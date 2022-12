USB-Ladeleistung im Blick: Kabel mit Display & Adapter ab 10 Euro

USB-Kabel mit Leistungsanzeige

Per Display oder einfacher LED-Anzeige wird der Stromfluss in Watt angegeben. Wer einen starken Verbraucher versorgen will, sollte auf die entsprechenden Spezifikationen achten. Während einige Kabel, etwa das Modell von McDodo, maximal 66 Watt übertragen, sind mit dem günstigen Kabel von Soopii bis zu 100 Watt möglich. Die Kabel gibt es in verschiedenen Leistungsklassen von 5 Watt bis 100 Watt.