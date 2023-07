Top 5: Die besten elektrischen Wasserpistolen – Alternativen zu Spyra bis 25 €

Das Spiel mit den quietschbunten Wasserpistolen verspricht Action, Spaß und Abkühlung für Jung und Alt. Die in tausenden Varianten erhältlichen Sommerspielzeuge gibt es aber längst nicht nur mit manuellem Antrieb. Selbst das in den 90ern entwickelte Überdruckprinzip des Supersoaker ist mittlerweile Schnee von gestern. Moderne Wasserpistolen arbeiten mit elektrischer Pumpe und befördern das Nass ganz ohne Kraftaufwand aus dem Lauf.

Funktionsweise

Die klassische Wasserpistole fördert das Wasser mithilfe einer manuellen Pumpe, die etwa mit dem Abzugshebel betätigt wird. Das Wasser aus dem Tank schießt anschließend durch eine Düse auf das Ziel. Das funktioniert einwandfrei, allerdings sind nur kurze Wasserstöße und überschaubare Reichweiten möglich. Wie weit das Wasser herausschießt, ist auch von der aufgewendeten Kraft abhängig. Kleine Kinder sind hier im Nachteil. Zwar ebenfalls von Kraft abhängig, aber immerhin für höhere Reichweiten geeignet, sind Blaster mit Pump-Griff, wie die Dinosquad Wasserpistole für aktuell 11 Euro. Der Vorteil dieser Variante ist der unschlagbar niedrige Preis. In Party-Großpackungen gibt es einfache Mini-Wasserpistolen ab unter einem Euro.

Mehr Action versprechen Systeme wie die in den 90ern erschienenen Supersoaker. Hier wird durch Pumpen vor der eigentlichen Schussabgabe Überdruck im Wassertank aufgebaut und das Nass erst bei Betätigung des Abzugs verschossen. Die Vorteile gegenüber den normalen Wasserpistolen sind die größere Reichweite (bei genügend Druck) und die Möglichkeit, große Mengen Wasser ohne Unterbrechung abzugeben. Allerdings ist der Kraftaufwand für das Aufpumpen nicht zu unterschätzen und gerade für kleine Kinder eine echte Spaßbremse. Außerdem lassen Druck und Reichweite während des Betriebs nach und so muss immer wieder gepumpt werden.

Abhilfe versprechen Wasserpistolen mit elektrischem Antrieb oder Pumpsystem. Die Funktionsweise der elektronischen Wasserpistolen ist mit denen von klassischen Wasserpistolen vergleichbar. Einziger Unterschied: Hier übernimmt ein kleiner, elektrisch angetriebener Motor die Arbeit. Der Nutzer muss lediglich den Abzug drücken und schon schießt das Wasser aus dem Lauf. Hier haben wir uns in der Vergangenheit günstige batteriebetriebene Modelle im direkten Vergleich zu der weltweit stärksten Wasserpistole, der Spyra One angesehen (Ratgeber). Der Premium-Wasserblaster Spyra One mit Akku, USB-C-Ladeport und Einzelschussabgabe ist zwar eindeutig die coolste, aber gleichzeitig leider auch die mit Abstand teuerste Wasserpistole ist. Da eine solche Wasserschlacht allein keinen Spaß macht, musste also eine Alternative zur rund 170 Euro teuren Spyra her.

Bild: TechStage.de

Die hier gezeigten elektrischen Wasserpistolen verfügen zwar über keine Einzelschussabgabe wie die Spyra, sie sind mit Preisen ab 13 Euro aber auch deutlich günstiger und somit prima für die nächste Gartenparty geeignet. Während ältere Lösungen auf Batterien zur Stromversorgung setzen, haben wir uns für unsere Tests ausschließlich Modelle mit aufladbarem Akku ausgesucht.

Unterschiede

Auch wenn sich die Wasserpistolen zum Teil sehr ähneln, die Unterschiede stecken im Detail. Los geht es mit den Akkus. Die Modelle Udbrud Water Gun, Vatos Burst und Water Battle Space nutzen einzellige Li-Ion-Akkus mit 3,7 Volt. Die Varianten Ungh Superior und Pixata Water Blaster setzen auf zweizellige Akkus mit 7,2 Volt. Einfluss auf das Schussverhalten hat das aber nicht. Am einfachsten zugänglich sind die Akkus der Udbrud Water Gun und der Water Battle Space, da hier kein Werkzeug für den Ausbau benötigt wird. Wirklich gut gegen Wasser geschützt ist der Akku nur beim günstigsten Modell, dem Vatos Burst, da hier immerhin eine Gummidichtung vorhanden ist. Bei den Modellen Udbrud Water Gun und Pixata Water Blaster soll eine weiche Kunststoffkappe für mehr Sicherheit sorgen – wirklich dicht ist diese Lösung aber nicht. Bei den anderen Modellen sind die Akkus praktisch ungeschützt – die elektrischen Wasserpistolen sind also alle ausschließlich zur Nutzung außerhalb des Wassers geeignet. Die Tests mit triefnassen Klamotten und klitschnassen Wasserpistolen haben die Akkus trotzdem alle überstanden.

