USB-Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen – So lädt man Notebook, Macbook, Kopfhörer, Smartphone & Co. gleichzeitig

Egal, ob Handy, Kopfhörer, neues Macbook, Amazon Echo oder E-Zigarette – immer mehr Geräte bekommen ihren Strom aus Netzteilen mit USB-Anschluss. Statt also überall in der Wohnung die Steckdosen zu besetzen, kann man gleich ein Netzteil mit mehreren USB-C- und USB-A-Anschlüssen verwenden. Die sind nicht nur deutlich kleiner als viele der mitgelieferten Netzteile (falls diese überhaupt noch beiliegen), sie schaffen inzwischen 65 Watt bis 100 Watt und können teilweise mehrere stromhungrige Geräte versorgen.

Was bedeutet GaN bei Ladegeräten?

Nachdem der Halbleiter lange Zeit vorwiegend in LEDs eingesetzt wird, sieht man die Bezeichnung immer häufiger in Netzteilen. Gerade wenn die Ladeleistung zwischen 65 Watt und 100 Watt liegt – etwa, um ein neueres Macbook schnell zu laden – sollte man zu einem USB-Netzteil mit GaN-Technik greifen.

Worauf muss ich beim Kauf eines USB-Netzteils mit mehreren Buchsen achten?

Das wichtigste Kriterium ist die Gesamtleistung. Wer ein neues Macbook Pro oder ein High-End-Thinkpad per USB-C laden möchte, der benötigt eine vernünftige Leistung. Kurz gesagt: Je mehr Leistung das Notebook liefert, desto mehr Watt muss das Netzteil bieten. Ein aktuelles Macbook Pro mit M1 Chip und 8 Kernen kommt mit einem 67 Watt Netzteil, die Variante mit 10-Core-CPU bringt ein 96 Watt Netzteil mit. Ein Thinkpad X1 Carbon der neunten Generation benötigt ebenfalls 65 Watt. Wer noch mehr Power hat, etwa in einer mobilen Workstation wie dem Dell Mobile Precision 3560, der kommt schnell an die Grenzen – Dell legt diesem Rechner ein 130-Watt-USB-C-Netzteil bei.