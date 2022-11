Vergleich: Diese günstigen Magsafe-Alternativen laden das iPhone kabellos

Mit der Einführung der zwölften Generation des Apple iPhones zeigt Apple ihre eigene Qi-Ladelösung namens Magsafe. Auch wenn iPhones ebenfalls mit den allermeisten Qi-Ladegeräten (Top-10-Bestenliste) anderer Hersteller laden, hat Magsafe den großen Vorteil, des es sich dank Magnete am iPhone ausrichtet und dort haftet.

Mittlerweile gibt es viele Qi-Ladegeräte anderer Hersteller, die ebenfalls mit Magneten kommen und am iPhone haften. Wir haben uns den original Apple-Magsafe-Lader und einige Konkurrenzgeräte angeschaut und zeigen, ob man zum etwas teureren Apple-Produkt greifen sollte oder ob man an dieser Stellen sparen kann. Außerdem zeigen wir magnetische Qi-Powerbanks, die an iPhones haften, Ladestationen und Magsafe-Lösungen für das Auto.

Ladepads

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich das Apple Magsafe Ladegerät gegenüber der günstigeren Konkurrenz schlägt.

Ruhezustand in Watt iPhone 12 mini Watt (Ø) max. Watt Port Preis (11/22) Apple MagSafe Charger 1,3 11,7 15 USB-C 33 ESR Halolock Kickstand 0,6 9,1 18 USB-C 27 Ultron Realpower PC-Magset 1,4 3,8 20 USB-C 24 XLayer Magnetic Charging Pad 0,5 8,9 15 USB-C 15

Apple Magsafe Ladegerät

Das Apple Magsafe Ladegerät wirkt ganz Apple-typisch hervorragend verarbeitet. Es besteht zum großen Teil aus einem gefrästen Stück Aluminium. Das sieht schick aus, hat aber den Nachteil, dass das Apple Magsafe Ladegerät auf glatten Oberflächen rutscht. Kleine Gummifüßchen oder Ähnliches gibt es nicht. Auf seiner Oberseite verdeckt eine mattweiße Kunststoffoberfläche sowohl die Magnete als auch die Qi-Ladespule. Das fest daran angebrachte Kabel ist etwa einen Meter lang und mündet in einem USB-C-Port. Ein Netzteil liegt nicht bei.

An entsprechenden iPhones haftet das Apple Magsafe Ladegerät nahezu perfekt und lädt mit einem 20-Watt-Netzteil im Schnitt mit 11,7 Watt. Das ist im Vergleich der Magsafe-Lader die schnellste Energieübertragung.

Wer das Apple Magsafe Ladegerät zum Laden seines iPhones nutzen will, kann bedenkenlos zugreifen. Die Qualität und auch die Ladegeschwindigkeit überzeugen und auch der Preis ist mit etwa 33 Euro angemessen.

ESR Halolock Kickstand

Der ESR Halolock Kickstand ist der einzige schwarze Magsafe-Klon. Auch er besteht zum großen Teil aus einem Metall, bietet jedoch zusätzlich einen ausklappbaren Arm, um das iPhone beim Laden aufstellen zu können. Das ist praktisch, wenn man sich etwa beim Laden ein Video anschauen möchte. Das mitgelieferte USB-C-Kabel kann vom Qi-Lader abgestöpselt werden. Ein Netzteil liegt nicht bei.

Im Test schlägt sie der ESR Halolock Kickstand beim Laden des iPhones wacker. So messen wir eine Energieübertagung von 9,1 Watt. Allerdings hält es an Magsafe-iPhones nicht so gut wie das Magsafe-Ladegerät von Apple.

Insgesamt präsentiert sich der ESR Halolock Kickstand als Allrounder, der iPhones zuverlässig lädt. Allerdings ist sein Preis mit etwa 27 Euro kaum günstiger als der des Apple Magsafe.

