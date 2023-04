1More Aero im Test: Bester Klang & ANC für unter 80 Euro

Für 1More ist der Aero etwas Besonders: Er ist der erste Kopfhörer des US-Unternehmens mit Spatial Audio. Bei der Technologie erkennt ein Gyroskop Kopfbewegungen und passt den Sound entsprechend an. Schaut man einen Film auf dem Smartphone und blickt nach links, verschiebt sich der Klang entsprechend auf das rechte Ohr. Das kleine Kinoerlebnis für unterwegs macht sich gerade in der Oberklasse breit und wird dort gerne als der Heilige Audiogral gepriesen. Ein Beispiel dafür sind die JBL Tour Pro 2 (Testbericht). Im Alltag zeigt es sich aber eher als nette Spielerei beim Anschauen von Filmen oder Videos. So auch hier.

Viel interessanter ist dann doch, was der 1More Aero sonst bietet – und genau das schauen wir uns jetzt im Testbericht an. Alternativ lohnt sich auch ein Blick in die Themenwelt True-Wireless-Kopfhörer oder in die Top 10 der besten ANC-In-Ears.

Design und Tragekomfort

Schick sieht er aus, der 1More Aero. Es gibt ihn in zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Beim schwarzen Modell setzt ein rötlicher Ring an den Silikon-Aufsätzen einen kleinen, aber feinen Akzent. Das weiße Modell verzichtet auf dieses Detail und wirkt dadurch angenehm clean. Die In-Ears wie auch das Ladecase sind mit viel Plastik geziert, das sich durch ein mattes Finish jedoch wertig und angenehm samtig anfühlt. Vor allem an der flachen und fast schon etwas futuristisch wirkenden Ladebox mag man sich einfach nicht satt sehen.

Bild: TechStage.de

Eine süchtig machende Spielerei ist auch das Einsetzen der Earbuds in das Case: Durch Magnete springen sie fast von allein zurück in das Etui und richten sich perfekt aus. Ein Konzept zum Verlieben! Ansonsten fallen die In-Ears vor allem durch ihren zugespitzten Stift ins Auge. Das Design kennen wir bereits von den 1More-Kopfhörern Comfobuds 2 und Comfobuds Pro.

Die Earbuds liegen mit jeweils nur 4,9 Gramm angenehm leicht in den Ohren und bieten einen hohen Tragekomfort. Mit Blick auf sportliche Aktivitäten könnte der gebotene Halt problematisch werden – je nach Ohrbeschaffenheit. Durch die IPX5-Zertifizierung ist der 1More Aero dazu auch in der Lage. Für den Alltag reicht der Sitz in unseren Testohren aber definitiv aus.

Ausstattung und Bedienung

An Zubehör liegen dem 1More Aero ein kurzes USB-C-Ladekabel sowie insgesamt vier Ohrstöpsel-Paare in unterschiedlichen Größen bei, um die richtige Passform für den jeweiligen Nutzer zu finden. Die erste Kopplung und das Einrichten per App klappen ohne Probleme. Die App erklärt die Touch-Bedienung beim ersten Starten und geht im Alltag auch gut von der Hand. Auf Wunsch kann diese noch etwas angepasst werden.

1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshot Bild: TechStage.de 1More Aero Screenshots 1More Aero

Grundsätzlich sind die Funktionen der App überschaubar. Zu den Highlights zählen ein Equalizer mit vielen Presets, ein Spatial-Audio-Modus für 3D-Sound und eine intelligente Anpassung von Bass, Mitten und Höhen an die gewählte Wiedergabelautstärke. Die ANC-Modi können wahlweise über die Touch-Steuerung oder – ein wenig detaillierter – über die App durchgeschaltet werden.

Hier im Preisvergleich zeigen wir die beliebtesten Bluetooth-Earbuds unter 100 Euro:

Technik und Akkuleistung

Beim 1More Aero geben die dynamischen 10-Millimeter-Treiber den Ton an, übertragen wird per Bluetooth 5.2. Auch Multipoint-Verbindungen sind möglich. Das Feature befindet sich allerdings noch im Betastadium und muss erst über die App aktiviert werden. Bei uns hat die Funktion bereits gut funktioniert. An Codecs kommen lediglich SBC und AAC zum Einsatz. Auf einen besseren Codec speziell für Android-Nutzer, wie aptX oder LDAC, wird hingegen verzichtet.

