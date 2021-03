Wer heute ein richtig kleinen Android-Smartphone sucht, hat keine große Auswahl. Denn während in den Nullerjahren die Handys immer kleiner wurden, gilt heute bei den Smartphones das Gegenteil. Große Displays dominieren die bekannten Hersteller. Kleine Geräte sind dagegen die Domäne von eher unbekannten Anbietern.

Kleine Smartphones mit Spitzenausstattung gibt es so gut wie gar nicht mehr, selbst Sonys Vorzeige-Smartphones der Compact-Klasse waren zuletzt technisch abgespeckt. Die besten bis 5,8 Zoll zeigen wir in Top 5: Handliche Smartphones bis 5,8 Zoll. Wer Spitzenleistung will, muss dennoch zu Geräten jenseits der 5,8 Zoll greifen. Einen sehr guten Überblick bietet unser Ratgeber Die besten Smartphones von 100 bis 1350 Euro.