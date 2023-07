Unterwegs autark: Powerbanks, Powerstations & Solar für Garten, Outdoor & Co.

Viele technische Geräte wie Laptops werden immer leichter und kompakter, Smartphones, zunehmend auch Tablets sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Der Energiebedarf der Geräte steigt aber, die Akkukapazität reicht oft nur aus, um sie über den Tag zu bringen. Die einfachste Lösung sind Powerbanks. Diese bieten mittlerweile genügend Kapazität, um selbst einen Laptop aufzuladen. Doch was tun, wenn man unterwegs ist und keine Steckode vorhanden ist? Dann sind Solarmodule eine Möglichkeit, um die Powerbanks oder gar eine Powerstation mit Energie zu versorgen.

Vorsicht bei großen Kapazitätsangaben in mAh

Viele Hersteller und Verkäufer werben mit großen Zahlen bei der Kapazität eines Akkus. 20.000 mAh oder sogar mehr sind hier keine Seltenheit. Wird dann auch noch mit Spannungen von 12 Volt oder 18 Volt argumentiert, suggeriert das eine größere Kapazität als tatsächlich vorhanden ist.

Die Kapazität eines Akkus wird üblicherweise in Wattstunden (Wh) oder Milliwatt-Stunden (mWh) sowie in Ampere-Stunden (Ah) und Milliampere-Stunden (mAh) angegeben. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Die Angabe in Ampere-Stunden ist leider nicht ausreichend, denn um die tatsächliche Kapazität zu ermitteln, wird noch die Spannung des Akkus benötigt und hier wird leider gerne getrickst.

Eine Powerbank besteht aus mehreren einzelnen Akkuzellen, die miteinander verschaltet sind, um die passende, meist höhere, Ausgangsspannung für USB oder PD Anschlüsse zu liefern. Schaltet man zwei Akkuzellen in Reihe, so addieren sich die Spannungen. Aus 2 × 3,6 Volt werden dann 1 × 7,2 Volt, die dann etwa für einen 5-Volt-USB-Ausgang genutzt werden können. Dabei addieren sich aber die Werte für den Milliampere Wert der einzelnen Zellen nicht. Eine Akkuzelle hat dann 2500 mAh an Kapazität bei 3,6 Volt Spannung. Zwei gleiche Akkuzellen haben dann entweder 2500 mAh bei 7,2 Volt oder 5000 mAh bei 3,6 Volt. Am Ende kommt beides auf etwa 18 Wh Energie heraus. Aber angegeben wird eben gerne die Summe der mAh aller Einzelzellen einer Powerbank, damit die Zahl möglichst groß wirkt.

Auf der sicheren Seite ist man, wenn die Angabe in Wattstunden erfolgt, denn damit sind alle Akkus und Batterien einfach vergleichbar. Ein iPhone 13 und 14 hat je nach Modell einen Akku mit einer Kapazität zwischen 9 Wh (13 mini) bis 17 Wh (iPhone 14 Pro Max). Eine Powerbank mit 10.000mAh / 36 Wh (10Ah x 3,6V = 36Wh) hätte damit genügend Energie, um ein iPhone 14 zweimal und ein iPhone 13 mini knapp dreimal aufladen zu können.

Bild: TechStage.de

Powerbanks & Solarpanels

Der einfachste Weg, kleine Geräte, die per USB aufgeladen werden können, wieder mit Strom zu versorgen, sind kleine Solarmodule. Allerdings kann man ein solches Modul nicht direkt zum Laden verwenden, denn ein Solarmodul ohne zusätzliche Elektronik liefert eine ungeregelte Spannung, die sich auch je nach Belastung und Sonneneinstrahlung ändert. Damit Geräte sicher geladen werden können, wird ein Laderegler benötigt, welcher den vom Solarmodul kommenden Strom in die richtigen Bahnen lenkt. Etwa 5 Volt für einen einfachen USB-Anschluss, bis zu 20 Volt für Anschlüsse mit QC 3.0 (Quick Charge) oder USB-C PD (Power Delivery) sind üblich.

Die faltbaren Bogseth Solarpanele mit 21 Watt und 30 Watt maximaler Leistung sind eine preiswerte Möglichkeit Geräte, um eine Powerbank damit direkt zu laden. Bei Amazon kosten sie rund 60 Euro. Zwei USB-Anschlüsse (1x USB-A und 1x USB-C) mit QC3.0 (max. 18 Watt) bieten dabei eine breite Kompatibilität für alle möglichen Geräte. Praktische Schlaufen an den Ecken zusammen mit den mitgelieferten Karabinerhaken ermöglichen das Befestigen am Rucksack. Zusammengefaltet braucht das Modul wenig Platz und kann gut im Rucksack verstaut werden.

