Tracker, Licht & Powerbank: Kuriose Gadgets machen Geldbörsen smart

Das wahrscheinlich beliebteste Smart-Feature einer Geldbörse ist ein RFID-Schutz gegen Geld- oder Datendiebstahl. Aber auch Bluetooth-Tracker wie die beliebten Airtags (Testbericht) finden vermehrt ihren Weg in Portemonnaies. In dieser Kaufberatung stellen wir Geldbeutel vor, die diese und weitere Funktionen bereits von Haus aus mitbringen. Außerdem zeigen wir kostengünstige Lösungen, um RFID-Blocker, Bluetooth-Tracker, Powerbanks, Multi-Tools, USB-Sticks oder gar ein ganzes Handy "nachzurüsten".

Bluetooth-Finder für den Geldbeutel

Bild: TechStage.de

Der aktuell beliebteste und wohl auch beste Bluetooth-Finder ist der Apple Airtag (Testbericht). Er lässt sich ohne zusätzliche App sehr simpel einrichten und funktioniert dank perfekter Community-Suche auch außerhalb der Bluetooth-Reichweite zuverlässig. Allerdings hat er zwei Haken. Zum einen funktioniert er nur mit Apple-Geräten und zum anderen gibt es keine Befestigungsmöglichkeit.

Um letzteres zu lösen, gibt es je Menge Zubehör. Mehr dazu in unserer Kaufberatung Must-Have-Zubehör für AirTags: Schlüssel, Geldbeutel, Fahrrad & Co. Auch einen passenden Geldbeutel gibt es zum Apple-Bluetooth-Tracker.

Die I-Clip Airtag Geldbörse bietet in seiner Lederklappe einen doppelwandigen Ausschnitt für das Apple Airtag. Außerdem finden in ihr bis zu 12 Karten und Scheine Platz. In der Redaktion sind die Geldbeutel von I-Clip wegen ihrer leichten und kompakten Bauart und der komfortablen Nutzung beliebt.

Doch es gibt auch für Nicht-Apple-Nutzer Möglichkeiten, seinen Geldbeutel mit Bluetooth-Trackern nachzurüsten. Besonders praktisch sind Bluetooth-Finder im Scheckkartenformat wie der Tile Slim (Testbericht). Er ist nur etwa drei Millimeter dick und bietet dennoch eine ordentliche Reichweite. Sein Nachteil: Die Batterie ist fest eingebaut und nicht tauschbar. Immerhin soll sie laut Hersteller drei Jahre halten. Auch der Orbit Card-Tracker (Testbericht) kommt im Scheckkartenformat und hat sogar einen wiederaufladbaren Akku. Alle Testberichte und einiges mehr haben wir in unserer Themenwelt Schlüsselfinder zusammengefasst. Darunter auch unser Vergleichstest: Zwölf Bluetooth-Schlüsselfinder.

Für diejenigen, die regelmäßig Daten auf einem USB-Sticks speichern und diesen immer bei sich tragen wollen, gibt es Lösungen in Scheckkartenform.

Geldbeutel mit integriertem Bluetooth-Finder

Wer keinen externen Schlüsselfinder möchte, der findet am Markt vereinzelt Geldbeutel, die Bluetooth bereits integrieren. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Denn häufig handelt es sich um seh günstige direkt aus China importierte Produkte, deren Qualität schwanken kann. So kostet etwa das XAJGW Smart Wallet gut 30 Euro und bietet dennoch ein Bluetooth-Tracking via App und ein Warnsignal, wenn sich der Geldbeutel mehr als zehn Meter von Smartphone entfernt.

RFID-Blocker

Immer mehr Geldbeutel integrieren bereits von Haus aus einen RFID-Schutz. Dieser soll verhindern, dass Unbefugte von NFC-fähigen Bankkarten Geld abbuchen oder Daten abgreifen. Wie einfach das funktioniert, zeigen die Kollegen der c’t im Beitrag Mit 29-Euro-Zahlterminal: So leicht kann man Kontaktlos-Karten abfischen.

