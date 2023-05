Zubehör für Wohnmobil & Wohnwagen: Rückfahrkamera, Photovoltaik, Internet & Co.

Zelte sind zu unbequem, Wohnmobile benötigen viel Platz – da ist ein Wohnwagen, den man einfach an die Anhängerkupplung hängt, eine gute Alternative. Kein Wunder, schließlich kann man das Auto am Urlaubsort abkoppeln und ist dann noch etwas flexibler.

Auch wenn moderne Wohnwagen deutlich besser ausgestattet sind als früher, kann man mit ein paar zusätzlichen Gadgets den Luxus deutlich erhöhen. Gleiches gilt auch für Wohnmobile, bei denen man etwa Stromversorgung, Einparkhilfe, Navigationssystem, Internetanbindung oder Outdoorküche nachrüsten kann. Das ermöglicht sogar ein Homeoffice in der Einfahrt, auf dem Campingplatz oder fernab der Steckdose.

Einparkhilfe: Rückfahrkameras für Wohnmobile & Wohnwagen

Wer das erste Mal mit einem Wohnwagen als Anhänger oder einem großen Wohnmobil fährt, muss sich ganz schön umstellen. Speziell die Sicht nach Hinten ist nur eingeschränkt möglich und die Ausmaße des Fahrzeugs stellen ebenfalls eine Herausforderung dar. Rückfahrkameras zum Nachrüsten (Ratgeber) versprechen hier Abhilfe. Aufgrund der Länge des Fahrzeugs kommen hier nur Varianten mit Funkverbindung infrage, idealerweise mit einer Kamera mit eigener Stromversorgung.

Bild: TechStage.de

So gibt es von Garmin Navigationsgeräte für Camper, die über eine Funkverbindung mit einer Rückfahrkamera mit Batterie funktionieren. Ein Beispiel dafür ist die Garmin BC40 (Testbericht), die es in einer Ausführung speziell für Wohnmobile gibt. Als Stromquelle für die Kamera dienen herkömmliche Batterien, das Navi zeigt das Bild an.

Eine Alternative sind Funk-Rückfahrkameras mit Solarpanels und separatem Display. Dazu gehören etwa die Lescars Solar-Funk-Rückfahrkamera (Testbericht) oder das AEG Solar Rückfahrkamera-System RV 4.3 (Testbericht). Auto-Vox bietet eine spezielle Funk-Rückfahrkamera für Wohnmobile bei Amazon ab 280 Euro an. Diese bietet auch Nachtsicht, Solarpanels versorgen die Kamera mit Strom. Das Bild wird per Funk an einen Bildschirm im Cockpit übertragen.

Navigation für Wohnwagen & Wohnmobil

Wohnwägen und Caravans sind höher, länger und teils schwerer als einfache PKW. Ein Navi für Camper muss das alles einberechnen. Wer öfter in einer unbekannten Gegend unterwegs ist, der sollte in ein spezielles Navi für Camper investieren. Die Geräte haben spezielles Kartenmaterial und können normalerweise die Abmessungen von Wohnwagen oder Caravan aufnehmen.

Neben Garmin bietet auch Tomtom passende Navigationsgeräte. Idealerweise sollte man Navis nutzen, die über ein Update-System für das Kartenmaterial verfügen. Geräte mit eigener SIM-Karte können das unterwegs erledigen, sind aber meist etwas teurer. Alternativ lassen sich die Karten der Navis per WLAN oder über einen PC aktualisieren.

