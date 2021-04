Vergleichstest: 16 Bluetooth-Schlüsselfinder von 3 bis 39 Euro

Testfeld

Die GPS-Position speichert die Smartphone-App ebenfalls in allen Fällen automatisch. Bei den billigen China-Trackern von Vodeson und Promotech kommt es bei der Abfrage der Daten allerdings zu Abstürzen der App. Bis auf diese beiden zeigen aber alle Tracker zuverlässig den Standort an. Da die Tracker allesamt keinen eigenen GPS-Empfänger integriert haben, greifen die Programme auf die Ortsinformation des Smartphones zurück. In der Praxis reicht das meist: Man erkennt auf einer Karte in der App, ob Smartphone, Portemonnaie oder Rucksack zu Hause, in der Wohnung oder am Grillplatz im Park zuletzt in Reichweite waren. Sofern der per Bluetooth-Tag markierte Gegenstand noch dort ist, reicht die Genauigkeit aus, um wieder in Bluetooth-Reichweite zu kommen – und um dann per Fingertipp den akustischen Alarm auszulösen.