Einige dieser Portemonnaies kosten über Amazon nur wenige Cent. Allerdings refinanzieren sich die Händler über die Versandkosten, die für jedes einzelne Produkt anfallen.

Noch günstiger sind RFID-Blocker. Hier kosten zehn Hüllen im Scheckkartenformat ab 23 Cent inklusive Versandkosten. RFID-Schutzkarten in Scheckkartenform sind etwas teurer, aber immer noch bezahlbar. Sie umfassen wie das Brötchen eines Burgers die äußeren Karten im Geldbeutel und schützen so die NFC-Karten vor Datenklau.

Sehr praktisch finden wir Einschübe für Geldbeutel ohne eigenes Kleingeldfach, die Platz für ein paar Münzen bieten. Das Xcase Coin Case ist mit knapp 4 Euro zwar nicht günstig, besteht jedoch aus Metall. Das macht es besonders robust und schützt dahinter liegende Karten gleichzeitig vor unberechtigtem RFID-Zugriff.

Mini-Handys und Powerbanks

Achtung, jetzt wird es wild: Wer mag, kann sogar ein voll funktionsfähiges Handy in Scheckkartenform mit sich herumtragen. Die Handys eignen sich zu nicht viel mehr als zum Telefonieren oder dem Verschicken und Empfangen von SMS. Dafür sind sie mit einem Preis ab 30 Euro sehr günstig und tragen mit einer Dicke von 5 Millimeter vergleichsweise wenig auf. Als Notfallhandy eine interessante Alternative. Was es in dem Bereich noch so gibt, haben wir Beitrag Kaufberatung: Notfallhandys bis 20 Euro zusammengefasst.

Powerbanks sind ohne Frage sehr praktisch. Schließlich ist kaum etwas ärgerlicher, als wenn im falschen Moment dem Akku von Smartphone oder Bluetooth-Kopfhörer der Saft ausgeht. Doch was nützt die beste Powerbank, wenn sie im entscheidenden Augenblick nicht zur Hand ist? Hier können Akkupacks, die in ein Portemonnaie passen, helfen.

Die Revolt Powerbank Mini bietet eine Kapazität von 2500 mAh. Das reicht, um den leeren Akku der meisten Smartphones um etwa die Hälfte zu laden. Praktisch für ältere Smartphones und viele Gadgets: Ein Micro-USB-Stecker ist fest an der Powerbank montiert. Vergleichbar mit einem RFID-Blocker sind dahinter liegende NFC-Karten vor dem Abgreifen von Daten oder Geld geschützt. Allerdings hat sie einen entscheidenden Nachteil: Sie ist ein paar Millimeter größer als eine normale Kreditkarte und passt deswegen in einige Geldbeutel nicht hinein.

Pitaka MagWallet UE

Der MagWallet UE von Pitaka ist ein außergewöhnlicher Geldbeutel. Zum einen besteht er zu Teilen aus Aramidfasern, auch als Kevlar bekannt. Das Material ist besonders robust, leicht, wärme- und kältebeständig. Zum anderen setzt sich der Geldbeutel aus mehreren Schichten zusammen, die magnetisch aneinander halten. Dabei dient je Schicht ein größerer Magnet als Achse, mehrere kleinere Magneten lassen sie bündig abschließen oder im 45-Grad-Winkel aufgeklappt "einrasten". So hält der Geldbeutel entweder geschlossen oder gibt seinen Inhalt frei.

... wirkt sehr edel und ist sehr gut verarbeitet. Allerdings ist er mit 1,6 Zentimetern auch recht hoch. Seine einzelnen Elemente halten magnetisch. Trotz seiner Größe fasst er nur fünf Karten und ein paar Scheine. Das Geldscheinfach kostet 30 Euro. In dieses Element passen zwei Karten. Dieses Fach schützt Karten vor unberechtigten RFID-Zugriff. Leider ist der MagWallet UE mit 90 Euro zu teuer. Pitaka MagWallet UE

Aufgeklappt hat der Käufer so Zugang zu Karten oder Geldscheinen, insofern er zusätzlich das Geldscheinfach geordert hat. Das funktioniert überraschend gut und zuverlässig. Allerdings trägt der MagWallet UE auch ordentlich auf. Inklusive des Geldscheinzusatzes misst er 10,3×7,1×1,6 Zentimeter. Trotz der Maße fasst er lediglich fünf Karten und etwa vier Geldscheine. In ihm schützen zwei Metallplatten eine Karte vor unberechtigen RFID-Zugriff.