Handyhalterungen, smarte Displays & Transceiver

Wer lieber das Smartphone als Navigationsgerät nutzt oder darüber Musik übers Autoradio abspielen will, sollte eine passende Handyhalterung nutzen. Denn das Smartphone sollte festen Halt haben, um nicht als Geschoss durch den Innenraum zu fliegen. Zudem droht Bußgeld, wenn man während der Fahrt das Handy in den Händen hält. Passende Befestigungsmöglichkeiten zeigen wir in den Ratgebern Handyhalterung mit Wireless Charger fürs Auto: Kabellos laden mit Qi sowie Handyhalterung fürs Auto ab 10 Euro: Lüftungsgitter, Saugnapf, Magnet & Co.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Musik über das Handy im Auto zu hören. Eine Option ist ein Autoradio mit Bluetooth, das eine direkte Verbindung ermöglicht. Falls das Autoradio kein Bluetooth hat, kann ein Bluetooth-Adapter (Bestenliste) über den Audio-Eingang (Aux-in) angeschlossen werden. Alternativ kann ein FM-Transmitter verwendet werden, der das Audiosignal über Bluetooth empfängt und über Ultrakurzwelle an das Autoradio sendet. Die Wahl einer freien Frequenz ist wichtig, um Störungen zu vermeiden, und in Ballungsräumen kann dies schwierig sein. Es sollte beachtet werden, dass ein FM-Transmitter den Verkehrsfunk beeinträchtigen kann.

Bild: TechStage.de

Eine interessante Lösung für jeden, der das herkömmliche – zumeist veraltete – Radio im Camper aufrüsten will, sind smarte Displays zum „Nachrüsten“ von Android Auto oder Apple Carplay. Getestet haben wir das Modell Carpuride 901 (Testbericht). Verbunden wird der Bildschirm per Aux-in oder Bluetooth mit Autoradio und Smartphone. Derzeit bekommt man das Gerät für 235 Euro bei Amazon. Mehr zu dem Thema zeigt unser Artikel Android Auto, Apple Carplay & DAB+ nachrüsten: Displays, Moniceiver & Receiver.

Mobile LTE-Hotspots & Tarife fürs eigene Internet

Strom ist vorhanden, jetzt geht es ums Internet. Auch wenn viele Campingplätze ein WLAN anbieten, die Qualität kann stark schwanken. Dank des kostenlosen Roamings in der EU kann man problemlos seinen eigenen Vertrag weiternutzen. Wer aber mit mehreren Geräten online gehen möchte, der sollte sich einen mobilen Hotspot samt passendem Tarif anschaffen.

In unseren Tests zeigt sich, dass ein Hotspot wie der Netgear Nighthawk M2 (Testbericht) eine deutlich bessere Reichweite hat als etwa ein Smartphone. Dazu verfügen die Geräte über einen vergleichsweisen starken eigenen Akku und man kann externe Antennen anschließen.

Im Artikel LTE und 5G: Die besten Datentarife für Handy, Tablet & mobilen Router zeigen wir neben Tarifen die passenden Hotspots. Im Grunde hat man die Wahl zwischen Mobilfunk-Routern mit Batterie und solchen, die am normalen Strom hängen, etwa an einem Solargenerator.

Unabhängiger Strom: Powerstations & Photovoltaik

Zwar bieten die meisten Stellplätze auf dem Campingplatz Steckdosen an, wer aber eine Powerstation mit Schuko-Stecker, großer Kapazität und Solarmodulen nutzt, ist deutlich unabhängiger. Diese sind eine leise und praktische Alternative zu Benzin- oder Diesel-Generatoren.

Ohne Strom geht nichts und beim Camping kommt er leider nicht wie daheim einfach aus der Steckdose. Am Campingplatz kann es Stecker geben, wobei das auch nicht immer garantiert ist. Als leise und praktische Alternative zu Benzin- oder Diesel-Generatoren (Ratgeber) haben sich Solargeneratoren erwiesen – Powerbanks mit Schuko-Stecker, großer Kapazität und Anschluss für Solarmodule.

Kompakte Geräte wie die Ecoflow River (Testbericht) bekommt man für unter 400 Euro. Sie bietet mehrere USB-Ports und zwei 230-Volt-Buchsen, die jeweils Verbraucher mit bis zu 600 Watt unterstützen. Per USB-C lassen sich auch stromhungrige Notebooks mit bis zu 100 Watt laden. Aufgeladen wird das Gerät entweder zu Hause in der Steckdose oder per Solarpanel. Weitere Geräte dieser Art zeigt unserer Top 10: Leistungsstarke Powerstations – mobile Stromgeneratoren für Photovoltaik.

