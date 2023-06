Wasserfeste Bluetooth-Lautsprecher: Jetzt kann die Outdoor-Party starten

Wenn die Sonne vom strahlend blauen Himmel lacht und eine warme Brise durch die Luft weht, gibt es kaum etwas Schöneres, als die Tage und Nächte im Freien zu verbringen. Ob am Strand, See, im Park oder im eigenen Garten – der Sommer lädt ein, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und was darf bei einem perfekten Sommertag nicht fehlen? Richtig, gute Musik, die mitreißen und in eine Welt voller Euphorie und Lebensfreude entführen kann.

Eine ideale Ergänzung für die Outdoor-Party sind wasserfeste Bluetooth-Lautsprecher von Herstellern wie JBL, Sony, Anker Soundcore oder Bose. Diese kann man einfach transportieren, die Akkulaufzeit reicht mittlerweile für mehrere Stunden aus und passende Musik haben die meisten ohnehin in der Cloud bei Spotify oder Amazon Music geparkt. Früher noch als „Brüllwürfel“ verschrien, bieten mobile Bluetooth-Lautsprecher mittlerweile ordentlichen Klang und fette Bässe.

Bluetooth-Lautsprecher gibt es in verschiedenen Größen, Kategorien und Preisklassen, mit Lichteffekten oder im Retro-Style. Der Sound kommt per Bluetooth-Verbindung von einem gekoppelten Gerät, vornehmlich vom Smartphone. Der Nachteil: Der Akku des Smartphones wird zusätzlich belastet, zudem wird bei einem eingehenden Anruf die Musikwiedergabe unterbrochen und das Gespräch am Lautsprecher wiedergegeben. Dafür kann man die Lautsprecher auch problemlos in den Schrebergarten, an den See oder auf den Camping-Platz mitnehmen.

Wasserfeste oder wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher?

Wie gut muss ein mobiler Lautsprecher gegen Wasser geschützt sein? Unserer Meinung nach sollte er in jedem Fall Spritzwasser überstehen, also wasserfest sein. Dafür sollten sie eine Schutzklasse von IPX2 oder höher erfüllen. Dann überstehen die Bluetooth-Speaker mit höchster Wahrscheinlichkeit einige Regentropfen, nasses Gras oder ein Missgeschick mit einem Getränk.

Wenn jedoch Lautsprecher benötigt werden, die wirklich wasserdicht sind, sollte mindestens die Schutzklasse IPX7 erfüllt sein oder besser gleich IPX8. Diese bietet Schutz vor eindringendem Wasser in bis zu einer Tiefe von 1 Meter für einen begrenzten Zeitraum, in der Regel 30 Minuten. Vorsicht: Die IP-Zertifizierungen beziehen sich streng genommen nur auf Süßwasser. Ins Meereswasser oder den Pool sollte man den Lautsprecher also nicht mitnehmen, außer der Hersteller macht hier andere Angaben. Die Tabelle zeigt die Schutzklassen und ihre Bedeutung:

1. Ziffer Schutz gegen Berührung / Fremdkörper 2. Ziffer Schutz gegen Wasser 0 ungeschützt 0 ungeschützt 1 Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm / Schutz gegen Berührung mit dem Handrücken 1 Schutz gegen Tropfwasser 2 Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm / Schutz gegen Berührung mit dem Finger 2 Schutz gegen Tropfwasser < 15 °C 3 Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm / Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen 3 Schutz gegen Sprühwasser 4 Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm / Schutz gegen Berührung mit Draht 4 Schutz gegen Spritzwasser 5 Schutz gegen Staub / Schutz gegen Berührungen 5 Schutz gegen Strahlwasser 6 staubdicht, Schutz gegen Berührung 6 Schutz gegen schweres Strahlwasser 7 Schutz gegen zeitweises Untertauchen 8 Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen. Soweit keine andere Angabe erfolgt, besteht ein Schutz bis 1 Meter Wassertiefe. 9 Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft 9K Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge Quelle: Heise.de

Warum Outdoor-Lautsprecher Bass benötigen

Die meisten der Outdoor-Lautsprecher hören sich beim Probehören in der Wohnung ziemlich basslastig an. Das ist aber in diesem Fall gewollt. Denn im Freien kann der Bass weniger gut reflektieren, er verteilt sich weiter und wirkt so deutlich schwächer als im Innenraum. Damit man dennoch einen guten Sound hat, drehen die Hersteller den Bass etwas höher. Im Zweifel kann man hier per Equalizer-App nachbessern.

