Webcam kaufen: Wann 4K-Auflösung, Belichtung und Sichtfeld wichtig sind

In Zeiten von Homeoffice und privaten Videochats bemerken viele Anwender, dass die in Notebooks integrierten Webcams oft nicht den eigenen Ansprüchen genügen. Mängel bei Schärfe und Belichtung fallen schnell auf und auch das Sichtfeld der Kamera ist ein Problem.

Höhere Auflösung für mehr Schärfe

Wie bei herkömmlichen Digitalkameras blicken viele Anwender beim Kauf einer Webcam hauptsächlich auf die Auflösung. Das hat auch einen logischen Grund: Je höher die Auflösung, desto schärfer ist die Darstellung - zumindest theoretisch. In der Praxis zahlt sich die höhere Auflösung aber bei Videokonferenzen in der Regel nicht aus. Zoom, Teams, Skype & Co. limitieren die Auflösung bei Videokonferenzen für die meisten Anwender auf HD – also 720p. Nur für Pro-Konten erlaubt Zoom Full-HD bei Videokonferenzen mit bis zu zwei Teilnehmern. Für Gruppen-Chats steht die höhere Auflösung nicht bereit. Ausnahmen macht Zoom nur bei einzelnen Business-Konten. Auch bei anderen populären Videochatlösungen wie Teams und Google Meet (Support-Eintrag) ist die Auflösung bei Videochats auf 720p begrenzt.