Weiter geht es mit den Wassertanks, die sich nicht nur durch ihr Fassungsvermögen unterscheiden. Während die Modelle Ungh Superior und Water Battle Space einen fest integrierten Tank haben, verfügen die anderen Blaster über entnehmbare Wasserbehälter. Beim Modell Superior ist der integrierte Tank kein Problem, vielmehr ist diese Wasserpistole sogar am bequemsten zu befüllen. Zum Laden des Tanks wird einfach die Spitze der Wasserpistole in Wasser gehalten und der Auslöser nach vorn gedrückt. Die Pumpe zieht das Wasser dann automatisch in den Tank – wie die teure Spyra One.

Bild: TechStage.de

Beim Modell Space muss man den fest installierten und winzigen Tank allerdings manuell befüllen. Das funktioniert zwar prima unter dem Wasserhahn, ist im Garten aber ein echtes Problem. Einfach in den Wassereimer halten wäre wegen des ungesicherten Akkus keine gute Idee und so benötigt man hier etwa einen Messbecher zum Befüllen oder aber direkten Zugang zu einem Wasseranschluss. Die Modelle Udbrud Water Gun und Vatos Burst kommen sogar mit gleich zwei Tanks zum Kunden. Am längsten kann man mit der Water Gun und dem größeren der mitgelieferten Tanks schießen.

Bei der Reichweite gibt es zwar Unterschiede, diese sind aber nur marginal und machen sich während unserer Test-Wasserschlachten nicht bemerkbar. Am weitesten und mit am meisten Wasser schießt der Spyra-Klon – hier sind etwa acht bis neun Meter Reichweite möglich. Am wenigsten Power haben Vatos Burst und Water Battle Space. Hier liegt die Reichweite etwa bei sechs bis sieben Meter.

Deutlich größer sind Unterschiede bei der Lautstärke der Pumpen. Am lautesten ist das Modell Pixata Water Blaster. Leiser sind die Pumpen von Udbrud Water Gun und Water Battle Space.

Ungh Superior Bild: TechStage.de Ungh Superior Bild: TechStage.de Udbrud Water Gun Bild: TechStage.de Udbrud Water Gun Bild: TechStage.de Udbrud Water Gun Bild: TechStage.de Udbrud Water Gun Bild: TechStage.de Vatos Burst Bild: TechStage.de Vatos Burst Bild: TechStage.de Vatos Burst Bild: TechStage.de Water Battle Space Bild: TechStage.de Water Battle Space Bild: TechStage.de Water Battle Space Bild: TechStage.de Water Battle Space Bild: TechStage.de Pixata Water Blaster Bild: TechStage.de Pixata Water Blaster Bild: TechStage.de Pixata Water Blaster Bild: TechStage.de Bilderstrecke - elektrische Wasserpistolen bis 25 Euro Die Geräte aus dem Testfeld.

Platz 1: Ungh Superior

Am besten abgeschnitten hat der kleine Klon der Spyra, die Wasserpistole Ungh Superior für rund 21 Euro. Zwar verfügt die kleine Variante über keine Einzelschussfunktion wie das Original, im Vergleich mit dem Testfeld ist sie aber unsere Nummer Eins.

Bild: TechStage.de

Der knallbunte Blaster überzeugt mit der höchsten Reichweite und größten verschossenen Wassermenge, einer gut erträglichen Lautstärke und der sehr komfortablen Ansaugfunktion zum Befüllen des Tanks.

Einzige Kritikpunkte sind das geklaute Erscheinungsbild und der Akku, welcher nur mit Werkzeug zugänglich ist.

Platz 2: Udbrud Water Gun

Der zweite Platz geht an die Udbrud Water Gun für rund 20 Euro. Diese Wasserpistole hat gleich zwei Wassertanks und eine Schutzbrille im Lieferumfang. Gut gefallen uns die lange Spieldauer mit dem großen Tank, die niedrige Lautstärke und die Tatsache, dass der Akku ohne Werkzeug getauscht werden kann.