Ultron Realpower PC-Magset

Das Ultron Realpower PC-Magset ist optisch vom echten Apple Magsafe kaum zu unterscheiden. Es besteht wie sein Vorbild aus Aluminium und einer matten, weißen Kunststoffoberseite. Allerdings ist sein fest installiertes Kabel mit zwei Metern ausgesprochen lang. Der Hersteller legt seinem Qi-Lader ein 20-Watt-Netzteil bei.

Beim Ladetest fällt das Ultron Realpower PC-Magset durch. So lädt es das iPhone 12 mini mit gerade einmal 3,8 Watt. Auch die Magnete halten sich so gut wie die Magnete des Apple Magsafe Ladegeräts.

Wegen der unterirdischen Ladeleistung beim iPhone 12 mini können wir das Qi-Ladegerät nicht empfehlen. Noch dazu ist es mit 26 Euro recht teuer.

XLayer Wireless Charging Pad Magnetic 15W

Das XLayer Magnetic Charging Pad besteht komplett aus einem Kunststoff. Die günstige Anmutung schlägt sich im Preis nieder. So kostet das XLayer Magnetic Charging Pad lediglich 14 Euro. Ein zusätzliches Netzteil gibt es dafür nicht.

Im Test bietet es beim Laden des iPhone 12 mini eine Leistung von 8,9 Watt. Das ist ziemlich gut. Die Magnete halten nicht so fest wie die des Apple Magsafe.

Insgesamt sind wir vom XLayer Magnetic Charging Pad positiv überrascht. Es erhält auch wegen seines geringen Preises unsere Kaufempfehlung.

Qi-Ladestationen

Wer sein iPhone stationär zu Hause laden will, benötigt nicht zwingend die magnetische Fixierung durch Magsafe. Praktisch sind hier etwa Qi-Ladestationen, in denen das iPhone aufrecht steht. Aber auch Lader, in denen das Smartphone liegt, haben ihre Vorteile. Für einen guten Überblick empfehlen wir unsere Top 10 für kabellose Qi-Ladegeräte.

Dort haben wir die Qi-Ladegeräte unter anderem mit einem iPhone XR getestet. Die Aukey 3-in-1 Charging Station zeigt sich dort als schnellster Lader. Aber auch der Anker Snap Charge Flip, der Anker 633 Magnetic Wireless Charger, der Xlayer Wireless Charging Basic, der Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 und der Einova Ladestein laden das iPhone schnell auf.

Dabei ist der Xlayer Wireless Charging Basic mit 10 Euro besonders günstig. Der teure Anker 633 Magnetic Wireless Charger hat den Vorteil, dass sich sein Ladepad entnehmen und als mobile Qi-Powerbank nutzen lässt. Die Aukey 3-in-1 Charging Station, der Anker Snap Charge Flip und der Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 laden dafür gleich zwei Geräte gleichzeitig kabellos.

Qi-Autohalterungen

Auch im Auto setzt sich das kabellose Laden von Smartphones über Qi zunehmend durch. Wer dort sein iPhone kabellos laden will, sollte auf eine Magsafe-Zertifizierung achten. Nur dann halten Magnete das iPhone an Ort und Stelle. Doch auch Qi-Geräte ohne Magnete laden ein iPhone. Dann ist häufig zusätzlich eine Klammer oder ähnliches nötig, um das iPhone zu fixieren.

Wir haben uns unter anderem den für iPhones geeigneten Halolock Wireless Car Charger Cryoboost von ESR angeschaut. Damit größere iPhones wie das 13 Pro Max trotz Hülle sicher an dessen Magneten haften, sollte die Hülle Magsafe-geeignet sein. Häufig wird dies durch eigene Magnete in der Hülle erreicht. Dann halten alle iPhones komfortabel und bombenfest.

Die Befestigungsklemmen des Halolock Wireless Car Charger Cryoboost halten den Lader sicher am Lüftungsgitter fest. Zusätzlich führt ein kleiner Arm nach unten und stützt den Qi-Lader. Über ein Kugelgelenk kann der Nutzer das Smartphone ausrichten.

