Artlii YG300 im Test: Was taugt ein 50-Euro-Beamer?

Knapp 50 Euro kostet der mobile Beamer Artlii YG300 – und spielt Filme sogar direkt von der Speicherkarte ab. Kann ein so billiges Gerät in der Praxis überzeugen?



Design und Hardware

Der mobile Beamer Artlii YG300 steckt in einem kleinen Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 126,4 × 47,7 × 85,8 Millimeter. Das Gewicht beträgt 290 Gramm. Das Gehäuse macht einen recht stabilen Eindruck, Verarbeitungsmängel konnten wir keine finden. Für ein nur 50 Euro teures Gerät hinterlässt der Beamer soweit einen guten Eindruck.

Bild: Techstage Rechts neben der Linse findet sich ein Schieberegler zum einstellen der Schärfe.

Die Linse ist vorne rechts untergebracht, links davon befindet sich der Lautsprecher. Auf der linken Seite des Gerätes gibt es einen Anschluss für das Netzteil, einen HDMI-Eingang und einen USB-Port. Rechts sitzt ein Schieberegler zum Scharfstellen. Auf der Rückseite gibt es einen Micro-SD-Slot, einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen, eine Kopfhörerbuchse und einen AV-Eingang. Ein entsprechendes Kabel zum Anschließen befindet sich im Lieferumfang.

Bild: Techstage USB-Port und HDMI-Eingang sind links am Gerät.

Auf der Oberseite des Beamers sind neben dem Einschalter noch einige Taster zur Mediensteuerung direkt am Gerät vorhanden; außerdem gibt es eine Fernbedienung dazu. Unten befinden sich vier Gummi-Standfüßchen und ein Gewinde zum Anschrauben an ein Stativ. Der Artlii YG300 hat einen integrierten Akku, über dessen Kapazität der Hersteller keine Angaben macht. Im Test kamen wir auf eine Laufzeit von knapp zwei Stunden – für einen Film reicht's.

Der Artlii YG300 wird übrigens auch unter anderen Namen vertrieben, beispielsweise als LeaninTech YG300 oder Meer YG300. Es handelt sich unseren Wissens dabei um dasselbe Gerät unter anderem Label.

Bedienung

Bild: Techstage Die Bedienung des Beamers mit der Fernbedienung funktioniert gut.

Der Artlii YG300 hat ein einfaches User Interface, durch das es sich mit der beiliegenden Fernbedienung recht gut navigieren lässt. Die Bedienung ist in großen Teilen selbsterklärend. Sofern der Nutzer den HDMI- oder AV-Eingang nutzen möchte, wählt er die entsprechende Eingangsquelle mit der Fernbedienung. USB-Sticks und Micro-SD-Karten erkennt der Artlii YG300 nach Einstecken und bietet über die vier Reiter Movie, Music, Photo und Text direkten Zugriff auf die Medien. Über die Menü-Taste gelangt der Nutzer an tiefer gehende Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise die Farbtemperatur oder das Bildschirmverhältnis betreffend.

Bild- und Soundqualität

Die Auflösung des Beamers beträgt nur 320 × 240 Pixel, die Helligkeit gibt der Hersteller mit 400 Lumen an. An Bild-, Audio- und Video-Dateien spielt der Artlii YG300 die gängigsten Formate ohne Murren ab, unterstützt bei Filmen allerdings maximal Full-HD-Auflösung beim entsprechenden Medium. Wenig verwunderlich ist der Artlii YG300 nur zur Darstellung eines stark pixeligen Bildes in der Lage, während der Beamer hell genug strahlt, um auch in nicht komplett abgedunkelten Räumen noch brauchbar zu sein. Um Filme zu schauen, bieten sich jedoch komplett dunkle Räume an, allerdings will mit der sehr niedrigen Auflösung dabei kein Spaß aufkommen. Der Lautsprecher klingt hingegen für ein so kleines Gerät ordentlich und bei Bedarf schon fast übertrieben laut.

Bild: Techstage Einzelne Pixel zählen? Kein Problem beim YG300.

Günstigste Angebote für LeaningTech YG 300 LCD 1080P LED 3D Mini Projektor Beamer Heimkino Theater USB SD HDMI Tragbar für Video Movie Game Home Entertainment Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und ggf. zuzüglich Versandkosten. Details zu den Angeboten finden Sie auf der jeweiligen Webseite. Versand ab € 7,28 € 59,99 Versandfertig in 1 - 2 Werktagen Zum Angebot Weitere Angebote im Heise Preisvergleich

Fazit

Für gerade mal knapp 50 Euro bietet der Artlii YG300 im Prinzip ein gutes Preisleistungsverhältnis. Der Beamer spielt die gängigsten Video-Formate direkt von der Speucherkarte ab, hat viele Anschluss- und Eingangsmöglichkeiten, einen Akku für den mobilen Einsatz und einen ordentlich klingenden Lautsprecher.

Aufgrund der geringen Auflösung ist das Gadget jedoch in unseren Augen nicht zu empfehlen. Zumindest Videos zu schauen macht so einfach keinen Spaß. Wer einen portablen Beamer mit besserer Bildqualität sucht, der sollte lieber mal einen Blick auf den Toumei C800S (Testbericht) werfen.

Bild: Techstage

Permalink: https://techstage.de/-4149074