Bild: TechStage.de

Bei unserem Testgerät hat sich der Abzugshebel nach etwa einer Woche mit vielen Einsätzen minimal verklemmt. Die Wasserpistole feuert dann so lange, bis man den Hebel erneut drückt.

Platz 3: Vatos Wasserpistole Burst

Auch die günstigste elektrische Wasserpistole im Testfeld schafft es aufs Siegertreppchen. Die nur knapp 13 Euro teure Wasserpistole Vatos Burst überzeugt mit erträglicher Lautstärke und guter Gesamtperformance. Auch ein zweiter Ersatztank gehört hier zum Lieferumfang.

Bild: TechStage.de

Bezüglich der Reichweite ist dieses Modell zwar nicht führend, zum Testsieger fehlen aber nur etwa 1 bis 1,5 Meter. Auch hier kommt man nur mit Werkzeug an den Akku.

Platz 4: Water Battle Space

Die Wasserpistole Space von Water Battle gefällt uns eigentlich richtig gut. Die ordentliche Reichweite, gleichmäßige Schussabgabe, niedrige Lautstärke und der Preis von rund 12 Euro sind klare Pluspunkte. Auch der Akkuaustausch funktioniert ohne Werkzeug. Auf dem Feld macht diese Wasserpistole eine gute Figur – allerdings nur, solange der Tank voll ist.

Bild: TechStage.de

Dank des niedrigen Volumens ist der Tank leider schnell wieder leer und zum Befüllen benötigt man dann einen Wasserhahn oder ein Behältnis zum Einfüllen von oben. In Sachen Handling muss man hier deutliche Abstriche zum Testsieger machen.

Platz 5: Pixata Water Blaster

Der Water Blaster von Pixata für 19 Euro sieht gut aus und kann auch mit einem ordentlichen Schussbild überzeugen. Auch in Bezug auf Tankgröße und Reichweite steht der Blaster den besser platzierten Modellen in nichts nach.

Bild: TechStage.de

Allerdings dauert das Auffüllen des Tanks eine gefühlte Ewigkeit und zudem ist diese Wasserpistole mit Abstand am lautesten. Die Geräuschkulisse bei aktiver Pumpe erinnert eher an eine Nerf-Schlacht als an eine Wasserschlacht. Auch hier ist zur Entnahme des Akkus Werkzeug nötig. Wer seine Ohren schonen will, sollte zu einer anderen Wasserpistole greifen.

Alternativen

Allein auf Amazon und Aliexpress finden sich zig verschiedene elektrische Wasserpistolen in verschiedenen Größen und Preisklassen. Abgesehen vom Design sind hier kaum Unterschiede zu den getesteten Modellen zu erwarten.

Bild: TechStage.de

Wer sich nach einer Alternative umsieht, sollte beachten, ob Akkus oder Batterien zum Einsatz kommen. Diese sollten möglichst schnell zugänglich und einigermaßen geschützt sein. Außerdem sollte die Wasserpistole entweder eine automatische Ansaugung oder aber einen entnehmbaren Wassertank haben.

Wer sich mehr Power wünscht, muss derzeit entweder auf ein manuelles Modell mit Überdrucktank oder auf die teure Wasserpistole von Spyra zurückgreifen. Wie groß der Unterschied zwischen günstig und sehr teuer in der Praxis aussieht, zeigt folgendes Video.

Fazit

Mit Preisen von 10 bis 25 Euro können wir die günstigen elektronischen Wasserpistolen vorbehaltlos empfehlen. Klassische Wasserpistolen kosten häufig schon mehr. Insbesondere Kinder profitieren von der bequemen Bedienung. Da die Geräte alle eine vergleichbare Leistung bieten, sorgen sie zudem für Chancenausgleich bei unterschiedlich alten Nutzern. Die Jüngsten können so endlich mit den größeren Geschwistern und den Eltern mithalten.

Betrachtet man den Spaßfaktor, hat der dreiste Spyra-One-Klon Ungh Superior die Nase vorn. Mit rund 21 Euro ist dieses Modell nicht so günstig wie manche Mitbewerber, die bequeme Bedienung und geringe Lautstärke gepaart mit der hohen Reichweite sind die Mehrkosten aber allemal wert. Auch mit den Plätzen zwei und drei macht man alles richtig, hier stimmen Preis und Leistung. Die beiden Schlusslichter sind zwar ebenfalls günstig und bieten eine ordentliche Reichweite, bezüglich Handling und Lautstärke haben sie im direkten Vergleich aber das Nachsehen.