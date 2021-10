Überflüssig oder genial: Kuriose China-Gadgets unter 30 Euro

In den großen chinesischen Onlineshops stoßen wir bei der Recherche regelmäßig auf ungewöhnliche und teils unfassbar günstige Produkte. Es gibt aber deutlich mehr als etwa die kürzlich getestete Mini-Akku-Kettensäge für 25 Euro oder Powerbanks mit integriertem Qi-Ladepad ab 10 Euro.

In diesem Ratgeber aus der Themenwelt Gadgets zeigen wir einige der Produkte, über die wir in letzter Zeit bei Banggood und Aliexpress gestolpert sind.

Küchen-Gadgets

Klassische Gadgets in den China-Shops sind die zahlreichen Helfer für die Küche. Wie wäre es etwa mit einer akkubetriebenen Gewürzmühle für 14 Euro? Der kleine Mini-Mixer mit USB-Lader eignet sich erfahrungsgemäß super für das Zerkleinern von Chillischoten oder Knoblauch. Die Mühle mit Einweg-Batterien ist mit Preisen ab 3 Euro sogar noch günstiger. Bei Amazon kosten elektrische Gewürzmühlen in der Regel ab etwa 20 Euro.

Mindestens ebenso praktisch sind die günstigen Grill- und Kochhandschuhe welche Temperaturen von 500 Grad überstehen. Die ab unter 10 Euro erhältlichen Handschuhe sind griffig und halten deutlich mehr Hitze ab, als der klassische Topflappen oder Kochhandschuh. Bei Amazon kosten die hitzebeständigen Handschuhe etwa 15 bis 20 Euro.

Bild: TechStage.de

Deutlich ungewöhnlicher ist der Luftdruck-Korkenzieher für unter 5 Euro. Statt auf mechanische Kräfte setzt diese Variante auf Luftdruck. Ob das nun besser oder praktischer als ein herkömmlicher Öffner ist, sei dahingestellt. Ein Hingucker beim nächsten geselligen Abend ist dieses ungewöhnliches Gadget auf jeden Fall.

Ebenfalls ungewöhnlich ist der digitale Messlöffel mit integrierter Waage. Diesen gab es zwar auch hierzulande bereits zu kaufen, der Preis von knapp 4 Euro bei Aliexpress ist allerdings deutlich verlockender als die 10 bis 15 Euro bei Amazon.

Ein Handgerät zum Verschweißen von bereits geöffneten Kunststoffverpackungen ist in China ab etwa 3 Euro erhältlich. Auch wenn die Idee gut klingt, in der Praxis haben wir die Verpackungen damit nie wirklich dicht bekommen.

Überhaupt ist das Angebot an kuriosen Küchenhelfern und -Maschinen extrem hoch. Weitere ungewöhnliche Modelle stellen wir im Ratgeber Abgefahrene Food-Gadgets für zu Hause: Donuts, Eis, Hotdogs, Popcorn und Zuckerwatte vor.

Haustier-Gadgets

Auch für Haustiere gibt es Unmengen an mehr oder weniger sinnvollen Gadgets. Da wäre unter anderem der vollautomatische Laserturm zur Unterhaltung von Katzen. Der sich bewegende Laserpunkt zieht die Katzen magisch an und sorgt so für Bewegung und Spielspaß ab 15 Euro. Es geht aber noch deutlich abgefahrener. Da wäre etwa der per USB aufladbare zappelnde Fisch für etwa 5 Euro. Dieser unterhält die Katze und sorgt für erstaunte Blicke.

Bild: Amazon

Die ferngesteuerte RC-Maus, welche ebenfalls ab knapp 15 Euro erhältlich ist, beschäftigt sowohl die Katze als auch deren Besitzer. Bei Amazon gibt es dieses RC-Gadget aktuell sogar schon ab 10 Euro. Nicht zur Unterhaltung, sondern für die Pflege der Vierbeiner ist der elektrische Haartrockner für Hunde und Katzen. Die Kombination aus Fellbürste und Fön ist ab etwa 15 Euro erhältlich.

Aquarienbesitzer bekommen ebenfalls günstige Helferlein aus China. Da wären etwa zeitgesteuerte Futterautomaten ab 15 Euro. Diese füttern die Fische zu voreingestellten Zeiten – auch wenn man für ein paar Tage außer Haus ist. Bei Amazon sind die Fischfutter-Automaten mit 20 bis 30 Euro etwa doppelt so teuer.

RFID-Möbelschloss

Bei Banggood un Co. finden sich RFID-Schlösser für Schranktüren und Schubladen ab 13 Euro. Bei Amazon sind solche Möbelschlösser ab etwa 20 Euro erhältlich. Die Nachrüstlösung für den Schreibtisch oder die Süßigkeiten-Schublade ermöglicht das Abschließen von Möbeln, die dafür eigentlich nicht vorgesehen waren. Das Gute an dieser Lösung: Sie ist von außen nicht zu sehen und einfach nachzurüsten. Zum Öffnen kommen RFID-Schlüsselanhänger oder -Karten zum Einsatz.

Bild: Amazon

Wer eher auf ein klassisches Vorhängeschloss setzen will, bekommt auch hier eine Gadget-Varinte mit integriertem Fingerabdrucksensor. Das Modell Blitzwolf BW-FL1 ist beispielsweise aus einem europäischen Lager für knapp 23 Euro erhältlich. Bei Amazon sind die Schlösser zum Öffnen per Fingerabdruck allerdings nur minimal teurer.

