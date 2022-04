TV, Soundbar, HDMI-Kabel, -Splitter: Besser Zocken auf Playstation & Xbox

Die Preise für 4K-Fernseher pendeln sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau ein. Günstige Geräte mit 50-Zoll-Diagonale gibt es für unter 300 Euro, wie unser Artikel UHD-TV für jeden Geldbeutel zeigt. Allerdings können diese Geräte die neuen Funktionen der Next-Gen-Konsolen kaum oder nur zum Teil nutzen. Es fehlt ihnen dazu an den technischen Voraussetzungen, allen voran HDMI 2.1.

HDMI 2.1

LCD oder OLED?

Monitor statt TV?

Wer seine neue Konsole an einem PC-Monitor betreiben möchte, der hat damit zunächst keine Probleme. HDMI ist HDMI, solange der Monitor die Standards erfüllt, können die Geräte miteinander kommunizieren. Die meisten PC-Displays sind allerdings deutlich kleiner als ein klassischer Fernseher. Dafür hat man bei der Auflösung eine deutlich größere Auswahl, was etwa für alle Beisitzer einer auf 1440p optimierten Xbox Series S interessant ist.

Der Nachteil: Es gibt aktuell kaum Monitore mit HDMI 2.1, in diesem Umfeld ist DisplayPort als Anschlusstechnik deutlich weiter verbreitet. Das dürfte sich allerdings in den nächsten Monaten ändern, denn auch die neuen Grafikkarten von Nvidia (Ratgeber) und AMD (Ratgeber) bringen die Schnittstelle mit. Aktuell finden wir in unserem Preisvergleich gerade mal einen Monitor mit HDMI 2.1, ein 27-Zoll-großes Gerät von HP mit IPS-Panel und UHD-Auflösung.