Ein Teil der getesteten Geräte. Bild: TechStage.de Einige der kompaktesten Geräte kommen von Anker, Blitzwolf, Ecoflow und Xmund. Bild: TechStage.de Nebeneinander zwei zusammengefaltete Solarmodule mit 350 und 100 W. Bild: TechStage.de Die Premium-Powerstations liefern ordentlich Power. Bild: TechStage.de Hier die XL-Geräte Bluetti AC200Max (links) und Jackery Explorer 2000 Pro (rechts). Bild: TechStage.de Die Schuko-Steckdosen der Bluetti Poweroak AC200Max. Bild: TechStage.de Ein Strommessgerät im Testeinsatz. Bild: TechStage.de Ecoflow Delta Pro Bild: TechStage.de Ecoflow Delta Pro Bild: TechStage.de Ecoflow Delta Pro Bild: TechStage.de Ecoflow Delta 2 Bild: TechStage.de Ecoflow Delta 2 Bild: TechStage.de Ecoflow Delta 2 Bild: TechStage.de Die USB Ausgänge leisten bis zu 100 W. Bild: TechStage.de Die Bluetti Poweroak EB150 sieht altbacken aus, bietet aber ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Bild: TechStage.de Auch hier sind Schuko-Dosen an Bord. Bild: TechStage.de Leider setzt Bluetti, anders als etwa Ecoflow oder Jackery, auf externe Netzteile. Bild: TechStage.de Eine Flashfish UA550 mit farbigen Status-Display. Bild: TechStage.de Auch die Nonema-Modelle müssen am Panel zeigen, was sie können. Bild: TechStage.de Hier die Ausbeute eines günstigen 100-W-Panels. Bild: TechStage.de Das Metallgehäuse der Loskii LK-PS31 ist schick und schwer. Bild: TechStage.de Das Metallgehäuse verhilft zu einem hochwertigen Auftritt. Bild: TechStage.de Die Xmund XD-PS10 neben der Jackery Explorer 1000. Bild: TechStage.de Bei den günstigen Geräten kommen leider keine Schuko-Dosen zum Einsatz. Einziger Nachteil: Die Stecker halten nicht so zuverlässig. Bild: TechStage.de Die verpackte Ecoflow Delta neben einem 160-W-Panel. Bild: TechStage.de So sieht das Set im Einsatz aus. Bild: TechStage.de Hier stehen vier 230-V-Dosen bereit. Bild: TechStage.de Die Bluetti Poweroak EB70kann auch kabellos laden. Bild: TechStage.de Die EB70 im Praxistest mit einer Stichsäge. Bild: TechStage.de Das Modell Blitzwolf BW-PG1 beim Laden der Akkus. Bild: TechStage.de Die überarbeitete Blitzwolf BW-PG1 hat nun mehr Leistung und Kapazität als die erste Version. Bild: TechStage.de Die Blitzwolf BW-PG2 ist kompakt und schick. Bild: TechStage.de Allerdings funktioniert der 230-V-Ausgang nicht, während sie am Solarpanel hängt. Bild: TechStage.de Die verpackte Jackery Explorer 2000 Pro neben einem Benzin-Inverter. Bild: TechStage.de Die Jackery Explorer 2000 Pro im Fotostudio. Bild: TechStage.de Bilderstrecke - Solargeneratoren im Test Ein paar Bilder der vergangenen Tests.

Doch um die Generatoren in einer vernünftigen Zeit zu füllen, muss man zwei Dinge beachten: Größe der Kapazität und verfügbare die Leistung. Dabei muss man die Paneele nicht fest auf dem Wohnwagen installieren, es gibt faltbare Module. Eine Auswahl geeigneter Panels zeigt unser Ratgeber Photovoltaik mobil und günstig: Solarpanels für Camping, Garten und Powerstation. Auch muss man bei den Anschlüssen aufpassen. Die Solargeneratoren nutzen meist eigene Stecker, oft liegt den mobilen Panels aber passende Adapter bei.

Kochen & Grillen

Campen und Grillen, das gehört einfach zusammen. Aber ein vollständiger Gasgrill wie der Spirit EPX-325S GBS (Testbericht) passt nur in die wenigsten Wohnwägen. Aber kein Grund, zu einem Einweggrill zu greifen. Es gibt zahlreiche Alternativen. Wer nicht auf Gas verzichten möchte, der sollte sich insbesondere den Weber Anywhere oder den noch kompakteren Skotti Grill (Testbericht) ansehen. Der Grill lässt sich in wenigen Minuten zusammensetzen und ansonsten kompakt verstauen.

