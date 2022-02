USB-Ladeleistung messen: Display in Kabel & Adapter ab 10 Euro

Power-Delivery, Quick-Charge oder doch nur Standard-USB? Wie viel Strom tatsächlich über den USB-Anschluss fließt, zeigen günstige Messgeräte ab etwa 10 Euro. Neben klassischen Strommessern sind hier vor allem USB-Adapter und Kabel mit integrierter Anzeige interessant.

In diesem Ratgeber haben wir uns nach Möglichkeiten zur Strommessung umgesehen.

USB-Kabel mit Leistungsanzeige

USB-Kabel mit integrierter Leistungsanzeige sind die einfachste Variante zur Messung der aktuellen Ladeleistung. Sie kommen statt des herkömmlichen USB-Kabels direkt zwischen Stromquelle und Verbraucher zum Einsatz. Per Display oder einfacher LED-Anzeige wird der Stromfluss in Watt angegeben. Während einige Kabel nur gerundete Werte anzeigen, bietet etwa das Modell von McDodo die Darstellung in 0,1-Watt-Schritten. Die mit USB-A, USB-C und mit Lightning-Stecker erhältlichen Kabel gibt es ab 10 Euro auf Amazon.

Bild: TechStage.de

Der Nutzwert der Anzeige ist streitbar, interessant sind die unterschiedlichen Leistungen bei wechselnden Endgeräten trotzdem. Ein Hingucker sind die auffälligen Kabel ebenfalls. Allerdings sollte man auf die Spezifikationen achten. Die Kabel von McDodo gibt es etwa in verschiedenen Leistungsklassen bis 5, 18, 66 und 100 Watt. Die bisher in der Praxis getesteten Kabel von Ai-Case, McDodo und USAMS haben in den Tests immer zuverlässig nahezu identische Werte gemessen. Wir würden uns wegen des geringen Preisunterschiedes für eine Variante mit gewebeummanteltem Kabel und Display statt LED-Anzeige entscheiden.

USB-Multimeter

USB-Multimeter werden bequem zwischen Gerät und USB-Anschluss gesteckt und messen dann verschiedene Werte. Neben dem Strom zeigen die meisten Vertreter dieser Produktkategorie auch andere Werte wie Spannung, Leistung oder den Widerstand an. Sie eignen sich zur Überprüfung der USB-Ports und der Leistung von USB-Netzteilen. Außerdem kann man mit einem USB-Multimeter ermitteln, ob und wie stark die verwendeten USB-Kabel Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit haben. Tatsächlich macht die Qualität des Kabels beim Aufladen von Smartphones und anderen Geräten viel aus, mehr dazu im Ratgeber USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles.

Bild: TechStage.de

Neben einfachen Varianten mit LCD stehen auch zahlreiche Varianten mit Farbdisplay und grafischer Darstellung der Messwerte im Angebot. Obwohl sich die Geräte technisch ähneln, gibt es einige Unterschiede. Diese wirken sich zwar nur geringfügig auf den Preis aus, beachten sollte man sie dennoch.

So gibt es die kleinen Multimeter etwa im geschlossenen Gehäuse oder als offene Platinen-Variante. Dass sich das schützende Kunststoffgehäuse nicht automatisch auf den Preis auswirkt, zeigen die etwa zwei vergleichbaren Spannungsprüfer auf Amazon. Beide Geräte kosten 17 Euro, bieten eine identische grafische Darstellung und decken den Messbereich 3,7 bis 30 Volt und 0 bis 4 Ampere ab. Wer jetzt automatisch zum Modell im Kunststoffgehäuse greift, sollte vorher aber genau hinsehen. Der eigentliche Unterschied bei den Geräten sind die verfügbaren Anschlüsse. Und hier ist die Platinen-Variante von Innovateking mit USB-C und das geschlossene No-Name-Modell mit USB-A ausgestattet.

Letztlich findet sich für jeden Geschmack und jedes Budget ein geeignetes Modell. Wer etwa USB-C-Anschlüsse und geschlossene Bauform sucht, der bekommt ein geeignetes Modell von Zhiting ab 12 Euro. Dieser Tester misst laut Datenblatt sogar bis 5 Ampere, allerdings ist das Farbdisplay kleiner als bei den beiden vorher genannten Prüfgeräten.

Bild: TechStage.de

Da sich die Preise für einzelne Angebote ständig ändern und zum Teil ältere Modelle teurer sind als deren Nachfolger, empfehlen wir hier einfach einen Blick auf die zahlreichen USB-Multimeter mit Bluetooth bei Amazon.

Wer sein Multimeter sehr häufig umstecken muss, sollte sich Tester mit Kabel statt Anschluss direkt auf der Platine ansehen. Unser einfach ausgestatteter UNI-T USB-Tester für 12 Euro macht trotz farblosem LCD eine gute Figur. Deutlich mehr Messwerte und Anschlüsse bietet allerdings die verbesserte Version UNI-T UT658Dual mit internem Cardreader zur Datenspeicherung. Der Preis liegt bei etwa 32 Euro.

Klassische Strommessgeräte

Da die USB-Netzteile selbst allerdings auch Strom benötigen, zeigen die USB-Tester immer nur einen Teil dessen, was wirklich an Stromkosten verursacht wird. Um auch Standby-Verbrauch und Umwandlungsverluste -Verbrauch des Netzteils im Blick zu haben, braucht man ein klassisches Stromkostenmessgerät zum Zwischenstecken ab etwa 15 bis 20 Euro.

Bild: TechStage.de

Wem die großen Zwischenstecker mit aufgesetztem LCD zu klobig erscheinen, der kann auch auf eine WLAN-Steckdose mit integrierter Strommessfunktion zurückgreifen. Das sieht nicht nur unauffällig aus, es ermöglicht zudem eine bequeme Auswertung direkt am Smartphone oder Tablet. Eine geeignete WLAN-Steckdose gibt es etwa von Meross für 17 Euro. Günstiger ist derzeit etwa das Angebot für vier WLAN-Steckdosen von Usmart mit je zwei USB-Ports für 40 Euro.

Fazit

Die Ladeleistung von USB-Geräten zu messen, ist nicht teuer und funktioniert bequem per Zwischenstecker oder Kabel. Letztlich kommt es ganz auf die eigenen Ansprüche an. Um lediglich die Leistung zu checken, reichen einfache USB-Kabel mit Display. Wer auch Strom, Spannung oder Widerstand überprüfen will, greift zu einem einfachen USB-Multimeter. Diese unterscheiden sich in erster Linie durch die verfügbaren Anschlüsse und die Display-Größe. Ob mit oder ohne Gehäuse, mit Steckplatz auf der Platine oder mit Verlängerungskabel, ist Geschmacksache und wirkt sich kaum auf den Preis aus.