Optisch, bezüglich seiner Verarbeitung und seines ungewöhnlichen, modularen Konzepts weiß der Pitaka MagWallet UE zu gefallen. Allerdings ist er uns zu groß und er fasst zu wenige Karten. Trotzdem ist er ein echter Hingucker. Falls man ihn sich leisten will: Er kostet 80 Euro, das Geldscheinfach kostet nochmal etwa 30 Euro.

Geldbeutel mit Taschenlampe

Ledlenser hat mit dem Lite Wallet einen Geldbeutel mit eingebauter Taschenlampe im Portfolio. Die Taschenlampe bietet zwei Helligkeitsstufen. Auf der ersten soll sie 10 Lumen erreichen, das entspricht in etwa der Leuchtleistung einer schwachen Smartphone-LED. In der zweiten Stufe schafft das Lite Wallet angeblich bis zu 150 Lumen, was die Taschenlampenfunktion eines Smartphones bei Weitem überstrahlt. Die Lichtverteilung erfolgt dabei weitestgehend homogen. Schön, dass Ledlenser neben einer Lademöglichkeit über USB-C auch kabellose Qi-Ladegeräte (Die besten 2021) unterstützt. Das Lite Wallet bietet für die Karten einen RFID-Schutz.

Ledlenser Lite Wallet

Leider hat das ab 27 Euro erhältliche Lite Wallet einen Nachteil, die es wohl für viele Nutzer disqualifiziert. Denn sie ist leer mit den Maßen von 9,6 × 7,0 × 1,6 Zentimetern vergleichsweise groß, dick und mit einem Gewicht von 115 Gram recht schwer. Dabei passen hier dennoch lediglich fünf Karten und ein paar Geldscheine hinein. Wer mehr reinquetscht, kann den Druckknopf nicht mehr richtig schließen. Ein Fach für Kleingeld gibt es nicht. Einen Anwendungszweck können wir uns gut vorstellen. So könnte die helle LED des Nächtens potenzielle Angreifer blenden und in die Flucht schlagen.

Nicht smart, dafür aber praktisch, sind Multifunktions-Tools in Scheckkartenform. Der Klassiker kommt hier von Victorinox. Die Swisscard Classic bietet unter anderem eine Schere, ein Messer, ein Stift und eine Pinzette. Dabei ist sie 4,5 Millimeter dünn. Wer lediglich ein Messer benötigt, kann sich das hochwertige Walther Scheckkartenmesser anschauen. Vor dem nächsten Flug sollte man es aber unbedingt aus dem Geldbeutel nehmen.

Der SIM-Karten-Adapter von Pearl ist für alle interessant, die häufig SIM-Karten wechseln und entsprechende Adapter benötigen. Er bietet Platz für bis zu sechs verschiedene SIM-Karten und kommt außerdem gleich mit einem Micro-SD-Kartenleser für Micro-USB und USB-A.

Fazit

Eine der beliebtesten modernen Features eines Portemonnaies ist der RFID-Schutz gegen digitalen Diebstahl. Wer das will, muss sich dafür keinen neuen Geldbeutel kaufen – schon für wenige Cent gibt es entsprechenden Schutz. Aber auch die im Alltag sehr praktischen Bluetooth-Tracker passen in jede Geldbörse. Wer will, bekommt ab 30 Euro Geldbörsen, die bereits einen Bluetooth-Finder integriert haben.

Den Vogel schießen die winzigen Notfallhandys ab, die ebenfalls in jeden Geldbeutel passen und im ausgeschalteten Zustand sehr viele Wochen einsatzbereit bleiben. Dabei kosten die Geräte um die 30 Euro.