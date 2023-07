Verrückte Outdoor-Handys: Wärmebild, Akku-Biest, Monster-Sound & Walkie-Talkie

Outdoor-Handys und Outdoor-Smartphones gelten als Nischenprodukte. Trotzdem erfreuen sie sich bei vielen Käufern großer Beliebtheit. Das liegt in allererster Linie an der robusten Verarbeitung, die dafür ausgelegt ist, Stürze, Schläge, Nässe und so weiter zu überstehen. Noch dazu sind Outdoor-Smartphones häufig vergleichsweise günstig. Denn nur selten findet man in den Überlebenskünstlern High-End-Hardware. Meist begnügen sich die Hersteller mit Mittelklassetechnik. Das muss erst einmal nichts Schlechtes sein, schließlich leisten auch Mittelklasse-Smartphones häufig einen hervorragenden Dienst im Alltag. Das bestätigt unsere Bestenliste Top 10: Smartphones bis 300 Euro – alles, was ein Smartphone braucht.

Das Besondere an den Outdoor-Handys und Outdoor-Smartphones: Sie kommen häufig mit außergewöhnlichen Funktionen, die man so bei einem normalen Smartphone nicht findet. Dazu gehören Wärmebildkameras, Nachtsichtoptionen, sehr laute Lautsprecher, Barometer, extrem große Akkus oder gar Walkie-Talkies, um unabhängig vom Handy-Netz kommunizieren zu können. In dieser Kaufberatung zeigen wir, was der Markt an skurrilen Outdoor-Telefonen hergibt. Wer ganz allgemein das beste Outdoor-Handy sucht, dem empfehlen wir unsere Bestenliste Top 10: Die besten Outdoor-Handys – robust, wasserdicht, Nachtsicht, Funk & Co.

Nachtsichtkamera

Eine Nachtsichtkamera kann in nahezu völliger Dunkelheit Bilder aufnehmen. Dafür nutzt sie das für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotlicht. Ein Infrarot-LED-Blitz sendet Infrarotlicht aus, das von Objekten in der Umgebung reflektiert wird. Ein für diese Art von Licht empfindlicher Sensor empfängt die reflektierten Lichtstrahlen und wandelt sie für die Erstellung des Bilds in ein elektronisches Signal um. Dieses Bild wird normalerweise in Schwarzweiß dargestellt, da der Sensor keine Farbinformationen aus dem Infrarotlicht extrahieren kann.

Diese Art von Kamera benötigt eine geringe Menge an Restlicht. Sie kann aber auch in völliger Dunkelheit funktionieren, wenn der Infrarot-LED-Blitz ausreichend stark ist, beziehungsweise das zu fotografierende Objekt nah genug ist.

Ein gutes Beispiel für ein Outdoor-Handy mit Nachtsichtkamera ist das AGM H5 Pro (Testbericht). Mit ihm gelingen auch in stockdunklen Räumen noch immer Schwarz-Weiß-Fotos.

Bild: TechStage.de

Wärmebildkamera

Eine Wärmebildkamera misst und interpretiert Wärmestrahlung. Jedes Objekt, das eine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt aufweist, sendet Infrarotstrahlung aus. Infrarotkameras erzeugen ein Bild, indem sie diese Strahlung messen und interpretieren. Die Farben des fertigen Wärmebilds zeigen unterschiedliche Wärmestufen: Warme Bereiche erscheinen in hellen Farben (Weiß und Rot), während kältere Bereiche in dunkleren Farben (Blau und Schwarz) dargestellt werden.

Der bekannteste und am weitesten verbreitete Hersteller von Wärmebildkameras ist Flir, dessen Technik sich in den allermeisten Outdoor-Handys mit Wärmebildkamera wiederfindet. Bekannte Hersteller von Smartphones mit Wärmebildkamera von Flir sind Caterpillar, Ulefobe, Doogee, Blackview, Oukitel und AGM. Allerdings gibt es auch externe Lösungen, um das eigenen Smartphone mit einer Wärmebildkamera auszustatten. Mit unter 70 Euro ist die Mini Infrarot Kamera auf Aliexpress (Kauflink) ganz besonders günstig und flexibel.