Wie viel Wumms der Bass bringen soll, kommt auch auf den Einsatzzweck an. Will man nur in kleiner Runde im Park etwas Musik hören, reicht unter Umständen ein Mini-Bluetooth-Lautsprecher. Soll damit eine kleinere Outdoor-Party beschallt werden, benötigt es schon kräftigere Geräte.

Portable Bluetooth-Lautsprecher mit Akku

Tragbare Bluetooth-Lautsprecher mit Lithium-Ionen-Akku sind äußert praktisch und mobil. Die Musik kommt drahtlos vom Smartphone. Benötigt man nur ein Abspielgerät, um allein, zu zweit oder mit wenigen Freunden im Park Musik zu hören, ist ein kleiner Lautsprecher ausreichend. Bereits ab 20 Euro bekommt man kompakte Lautsprecher mit Bluetooth und Spritzwasserschutz. Dabei ist die Größe nicht einmal entscheidend: Kleine Lautsprecher wie der JBL Go 2 haben es in sich.

Bild: TechStage.de

Ist die Runde größer und auch der Anspruch an Bass und Stereo-Sound, sollte man zu einer größeren „Boombox“ greifen. Besonders viel Spaß hatten wir hier mit dem Anker Soundcore Motion Boom (Testbericht) für 90 Euro oder dem Tronsmart Bang (Testbericht) für 120 Euro. Der Bass ist satt genug, um im Freien den Sound von Trap, Dubstep, Hiphop oder Techno voll zu entfalten. Vergleichbar ist zudem der JBL Charge 5 mit 40 Watt RMS. Der richtige Begleiter für den Urlaub am Meer hingegen ist der Sony XB33 (Testbericht). Der Bluetooth-Lautsprecher ist nach IP67 zertifiziert – übersteht laut Hersteller aber auch ausdrücklich den Kontakt mit Salzwasser.

Bild: TechStage.de

Fans von Rockmusik und Nostalgie raten wir zum Marshall Kilburn II (Testbericht), der einem Verstärker des gleichnamigen Herstellers nachempfunden ist. Allerdings ist das Gerät mit IPX2 nur eingeschränkt Outdoor-tauglich und sollte nach Möglichkeit nicht auf nassem Untergrund stehen. Tollen Klang und gut 16 Stunden Akkulaufzeit bietet der Teufel Rockster Cross (Testbericht). Der outdoortaugliche Bluetooth-Lautsprecher ist mit 312 Euro aber auch teuer. Günstiger und kompakter ist etwa der Teufel Rockster Go.

Fette Lautsprecher für die Outdoor-Party

Wenn es um richtige Beschallung statt Hintergrundmusik geht, sind Party-Lautsprecher die beste Wahl. Diese bieten auch bei hoher Lautstärke guten Klang und müssen sich auch nicht vor Hi-Fi-Anlagen verstecken. Im Vergleich zur portablen Bluetooth-Boxen sind sie nicht nur größer, sondern bieten auch mehr Anschlussmöglichkeiten und einen deutlich kräftigeren Bass. Neben Bluetooth verfügen sie oft über einen oder mehrere Aux-Eingänge, um Mischpulte oder Instrumente direkt anzuschließen. Dafür sind sie aber auch teurer und schwerer. Besonders praktisch ist ein Mikrofon-Eingang für Reden oder Durchsagen bei Veranstaltungen.

Party-Boxen tönen meistens nicht allein. Man schließt sie per Bluetooth oder USB-Kabel zusammen. Ein anschauliches Beispiel dafür sind die Sony XP700. Sie können sich über Bluetooth mit weiteren kompatiblen Sony-Lautsprechern verbinden und die Musik so raumfüllender liefern. Teufel setzt bei seinen Rockster-Geräten dagegen auf klassische Kabelverbindungen.

Große Party-Speaker haben nicht nur viele Anschlüsse, sondern oft coole Beleuchtungseffekte. Wichtiger sind aber die Akkulaufzeit und die Möglichkeit, Musik von USB-Sticks abzuspielen oder Handys per Powerbank-Funktion aufzuladen. Der Spritzwasserschutz bleibt ein Must-have, damit die Party nicht von Regen oder verschütteten Getränken ruiniert wird.

Fazit

Wer unterwegs mit Freunden oder der Familie im Freien Musik hören möchte, findet bei portablen Bluetooth-Lautsprecher mit Akku eigentlich alles, was nötig ist. Vorausgesetzt, ein Smartphone oder Tablet dient hier als Abspielgerät. Der Klang ist besser, als man es von den kleinen Geräten erwarten würde. Wichtig ist es auf ausreichenden Spritzwasserschutz zu achten, weniger als IPX2 sollten es nicht sein, besser man greift gleich zu IPX7.