RC-Spielzeug

Ein echter Gadget-Klassiker ist RC-Spielzeug für Jung und Alt. Ferngesteuerte Spielzeuge gibt es aus China zu absoluten Spott-Preisen. Und die Auswahl an ferngelenkten Modellen ist riesig und zum Teil äußerst ungewöhnlich. Wie wäre es beispielsweise mit einem RC-Boot im Design eines Krokodil-Kopfes? Der etwas zweifelhafte Gag für Baggersee und Pool ist mit zwei Akkus für unter 20 Euro mit Lieferung aus einem europäischen Lager erhältlich. Das Pendant, die ferngesteuerte Hai-Flosse, gibt es ab etwa 30 Euro. Unser Ratgeber abgefahrenes RC-Spielzeug zeigt klassische RC-Modelle für den Einsatz an Land, in der Luft und im Wasser. Spezifische Ratgeber zu den Themen günstige RC-Boote und schnelle RC-Cars haben wir ebenfalls.

PKW

Auch für Autofahrer gibt es viele günstige Angebote. Da wären insbesondere die Nachrüst-Head-Up-Displays für den PKW. Diese projizieren Geschwindigkeit, Richtung und weitere Informationen direkt auf die Windschutzscheibe und der Fahrer kann sich voll auf die Straße konzentrieren. Während die günstigsten Modelle nur zusammen mit einem Smartphone funktionieren, arbeiten die hochwertigen HUDs direkt mit den Fahrzeugdaten aus dem OBD-Port des Autos. Die Varianten mit OBD-Schnittstelle gibt es bei Banggood ab etwa 20 Euro. Wer mehr zu den Unterschieden der HUDs erfahren will, sollte sich unseren Vergleichstest zu Head-Up-Displays ab 20 Euro ansehen.

Ein wirklich empfehlenswertes Gadget für PKW, wenn auch nicht aus China, sind die elektronischen Parkscheiben mit Zulassung. Diese digitalen Parkuhren stellen die Zeit automatisch ein und verhindern so unnötige Strafzettel. Erhältlich ist dieses Must-Have für Autofahrer ab etwa 20 Euro. Mehr dazu im Ratgeber elektronische Parkscheiben: Legale Modelle.

Schlüsselfinder

Kein ausschließliches China-Gadget, aber trotzdem günstig und äußerst praktisch sind Bluetooth-Schlüsselfinder (Themenwelt). Diese helfen nicht nur bei der Suche nach dem verlegten Schlüsselbund, sondern helfen auch beim Finden von Fernbedienung, Brillenetui oder Kopfhörer. Zwar sind die günstigsten Keyfinder schon ab 3 Euro erhältlich, trotzdem sollte man nach unseren Erfahrungen etwas mehr investieren. Markengeräte sind deutlich zuverlässiger und dabei nur marginal teuer. Selbst das verhältnismäßig teure Apple Airtag (Testbericht) ist mittlerweile für unter 30 Euro verfügbar. Mehr dazu in unserem Vergleich von 17 Bluetooth Keyfindern zwischen 3 und 39 Euro.

Bild: TechStage.de

Überhaupt gibt es zahlreiche coole, kuriose und praktische Gadgets für den Schlüsselbund. Das Angebot reicht vom Alkoholmessgerät über Mini-Geigerzähler bis hin zum praktischen Card-Reader für PC und Smartphone. Die spannendsten Schlüsselanhänger-Gadgets haben wir in einem eigenen Ratgeber zusammengefasst.

Retro-Gaming

Zum Thema China-Gadgets gehören auch die zahllosen Retro-Konsolen und Controller. Vom billigen Gameboy-Clon bis hin zum vollständigen Arcade-Automaten ist hier für jeden Gaming-Fan etwas Passendes dabei. Die mobilen Retro-Konsolen für unterwegs gibt es ab etwa 10 Euro. Konsolen für den Anschluss am Fernseher kosten 20 Euro aufwärts. Arcade-Automaten mit eigenem Display gibt es im Mini-Format ab 30 Euro.

Wer möchte, braucht noch nicht einmal eine eigene Konsole. Günstige Controller im Retro-Design machen aus jedem Tablet oder Smartphone eine Retro-Gaming-Station. Mehr Informationen, Einzeltests und Bauanleitungen zum Thema finden sich auf unserer Themenseite Retro-Konsolen.

Tools für die Werkstatt

Für Heimwerker haben Banggood und Co. ebenfalls sehr viele günstige Gadgets auf Lager. Neben dem praktischen Magnetarmband für Nägel und Schrauben gibt es aus chinesischen Shops etwa digitale Winkelmesser, Konturenlehren, Bohrstaubfänger oder Zwei-Komponenten-Kleber zu deutlich geringeren Preisen als bei deutschen Händlern. Das gilt auch für die hitzebeständigen und magnetischen Silikon-Matten ab 10 Euro, welche wir privat gerne und häufig benutzen. Weitere praktische Helfer für die Werkstatt haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Wem es weniger um klassische Arbeiten als ums Löten oder Messen geht, der sollte in den Ratgeber Tools für die Nerd-Werkstatt schauen.

Fazit

Nicht alles was billig ist, ist automatisch unsinnig. Billige China-Gadgets wie die Retro-Konsolen, Spielzeuge für Haustiere oder das RFID-Möbelschloss sind durchaus sinnvoll und kommen auch privat bei uns zum Einsatz.

Einige der Produkte, wie das RC-Krokodil oder der Messlöffel mit Waage sind aus unserer Sicht allerdings eher als Gag oder lustiges Geschenk geeignet. Schlimmer noch: Wer Panik am Baggersee verursacht, dürfte nicht nur mit den Badegästen aneinandergeraten.