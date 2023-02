3D-Drucker Creality CR10 Smart Pro im Test: Luxus pur mit App, Kamera und WLAN

Das alte starre Carborundum-Druckbett wurde durch ein schickes, flexibles PEI-Federstahlblech mit goldener Farbgebung getauscht. Es bietet höhere Haftung während des Drucks und einfaches Abnehmen der gedruckten Modelle danach. Neben offensichtlichen Neuerungen wie LED-Lichtbügel, rot eloxierten Bedienelementen und einer externen HD-Kamera ist die Software das eigentliche Highlight. Der Cr-10 Smart Pro kann über jedes aktuelle Smartphone bedient werden. Zusammen mit derCreality Cloud verwandelt der Cr-10 Smart Pro so digitale 3D-Modelle aus dem Web in echte Modelle bis zu einer Größe von 300 × 300 × 400 mm.

Aufbau

Software

Die Einrichtung von Cr-10 Smart Pro, Creality-Slicer und -Cloud ist kinderleicht. Der Cr-10 Smart Pro wird über die App „Creality Cloud“ in das Heimnetzwerk eingebunden. Nachdem sie über App- oder Play-Store herunterladen wurde, wird in dieser ein Account angelegt. Danach stellt die App über per WLAN eine Verbindung zum Drucker her und ist einsatzbereit. Hier sollte zuallererst die Firmware des Druckers aktualisiert werden. Wir hatten noch einen Firmware-Bug, dieser pausierte jeden Druckvorgang bei einer Layer-Höhe von circa zwei Zentimetern. Ein simples Firmware-Update beseitigte das Problem.