfänger mit guten Kundenbewertungen. Modelle von Teufel und weiteren Herstellern, sowie Tests zu einigen Sendern, folgen in den nächsten Wochen.



Design und Lieferumfang

Der Audio-Empfänger von Elegiant kommt in einer kleinen, unscheinbaren Pappschachtel beim Kunden an. Der aus Kunststoff gefertigte Bluetooth-Empfänger ist extrem kompakt und nur etwa so groß, wie eine AAA-Batterie. Das Gewicht des Adapters beträgt knapp 9 g – das ist etwa so schwer, wie eine Weintraube.

Auf der Längsseite sitzen die Status-LED und der Ein-Aus-Taster. Die 3,5-mm-Klinke-Buchse zur Audioübertragung ist auf der Unterseite verbaut. Die Micro-USB-Buchse zum Laden des Akkus sitzt auf der Oberseite.

Die beigepackte Kabelklammer fehlt auf dem Foto des Lieferumfangs.

Als Zubehör sind ein kurzes Micro-USB-Kabel zum Aufladen des internen Akkus und eine kleine Kabelklammer beigelegt. Auch ein Adapter mit zwei Klinke-Steckern gehört zum Lieferumfang. Dank dieses Adapters ist der Empfänger sowohl für Betrieb an Buchsen wie auch Steckern geeignet. Eine Aufbewahrungsmöglichkeit oder ein USB-Netzteil gehören nicht zum Lieferumfang. Ein Klinke-Cinch-Adapter, zum Anschluss an der Stereoanlage, fehlt ebenfalls.

Die Verarbeitung des Empfängers ausreichend. Der verwendete Kunststoff wirkt billig und auch die Buchsen hinterlassen keinen stabilen Eindruck. Beim Einstecken eines kabelgebundenen Kopfhörers fällt auf, dass dessen Stecker und die Klinke-Buchse nicht bündig miteinander abschließen – der beigelegte Adapter passt hingegen perfekt. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen optischen Makel, der sich nicht auf die Audioqualität auswirkt.

Dank des Klinke-Adapters passt der Empfänger beispielsweise in den AUX-IN-Eingang von PKW.

Übertragungsqualität

Das entscheidende Kaufkriterium bei Bluetooth-Empfängern ist die Übertragungsqualität. Und diese ist beim Bluetooth Adapter Audio 4.1 überraschend gut. Zwar kommt es zu leichtem Hintergrund-Brummen, dieses fällt aber nur auf, solange kein Ton abgespielt wird. Die Klangqualität ist auch bei hoher Lautstärke gut. Die Wiedergabe ist insgesamt etwas lauter als per Kabelverbindung – das ist ungewöhnlich und positiv. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Gesamtlautstärke per Empfänger meistens deutlich leiser ausfällt.

Trotz fehlendem aptX-Codec für latenzfreie Übertragung eignet sich der Empfänger auch für Videos. Eine Verzögerung ist zwar vorhanden, diese ist allerdings minimal und stört kaum.

Die Reichweite im Freien erreicht bei direkter Sichtverbindung die vom Hersteller angegebenen 10 m. In Innenräumen ist deutlich früher Schluss. Ein Raumwechsel mit Kopfhörer und BT-Empfänger funktioniert immerhin problemlos. Bei größerer Entfernung kommt es zuerst zu einzelnen Störungen, bevor der Empfang endgültig abbricht. Selbst wenn sich Sender und Empfänger in direkter Reichweite befinden: Bei Bewegung kommt es im Test sporadisch zu sehr kurzen Aussetzern. Zum Joggen ist der Adapter somit nicht geeignet. Bei der Nutzung im PKW taucht dieses Phänomen selbst auf holprigen Strecken nicht auf.

So sieht der Empfänger mit angeschlossenem USB-Kabel und einem kabelgebundenen Kopfhörer aus.

An- und Ausschalten quittiert der BT-Adapter mit einem kurzen Piepton. Das Pairing mit Laptop und verschiedenen Android-Smartphones klappt problemlos. Sogar das zeitgleiche Verbinden mit mehreren Geräten ist möglich. Der automatische Reconnect funktioniert im Test zuverlässig.

Die Kapazität des internen Akkus gibt der Hersteller nicht an. Im Test lädt unser Testgerät innerhalb von zwei Stunden. Das reicht in der Praxis für gut zweieinhalb Stunden Betriebslaufzeit. Für längeren Betrieb ist es möglich, den Empfänger während der Benutzung zu Laden. Der aktuelle Akkustand wird am Smartphone angezeigt.

Fazit

Wer einen Bluetooth-Empfänger für Stereoanlage, PKW oder Kopfhörer sucht, kann beim Modell von Elegiant bedenkenlos zuschlagen. Die Übertragungsqualität, die hohe Lautstärke und der niedrige Preis sprechen klar für den sehr leichten und kompakten Bluetooth Adapter Audio 4.1.

Kritik gibt es lediglich für die bestenfalls mittelmäßige Verarbeitung, die kurze Akkulaufzeit und eine fehlende Aufbewahrungsmöglichkeit. Wird der Adapter ausschließlich für die Audio-Übertragung von Filmen benötigt, empfehlen wir, trotz nur minimaler Verzögerung, ein Modell mit aptX-Codec.