Schade finden wir, dass ESR auf das Beilegen eines klassischen Adapters für den Zigarettenanzünder verzichtet. Für den Betrieb ist eine USB-C-Buchse nötig. Wer diese in seinem Auto nicht hat, kann einen Zigarettenanzünder-auf-USB-C-Adapter etwa von KKM auf Amazon für 10 Euro kaufen.

Wer auf die wärmeableitende Technik Cryoboost verzichten kann, der sollte zum Vorgänger greifen. Denn die ESR Halolock Qi-Autohalterung kostet auf Amazon etwa 10 Euro weniger und kommt außerdem mit einem Adapter für den Zigarettenanzünder. Seine Magnete sind vergleichbar stark.

Einen anderen Ansatz verfolgt die SBS Mobile Autohalterung. Sie bildet im Grunde eine Befestigungsmöglichkeit für das Apple Magsafe Ladepad, welches man wiederum über einen USB-C-Port mit Energie versorgt. Eine schlaue Idee, schließlich gehört das Magsafe Ladepad von Apple zu den Geräten, die das iPhone am schnellsten laden.

Weitere Betätigungsmöglichkeiten fürs iPhone im Fahrzeug zeigen wir im Ratgeber Handyhalterung fürs Auto: Qi und kabelgebundene Modelle ab 10 Euro.

Qi-Powerbanks

Wer sein iPhone auch mobil kabellos laden will, kann zu Qi-Powerbanks greifen. Viele bieten mittlerweile auch die für Magsafe nötigen Magnete. Im Ratgeber Induktive Energieübertragung: Qi-Powerbanks ab 10 Euro im Vergleich geben wir dazu Hintergrundinformationen und stellen vier Qi-Powerbanks vor.

Ganz frisch haben wir uns für diesen Ratgeber die Hinovo Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh angeschaut. Sie kostet bei Amazon (Kauflink) 55 Euro. Wer sie bei Geekmaxi (Kauflink) mit dem Code LM2NvhXA bestellt, zahlt nur 36 Euro. Die Variante mit 5000 mAh kostet bei Amazon (Kauflink) 40 Euro, bei Geekmaxi (Kauflink) mit dem Code AKPK411Z 29 Euro.

Sie besteht zum großen Teil aus Aluminium, was ihr eine hochwertige Haptik verleiht. Auf der gummierten Vorderseite zeigt der typische Magsafe-Kreis mit dem Strich die Positionierung der 18 Magnete an. Dort haftet das iPhone außergewöhnlich gut, vergleichbar mit den Original-Magsafe-Ladern. Im Test lädt die Hinovo Powerbank ein iPhone 12 mini in 15 Minuten um 15 Prozent auf.

Mit den Maßen von 104 x 70 x 14,5 Millimetern für die 10.000-mAh-Variante ist die Hinovo Powerbank vergleichsweise kompakt. Auf der Rückseite signalisieren vier LEDs den Ladestatus. Wieder aufgeladen wird es über den USB-C-Port an der Unterseite.

Der folgende Preisvergleich zeigt die aktuell beliebtesten Qi-Powerbanks. Beim Kauf für das iPhone sollte man jedoch unbedingt darauf achten, dass sie Magsafe-ähnliche Magnete haben.

Fazit

Es gibt viele teilweise auch deutlich günstigere Alternativen zum Apple Magsafe Ladepad. Doch in unseren Fall war keines der getesteten so schnell wie das Original von Apple. Wem es nicht auf das letzte Quäntchen Watt ankommt, der spart jedoch gerne ein paar Euro.

Wer das iPhone ohnehin meist am selben Platz lädt, kann auch zu einer größeren Ladestation greifen. In einigen Fällen unterstützen sie die Magsafe-Magnete. Wenn nicht, muss das iPhone manuell ausgerichtet werden. Eine gute Übersicht bietet unsere Bestenliste Top 10: Kabellose Qi-Ladegeräte ab 10 Euro – No-Name besser als Apple & Samsung.