Wer ein wenig mehr Leistung benötigt, der kann auf das Modul von Flashfish für 130 Euro bei Amazon zurückgreifen. Dieses gibt es in einer Ausführung mit 60 Watt und 100 Watt. Hier stehen bei genügend Sonneneinstrahlung am USB-C Ausgang sogar 45 Watt zur Verfügung, was meistens schon ausreicht, um einen Laptop zu laden. Praktisch ist, dass auch direkt die 18 Volt Ausgangsspannung des Solarmoduls über einen 5521 Hohlstecker zur Verfügung stehen, um damit eine kleine Powerstation (Bestenliste) zu laden.

Wer mehrere Tage mit dem Auto an einem Ort steht, der kennt das Problem, dass über die Zeit die Starterbatterie langsam an Ladung verliert. Vor allem, wenn man häufiger die Türen öffnet, das Auto ab- und wieder aufschließt oder gar Geräte am Zigarettenanzünder lädt. Hier schafft ein Solarmodul von Ecoworthy ab 30 Euro bei Amazon für Abhilfe. Das Modul mit 10 Watt hat einen 12-Volt-Laderegler für eine Autobatterie verbaut und kann zum Beispiel über den Zigarettenanzünder oder einfache Klemmen direkt an die Autobatterie angeschlossen werden. 10 Watt sind nicht viel, reichen aber in der Regel über den Tag aus, um die kleinen Verluste durch die Bordelektronik auszugleichen, damit man am Ende des Urlaubs den Wagen noch starten kann.

So schön ein Solarmodul auch ist, nicht immer ist es sonnig, wenn man etwas laden möchte, oder das zu ladende Gerät ist gerade in Benutzung und das Ladekabel stört einfach nur. Hier helfen Powerbanks weiter, denn sie speichern die elektrische Energie in einem Akku und sind somit als Stromquelle unabhängig von der Sonne. Kombiniert man nun Solarmodul und Akku in einem Gerät, wird das Ganze noch flexibler.

Die Revolt Powerbank Solar ab 32 Euro verfügt über zwei USB-A Anschlüsse und ist mit einer Kapazität von 8.000 mAh angegeben. Damit lässt sich ein aktuelles Smartphone knapp zweimal aufladen. Geladen wird die Powerbank über die integrierten Solarmodule mit 5 Watt, was bei idealen Bedingungen rund 6 Stunden Ladezeit benötigt, um die Powerbank wieder komplett aufzuladen. Wem das zu lange dauert, der kann auch über den USB-Anschluss laden, etwa in Kombination mit einem der am Anfang des Artikels vorgestellten Solarmodule. Praktisch ist eine eingebaute LED, die man bei Bedarf als Campinglicht oder Taschenlampe nutzen kann. Etwas preiswerter, dafür mit nur 4000 mAh ausgestattet ist die Revolt Solar-Powerbank für 17 Euro bei Amazon.

Die Revolt Solarbank ist ein Set aus Powerbank mit ausklappbaren Solarmodulen. Bei Amazon kostet das Produkt von Pearl rund 57 Euro. Bei gleicher Kapazität und gleichen Anschlüssen wie das vorher vorgestellte Modell Revolt Powerbank Solar, reicht das Solarmodul mit einem Watt kaum aus, um die Powerbank wirklich aufzuladen. Aber eine halbe Akkuladung unter idealen Bedingungen sollte möglich sein.

Powerbank-Alternativen: Strom ohne Solarmodul

Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, der greift zu einer Powerbank, die mittels Muskelkraft geladen werden kann. Der Revolt USB-Kurbelgenerator für knapp 100 Euro hat einen mit 22500mAh (83Wh) recht großzügigen Akku und kann über USB QC3.0 Geräte mit bis zu 18 Watt laden. Gleichzeitiges Laden des Akkus (über den USB-C Eingang mit 18 Watt) und Laden von Geräten über den Akku ist möglich. Zusätzlich gib es eine LED Spot-Lampe und ein flächiges LED Panel, welches auf unterschiedliche Helligkeiten eingestellt werden kann.

Ein Handy per Kurbel aufzuladen, dauert vermutlich recht lange, aber innerhalb von 5 bis 10 Minuten sollte sich genug Strom erzeugen lassen für ein kurzes Telefonat oder für eine Weile Licht über die verbaute LED.

Eine Kombination aus Solarstrom und Muskelkraft ermöglicht die 4smarts Solar Powerbank Prepper mit 12.000 mAh. Deutlich mehr Kapazität bietet die Revolt Kurbel Dynamo-Powerbank für 101 Euro. Hier liegen faltbare Solarmodule bei. Auch die LED-Lampe von Semptec für 21 Euro bei Amazon kann durch Kurbeln aufgeladen werden. Hier liegt die primäre Anwendung aber tatsächlich auf der Beleuchtung mit 15 oder 65 Lumen. Ein USB-Gerät kann aber notfalls auch geladen werden.