Im September 2022 hatten wir das AGM Glory G1S (Testbericht) mit integrierter Flir-Wärmebildkamera und Nachtsichtmodus im Test. Das Outdoor-Smartphone kostete damals über 700 Euro. Nun ist sein Preis auf gut 500 Euro gefallen.

Es verfügt über ein stoßfestes, wasserdichtes Gehäuse im martialischen Look. Mit einem Gewicht von 315 Gramm ist es ziemlich schwer, aber es erfüllt die Militärnorm MIL-STD-810H für seine Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Sand, Schmutz und extreme Temperaturen.

Die Hauptkamera des AGM Glory G1S nutzt einen Sony IMX 582 Sensor mit 48 Megapixeln und fügt vier Pixel zu einem zusammen, um Bilder mit etwa 12 Megapixeln zu erzeugen. Die Qualität der Aufnahmen ist bei Tageslicht ordentlich, während die Makrolinse aufgrund ihrer niedrigen Auflösung nicht überzeugt. Sehr ungewöhnlich sind die Infrarot-Linse und die Wärmebildkamera, die Details auch bei Dunkelheit sichtbar machen und Temperaturen bis zu einer Entfernung von 5 Metern messen können.

Das Smartphone wird von einem Snapdragon 480 angetrieben und bietet eine ausreichende Leistung für gängige Alltagsaufgaben sowie 5G. Es verfügt über 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der durch eine Micro-SD-Karte erweitert werden kann. Der Akku hat eine Kapazität von 5500 mAh, die einen Betrieb von knapp unter 13 Stunden ermöglicht.

Laute Speaker

Klar, alle Smartphones haben Lautsprecher. Doch es gibt auch Outdoor-Handys wie das AGM H5 Pro (Testbericht) mit besonders starken 3,5-Watt-Lautsprechern. Dies hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann das Smartphone so etwa am Lagerfeuer Musik abspielen, ohne leise und kaum hörbar vor sich hin zu dudeln wie ein normales Handy. Der zweite Vorteil ist vor allem für Outdoor-Enthusiasten interessant. So kann der Lautsprecher etwa in Notsituationen dank seiner Größe ein gut hörbares Signal von sich geben.

Das AGM H5 Pro ist so ein Outdoor-Smartphone mit besonders starkem 3,5-Watt-Lautsprecher. Ein Infrarot-Sensor für Nachtaufnahmen ist auch mit an Bord. Es ist gemäß IP68/IP69K gegen das Eindringen von Wasser geschützt, hat ein stoßfestes Gehäuse und einen großen Akku.

Trotz seiner Robustheit und seiner vielen Funktionen weist das AGM H5 Pro einige Schwächen auf. Der eingebaute Lautsprecher ist zwar sehr laut, liefert aber eine schlechte Klangqualität und eignet sich so kaum zur Wiedergabe von Musik in hohen Lautstärken. Als Notfallsignal erfüllt der Lautsprecher jedoch seinen Zweck.

Auch das Ulefone Armor 21 kommt mit einem 3,5-Watt-Lautsprecher. Es kostet auf Aliexpress (Kauflink) 230 Euro. Das Smartphone mit Android 13 ist zudem äußerst robust, hat einen riesigen 9600-mAh-Akku, ein 6,6 Zoll großes Display mit 120 Hz, bis zu 16 GByte RAM und eine 64-Megapixel-Kamerasensor von Sony.