Der Akku hält bei eingeschaltetem ANC rund fünf Stunden. Sieben sind es, wenn auf die Geräuschunterdrückung verzichtet wird. Über das Ladecase sind insgesamt bis zu 28 Stunden drin. Dank Fast-Charge-Funktion kann der 1More Aero außerdem in 15 Minuten für drei Stunden Spielzeit aufgeladen werden. Wahlweise per Kabel oder Qi-Charging.

Klangqualität

Für Earbuds im 100-Euro-Segment ist der Sound erstaunlich gut abgemischt, kann audiophile Ansprüche aber erwartungsgemäß nicht bedienen. Dieses Feld überlässt der 1More Aero bewusst weitaus teureren Kopfhörern. Konzipiert ist er primär für den breiten Alltagsgebrauch. Die Höhen könnten etwas mehr Aufmerksamkeit gebrauchen, dieses Manko lässt sich über den 10-Band-Equalizer aber weitgehend entschärfen. Auf die insgesamt zwölf Klang-Presets wollen wir indes verzichten. Die meisten davon klingen seltsam oder betonen den ohnehin schon recht dominanten Bass, wodurch die Höhen noch eingedrückter wirken. Am besten hat uns an der Auswahl die Studio-Voreinstellung gefallen. Letztlich wählen wir dann aber doch lieber ein selbst angelegtes Preset, von denen insgesamt drei erstellt werden können.

1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bild: TechStage.de 1More Aero Bilder 1More Aero

Bei aktiviertem Spatial Audio inklusive Head-Tracking-Technologie wird das dreidimensionale Klangerlebnis ganz gut umgesetzt. Auffällig ist eine deutliche Effekt-Verzögerung bei Kopfbewegungen. Wie eingangs erwähnt, ist dieses Feature für uns ohnehin lediglich eine nette Spielerei, die vielleicht mal im Zug beim Anschauen eines Films aktiviert wird. Mehr auch nicht.

Die Sprachqualität beim Telefonieren geht dank der insgesamt sechs Mikrofonen in Ordnung. Bei windigem Wetter erweist sich der ANC-Modus zur Reduzierung von Windgeräuschen als nützlich.

ANC

Generell profitiert der 1More Aero von einer guten Grundabschirmung, sofern die Silikon-Aufsätze passend gewählt sind. Wird das auf Wunsch adaptive Noise Cancelling von bis zu 42 dB bei einem Frequenzbereich zwischen 40 und 4000 Hertz hinzugeschaltet, offenbart sich eine überraschend effiziente ANC-Leistung. Schon bei mittlerer Musiklautstärke ist vom Straßenlärm nichts mehr zu hören. Im Hochtonbereich zeigen sich erwartungsgemäß Schwächen, aber hier begegnen alle ANC-Kopfhörer ihrem Endgegner. Weitaus teurere ANC-Spitzenmodelle, wie der Sony WF-100XM4 (Testbericht) oder die Bose Quietcomfort Earbuds (Testbericht), filtern deutlich besser aus.

Preis

Die unverbindliche Preisempfehlung für den 1More Aero liegt bei 110 Euro. Auf dem Markt ist er zum Testzeitpunkt auch regelmäßig für knapp unter 80 Euro zu finden. Spätestens hier wird das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut.

Fazit

Tatsächlich überzeugt der 1More Aero im Test weniger durch das angepriesene Oberklassen-Feature namens Spatial Audio, sondern vielmehr durch seine grundsolide Performance, die mit Blick auf das Preissegment in vielen Bereichen überdurchschnittlich ist. Design, Tragekomfort und allen voran ANC sind bemerkenswert gut gelungen. Dazu gesellt sich ein tolles Ausstattungspaket mit AAC-Codec, Bluetooth-Multipoint und eine dynamische EQ-Anpassung an die gewählte Lautstärke. Hier wird viel fürs Geld geboten, auch wenn wir uns – etwas kleinlaut – noch einen hochwertigeren Audio-Codec für Android-Geräte wünschen würden.