Skotti Grill So kommt der Skotti beim Nutzer an. Achtung: Das Gasventil und das Brennroht stecken in kleinen Taschen in der Tasche - oben rechts im Bild sieht man sie. Bild: TechStage.de Skotti Grill Zunächst steckt man das jeweils mit einem Dreieck gekennzeichnete Seitenteil und das lange Teil zusammen. Bild: TechStage.de Skotti Grill Danach das zweite lange Teil einstecken. Bild: TechStage.de Skotti Grill Es folgt die Unterschale. Bild: TechStage.de Skotti Grill Das Brennrohr wird von oben eingehakt. Bild: TechStage.de Skotti Grill Der Grill mit Brennrohr. Bild: TechStage.de Skotti Grill Nun kommt das Abstrahlblech über das Brennrohr. Es verteilt die Hitze besser und verhindert, dass Fett direkt in den Brenner tropft. Abstrahlblech und Brennrohr werden durch das andere kurze Seitenstück geschoben, dieses kann man dann einhaken. Bild: TechStage.de Skotti Grill Zuletzt wird der Grillrost aufgesetzt. Bild: TechStage.de Skotti Grill Jetzt noch den Brenner und eine Gaskartusche dran und es kann losgehen. Bild: TechStage.de Skotti Grill: Aufbau Skotti Grill: Aufbau

Eine Alternative kommt vom Hersteller Biolite, der ebenfalls sehr kompakte Koch- und Grillprodukte herstellt. Vom Camp-Ofen hin zu Kaffeepresse, Biolite hat viele spannende Produkte. Das gilt natürlich auch für die klassischen Campingkocher von Campinggaz und Co. Weiteres Zubehör für Grillmeister zeigt unser Ratgeber Die besten Gadgets für das BBQ: Smart Grillen ab 20 Euro.

Hygiene: Duschen & Toiletten

Wäsche waschen, kurz mal Duschen oder eine Alternative zur Toilette im Wohnwagen: Mit den richtigen Produkten hat man unterwegs gleich mehrere Alternativen parat. Gerade in wärmeren Gefilden sind Solarduschen oder Campingduschen praktisch. Man füllt sie mit Wasser, hängt sie in die Sonne und nach ein paar Stunden kann man mit einer angenehmen Temperatur duschen. Perfekt nach einem Bad im Meer oder nach einer langen Wanderung.

Um die Klamotten zu waschen, kann man entweder zu Waschmittel in der Tube greifen oder man nutzt gleich eine tragbare Waschmaschine nutzen. Zumindest für einfache Wäsche ist das eine akzeptable Alternative. Wir haben die Moyu Waschmaschine von Xiaomi (Testbericht) genauer angesehen, auch wenn der Schleudergang unbrauchbar ist. Banggood verlangt dafür 160 Euro. Andere Modelle, etwa von Adler, bekommt man ab 80 Euro bei Ebay.

Bleiben die tragbaren Toiletten. Die gibt es in zahlreichen Ausführungen, teilweise zum selbst zusammenbauen oder fertig.

E-Klapprad oder E-Scooter: Mobil auf dem Campingplatz

Anders als bei einem Caravan hat man beim Wohnwagen zwar ein Auto dabei – aber will man das wirklich für jede Besorgung und jeden Ausflug verwenden? E-Klappräder oder E-Scooter sind da die deutlich bessere Wahl. Natürlich kann man normale E-Bikes oder andere Räder mitnehmen, etwa mit einem Dachträger oder am Heck des Autos (Ratgeber). Für einen Minivan, Kleinbus oder Wohnmobil bietet sich speziell ein Heckträger gut an.

Faltbare Räder sind da etwas praktischer. Sie lassen sich kompakt zusammenlegen und so im Wohnwagen oder dem Kofferraum bequem transportieren. Das gilt ebenfalls für E-Scooter.

Bild: TechStage.de

Fazit