Monster-Akkus

Wer mit seinem Smartphone viel und lange draußen unterwegs ist, der will auch, dass es mit einer Akkuladung möglichst lange aushält. Dafür gibt es Outdoor-Smartphones mit besonders großen Akkus. Interessanterweise müssen diese nicht einmal teuer sein, wie das nur gut 100 Euro teure Oukitel WP5 (Amazon-Kauflink) beweist. Für seinen schlanken Preis bietet einen mit 8000 mAh geradezu monströs großen Akku. Die restliche Ausstattung gehört zur Einstiegsklasse. Wer jedoch mit seinem Smartphone tagelang ohne Aufladen unterwegs sein und sparen will, für den könnte das Oukitel WP5 einen Blick wert sein. Spitzenreiter bezüglich der Akkukapazität ist das Blackview BV7100 (Testbericht) mit einer enorm hohen Kapazität von 13.000 mAh. Damit hält das Smartphone bei dezenter Nutzung rund eine Woche durch.

Wer auf Outdoor-Fähigkeiten verzichten kann und lediglich ein „normales“ Smartphone mit besonders großem Akku sucht, der sollte einen Blick in unseren Ratgeber Starke Akkus: Top 10 der Smartphones mit der besten Akkulaufzeit werfen. Für den Notfall sollten Anwender auch eine Powerbank (Ratgeber) im Gepäck haben, um das Gerät damit auch dann aufladen zu können, wenn die nächste Steckdose weit entfernt ist.

Walkie-Talkie

Wer abseits des Smartphone-Netzes unterwegs ist, etwa in einem abgelegenen Gebirge, hat mit einem normalen Handy oder Smartphone keine Möglichkeit der Kommunikation. Hier helfen Funkgeräte, auch Walkie-Talkies genannt. Mehr zum Thema erklären wir im Ratgeber Notfallkommunikation per Funk – wie geht das?

Allerdings kommt es bei derartigen Unternehmungen häufig auf jedes Gramm an, das man an Ausrüstung mit sich schleppen muss. Dafür gibt es Smartphones, welche gleich ein Walkie Talkie integrieren. Eines davon ist das Ulefone Armor 20WT (Testbericht). Die PMR-Funkgerät-Integration ermöglicht eine Push-to-Talk-Kommunikation ohne Mobilfunknetz. Dafür kommt es mit einer 6-Zentimeter-Antenne, die für den Walkie-Talkie-Betrieb benötigt wird. Sie kann abgeschraubt werden, wenn man die Walkie-Talkie-Funktion nicht benutzt.

Das Armor 20WT ist staubgeschützt und wasserdicht. Es verfügt dank eines riesigen 10.850-mAh-Akkus über eine sehr lange Akkulaufzeit. Dieser ermöglicht den Betrieb des Geräts für drei bis vier Tage ohne Aufladen. Das Smartphone ist jedoch recht massiv und beinahe so schwer wie ein Tablet.

Die Spezifikationen des Geräts sind für ein Outdoor-Smartphone dieser Preisklasse beeindruckend, mit einem robusten Design, hervorragender Akkulaufzeit und einer nützlichen Walkie-Talkie-Funktion.

Neben dem Ulefone Armor WT20 hat auch das Unihertz Atom XL eine Walkie-Talkie-Funktion. Es kostet auf Amazon (Kauflink) 330 Euro.

Barometer, Thermometer

Die hier genannten Funktionen zeigen, dass sich Hersteller von Outdoor-Handys und Outdoor-Smartphones immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um ganz spezielle Probleme zu lösen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

So gibt es etwa mit dem Ulefone Power Armor 18T bei Aliexpress (Kauflink) ein Outdoor-Smartphone mit integriertem Thermometer. Dieses misst etwa die Körpertemperatur von Kleinkindern, aber auch die Temperatur eines beliebigen Objekts von -20 Grad Celsius bis 80 Grad Celsius.

Mittlerweile gar nicht mehr so selten sind Outdoor-Telefone mit integriertem Barometer für die Ludtdruckmessung. Dazugehören etwa das Gigaset GX6 (Testbericht), das Blackview BV7100 (Testbericht) und das Nokia XR20 (Testbericht).

Die günstigsten Outdoor-Smartphones

Fazit