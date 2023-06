Ultimative Fahrrad-Handyhalterung: Powerbank, Sound & Airtag für unterwegs

Dank Apps wie Google Maps oder Komoot ist das Smartphone eine gute Navigationshilfe fürs Fahrrad. Das hilft, um bei längeren Radtouren immer auf der richtigen Piste zu bleiben. Wer das Smartphone als Richtungsweiser auf dem Fahrrad oder E-Bike (Themenwelt) nutzen will, kommt aber an einer passenden Halterung nicht vorbei.

Die Bandbreite an Befestigungsmöglichkeiten für das Handy mit Lenker ist groß. Es gibt einfache Silikonbänder hin zu Klemmen aus Kunststoff oder Metall. Klassische Varianten zeigen wir im Ratgeber Navigieren mit Fahrrad: Handyhalterungen und Lenkertaschen ab 8 Euro.

In diesem Ratgeber stellen wir spezielle Fahrrad-Handyhalterungen vor mit zusätzlichen Funktionen. Dazu gehören etwa integrierte Akkus zum Laden des Smartphones, Lautsprecher, Lampen sowie wasserdichte Hüllen oder Halterungen für Apple Airtags.

Handyhalterung mit Powerbank, Licht oder Sound

Wer das Smartphone auf dem Rad zum Navigieren nutzt, beansprucht damit den Akku besonders stark, weil das GPS-Modul dauerhaft zum Einsatz kommt. Scheint auch noch die Sonne, muss das Display sehr hell leuchten, was zusätzlich Energie kostet. Eine Halterung mit integriertem Akku, in der Art einer Powerbank (Ratgeber), ist da eine naheliegend Wahl für alle, die lange Touren unternehmen und das Smartphone zum Navigieren nutzen.

Ein gutes Beispiel ist die Handyhalterung SKS Compit Plus (Testbericht). Hier ist eine Powerbank mit einer Kapazität von etwa 5000 mAh integriert. Diese lädt das Smartphone entweder per Induktion (Qi) oder USB-Kabel. Die Montage der Halterung aus Kunststoff ist einfach. Das nötige Werkzeug liegt bei, Spacer für E-Bikes und USB-Ladekabel ebenfalls. Allerdings kann man die Powerbank nach der Montage nur mit Mühe wieder von der Halterung lösen.

Eine Schale für das passende Smartphone oder die universelle Lenkertasche muss man zur Halterung dazukaufen. Die Halterung mir Powerbank kostet in der aktuellen Generation etwa 68 Euro. Für die universale und wasserfeste Smartphone-Tasche kommen 39 Euro dazu, ein angepasstes Cover für iPhone oder Samsung Galaxy kostet 8 bis 15 Euro. Speziell für E-Bikes entwickelt ist die SKS Compit/E+. Ans Bordsystem angeschlossen lädt das Smartphone damit per Qi oder Kabel über den Akku des E-Bikes.

Fischer bietet für knapp 35 Euro einen Smartphone-Halter fürs Fahrrad mit Powerbank und Lautsprecher an. Wer neben einer Handyhalterung auch ein Fahrradlicht sucht, bekommt bei Amazon Varianten mit integrierter Powerbank und LED-Licht. Das LED-Fahrradlicht-Set mit Handyhalterung von Linisme kostet 19 Euro, bietet einen Akku mit 4000 mAh und ist wasserdicht. Drei LED-Lampen befinden sich an der Halterung, eine Rücklicht gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Achtung: Die beigelegte elektrische Hupe verstößt gegen § 64a StVZO und darf im Straßenverkehr nicht benutzt werden.

Ist man bereits im Besitz einer Powerbank, sind Halterungen denkbar, bei denen man das Smartphone gemeinsam mit der mobilen Batterie an den Lenker klemmt. Bone Collection und Fischer bieten solche Halterungen aus einem einfachen Gummiband an. Allerdings ist das Konstrukt nicht vor Wasser geschützt. In diesem Fall wäre eine wasserfeste Lenkertasche eine bessere Alternative.

Handyhalterung fürs Fahrrad mit Airtag

Wer wissen will, wo das Fahrrad gerade ist, kann sich mit einem Tracker weiterhelfen. So kann man etwa versuchen, ein gestohlenes Fahrrad oder E-Bike wiederzufinden. Klassische GPS-Tracker sind recht teuer, eine preiswerte Alternative für iPhone-Besitzer sind aber Apple Airtags (Testbericht). Das sind kleine Funksender, die per Bluetooth mit dem iPhone kommunizieren.

Die Funkreichweite der Airtags beträgt nur wenige Meter. Die Airtags kommunizieren aber mit allen iOS-Gerten in der Nähe. Laut Apple ist die Kommunikation verschlüsselt und anonym. Eine Handyhalterung mit einem Steckplatz für ein Apple Airtag bekommt man bereits ab 9 Euro bei Amazon. Es gibt auch Varianten, die sich in einer Fahrradklingel oder einem Reflektor verstecken. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber Sicher gefunden: GPS-Tracker & Airtags für E-Bike, Rucksack, Hund & Co. Weitere Halterungen für Airtags zeigen wir im Beitrag Die besten Halterungen für Airtags: Schlüssel, Geldbeutel, Fahrrad & Co.

Wasserdichte Smartphone-Taschen für den Lenker

Es gibt eine Vielzahl an preiswerten Lenkertaschen für Smartphones inklusive Sonnenblende. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass die Bedienung des Touchscreens darin kaum noch möglich ist. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Bild: TechStage.de

Eine gute Lösung ist die Klickfix Phonebag Tour M (Testbericht). Diese Smartphone-Tasche für die Lenkstange nutzt Klickfix und stammt vom Hersteller Rixen & Kaul. Zugegeben: Die Lenkertasche ist mit knapp unter 50 Euro relativ teuer. Aber dafür stimmt die Qualität.

Die Lenkertasche eignet sich für Smartphones bis zu einer Größe von maximal 8,5 × 16,5 cm. Ferner ist sie wasserdicht, was bei einer längeren Fahrt im Regen nahezu unverzichtbar ist. Die Montage ist einfach, sämtliche benötigten Werkzeuge liegen bei. Dank Klickfix-Befestigung ist die Handytasche schnell abgenommen. Platz für eine Powerbank (Bestenliste) ist in der Tasche ebenfalls vorhanden.

Bild: TechStage.de

Etwas kleiner und bequemer zu handhaben ist die Klickfix Phonebag Comfort M. Diese bietet aber keinen so guten Schutz vor Wasser wie das Modell Tour M. Die S-Varianten sind jeweils etwas kleiner.

Bei der Fahrrad-Handyhalterung von Lifelf handelt es sich um ein festes Case für Smartphones. Dieses kann man wie eine klassische Handyhalterung flexibel ausrichten am Lenker. Befestigt wird es mit einer Rundschelle an einem Kugelgelenk an der Lenkstange. Geeignet sind Smartphones mit einer Diagonale von 6,7 Zoll. Bei Amazon kostet die wasserdichte Handyhalterung 15 Euro. Platz für weitere Gegenstände oder eine Powerbank ist in dem Case allerdings nicht.

Fazit

Wer nur kurze Strecken fährt, das Smartphone aber trotzdem am Lenker als Navi nutzen möchte, kommt mit einer einfachen Handyhalterung für wenige Euro aus. Entsprechende Modelle zeigen wir im Ratgeber Navigieren mit Fahrrad: Handyhalterungen und Lenkertaschen ab 8 Euro.