Bild: TechStage.de

Einige Kurbelradios bieten ebenfalls eine Taschenlampe. Bei einigen Modellen ist es möglich, den integrierten Akku auch als Powerbank für andere Geräte zu nutzen. Eine Auswahl geeigneter Geräte zeigt unsere Top 8: Die besten Kurbelradios für Notfall & Blackout im Vergleichstest

Powerbanks mit Zusatzfunktion

Etwas kleiner, leichter und primär als Lichtquelle dienen die folgenden Geräte. Allerdings kann der eingebaut Akku zur Not auch zum Laden von kleineren Geräten wie einem Handy genutzt werden. Zwei günstige Vertreter dieser Zunft sind die LCOZX Solar Campinglampe mit 4800 mAh und einem USB-A Anschluss für 21 Euro bei Amazon. Das Solarmodul ist in der Größe aber eher ein nettes Gimmick, denn echte Ladehilfe. Geladen werden sollte das Gerät besser direkt über USB.

Die im Preis vergleichbare Lunartec LED-Campinglampe ab 17 Euro bei Amazon verzichtet daher gleich auf das „Solarmodülchen“, bietet aber mit einem 6000-mAh-Akku etwas mehr Kapazität. Eine weitere Besonderheit ist, dass man das Licht zwischen weißem Licht (6500K) und gelbem Licht (2400K) umschalten kann. Letzteres soll angeblich weniger Mücken und andere Insekten anlocken.

Praktisch ist besonders im Sommer der Sichler 3-in-1-Akku-Camping-Ventilator für 30 Euro. Er kann neben seiner Funktion als Ventilator durch die eingebauten LEDs als Campinglicht dienen und dank 4800mAh Akku (17 Wh) auch kleinere Geräte per USB laden. Bei vollem Akku verspricht der Hersteller gute 5h Laufzeit, nutzt man Licht und USB-Ladefunktion gleichzeitig, verkürzt sich die Zeit natürlich.

Weitere Powerbanks mit Taschenlampe bekommt man bereits ab 5 Euro. Diese haben dann eine niedrige Kapazität. Besser sind Varianten mit einer Kapazität ab 25.000 mAh, die man schon ab 30 Euro bekommt.

Für die Fahrt in den Urlaub ist zudem eine mobile Starthilfe-Lösung ratsam. Dabei handelt es sich um Powerbanks, die per Adapter als Starthilfe fürs Auto dienen und kurzfristig den von der Autobatterie benötigten Spitzenstrom erzeugen können. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber Starthilfe: Powerbanks, Powerstations und Ladegeräte für Autobatterien.

Kompakte Powerstations mit Photovoltaik

Wer auch größere Geräte versorgen will, der kommt um eine Powerstation vermutlich nicht herum. Dafür bekommt man einen mobilen Energiespeicher mit 230-Volt-Steckdose, 12-Volt-Anschluss fürs Auto sowie weitere USB-Anschlüsse. Mit ausklappbaren Solarmodulen kann man die Powerstation auch unterwegs oder vor der Reise zu Hause über die Steckdose laden.

Für den Urlaub kommt eher ein kompaktes Modell infrage, weniger ein großes Gerät, das den Haushalt nach einem Blackout mit Strom versorgen soll. Entweder als Einzelgerät für 200 Euro oder in Verbindung mit einem 60-Watt-Solarmodul für insgesamt 250 Euro ist der Revolt Solargenerator ein besonders kleinerer Vertreter seiner Zunft. Dafür ist er aber kompakter, mit 1,6 Kilogramm zudem leichter und preiswerter als seine großen Kollegen. Der 230-Volt-Ausgang liefert maximal 100 Watt, was für die meisten Netzteile von Laptops und Tablets ausreicht. Mit einer Kapazität von 155 Wh kann man so etwa einen Macbook Air M1 etwa zweimal aufladen.

Bild: TechStage.de

Fazit

Wie das ideale Setup für den Campingurlaub aussieht, hängt natürlich stark von den benutzen Geräten ab und wie oft diese geladen werden müssen. Wer Platz und Gewicht sparen muss, der ist mit kleinen Powerbanks mit vielen Funktionen wie Licht, Solarmodul und evtl. einer Kurbel gut beraten. Wichtig ist darauf zu achten, dass sich alle Geräte, die man dabeihat, gut laden lassen (Quick-Charge, USB-C-Anschlüsse etc.).