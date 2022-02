Top 5 Bluetooth: Audio-Adapter für Auto, Heimkino & PC ab 6 €

Musik- oder Sprachübertragung per Bluetooth ist komfortabel und dank großer Verbreitung bei aktueller Hardware selbstverständlich. Das war allerdings nicht immer so. Noch vor wenigen Jahren war der Standard zwar in allen Smartphones zu finden, bei Fernseher, Stereoanlage, Autoradio und Kopfhörer war die drahtlose Übertragung aber eher ein exotisches Ausstattungsmerkmal.

Wer ältere Hardware mit Bluetooth nachrüsten möchte, braucht einen entsprechenden Adapter. Die Bluetooth-Audio-Adapter gibt es in zig Varianten mit ganz unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. TechStage zeigt, welche Modelle in der Praxis gut abschneiden und worauf man beim Kauf achten muss.

Dieser Ratgeber gehört zu den Themenwelten Audio und Bluetooth. Hier finden sich neben Ratgebern zu Kopfhörern unter anderem auch Einzeltests zu Soundbars oder Bluetooth-Lautsprechern.

Technische Unterschiede

Die Bluetooth-Adapter gibt es sowohl zum drahtlosen Senden von Musik als auch zum Empfangen von Audiosignalen. In der Regel ist vorwiegend das Nachrüsten eines Empfängers (Receivers = RX) interessant, da zwar Smartphones, Tablets oder Notebooks schon seit Jahren mit einem Bluetooth-Sender (TX) ausgestattet sind, der Standard bei älteren Audiokomponenten aber häufig fehlt.

Ein Großteil der Bluetooth-Adapter arbeitet sowohl als Empfänger (RX) als auch als Sender (TX). Bei den zahlreichen verschiedenen Modellen unterscheiden sich neben den integrierten Audio-Codecs und der Klangqualität primär die Abmessungen und die zur Verfügung stehenden Anschlüsse. Zur Nutzung von Audio-Codecs müssen diese immer von Empfänger und Sender gleichermaßen unterstützt werden. Der beste Empfänger nützt also nichts, wenn etwa das Smartphone nur den Standard-Codec SBC unterstützt. Um die Geräte auch fernab einer Stromquelle nutzen zu können, brauchen die Adapter einen internen Akku. In der Praxis ist dies bei sehr vielen Adaptern der Fall.

Wer etwa Musik von einem alten PC oder Laptop senden will, kann hier natürlich ebenfalls nachrüsten und braucht dafür kein 2-in-1-Gerät mit zusätzlicher Stromversorgung. Wir empfehlen hier einen klassischen USB-Adapter mit Bluetooth 5.0, wie den vom Redakteur genutzten 1mii BT-Sender für knapp 25 Euro. Der kleine Dongle mit USB-A-Stecker funktioniert ohne zusätzliche Software und ist mit den qualitativ hochwertigen und nahezu latenzfreien Audio-Codes AptX, AptX HD und AptX LL ausgestattet.

Wer ältere Audio-Geräte, wie Autoradio, Aktivlautsprecher, Stereoanlage oder Kabelkopfhörer, mit Bluetooth ausstatten will, braucht eine Lösung mit 3,5-mm-Klinkenanschluss, Toslink-Buchse oder integriertem FM-Transmitter. Letzterer ermöglicht die Weiterleitung der Audiosignale sogar an alte Radios, bei denen kein AUX-In-Anschluss verfügbar ist.

Die fünf folgenden Bluetooth-Adaptern heben wir entweder bereits in Einzeltests vorgestellt oder nutzen sie seit einiger Zeit privat. Für die Reihenfolge des Rankings haben wir uns Audioqualität, Zuverlässigkeit und den aufgerufenen Preis der Geräte angesehen.

Platz 1: Taotronics TT-BA09

Den ersten Platz belegt das Modell TT-BA09 von Taotronics (Testbericht). Der kompakte Adapter arbeitet wahlweise als Empfänger oder als Sender und überzeugt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und ordentlicher Klangqualität. Eine vernünftige Statusanzeige fehlt zwar, diese ist in der Praxis aber vernachlässigbar.

Zum Anschließen an etwa Stereoanlage oder TV-Gerät steht neben dem klassischen 3,5-mm-Klinkeanschluss auch eine optische Toslink-Schnittstelle zur Verfügung, was die Soundqualität hörbar verbessert. Weil der Adapter neben dem einfachen SBC-Codec auch den höherwertigen Audio-Codec AptX unterstützt, kommt es bei der Übertragung zu keiner hörbaren Verzögerung. Das könnte sonst beim Filmschauen stören.

Da der kompakte Adapter zumindest über einen kleinen Akku verfügt, eignet er sich auch zur mobilen Nutzung, um etwa den PKW oder alte Kabelkopfhörer mit Bluetooth nachzurüsten.

Der Preis von gerade einmal 30 Euro ist angemessen und sogt für die Top-Platzierung des TT-BA09.

Platz 2: Sonru SPDIF Wireless

Auf dem zweiten Platz landet der Adapter SPDIF Wireless von Sonru. Dieser ist mit dem Modell von Taotronics weitgehend vergleichbar, allerdings sind hier zusätzlich die Audio-Codecs AptX HD, AptX LL und AAC mit an Bord, was etwa für iPhone-Nutzer oder Gamer interessant ist. Betriebsart und der genutzte Audio-Codec werden hier per LED angezeigt – das ist zwar theoretisch praktisch, allerdings kann die Lichtquelle je nach Einsatzort stören.

Bild: TechStage.de

Wegen der etwa 10 Euro höheren Anschaffungskosten landet der seit mehreren Monaten von uns privat genutzte Adapter von Sonru knapp hinter dem Modell von Taotronics. In der Praxis gefallen uns die zuverlässige Verbindung und die hohe Klangqualität bei der Übertragung. Ein Akku zur mobilen Nutzung ist ebenfalls integriert.

Platz 3: Baotwo Bluetooth-Adapter

Auf dem dritten Platz landet der ebenfalls mit einem kleinen Akku ausgestattete 2-in-1 BT-Adapter von Baotwo, den wir seit einem halben Jahr in einem PKW benutzen, um unsere Musik drahtlos in den AUX-Eingang des Autoradios weiterzuleiten. Der sehr kompakte Adapter arbeitet auf Wunsch auch als Sender und überzeugt in der Praxis mit ordentlichem Klang, stabiler Verbindung und einem Preis von unter 10 Euro.

Bild: TechStage.de

Im Gegensatz zu den ersten beiden Modellen stehen hier allerdings lediglich ein 3,5-mm-Klinke-Anschluss und der Standard-Audio-Codec SBC zur Verfügung. Wegen der leichten Verzögerung ist das einfach verarbeitete Modell von Baotwo primär zur Übertagung von Musik geeignet. Wer einen Adapter zum Fernsehen sucht, sollte besser zu einem Modell mit AptX greifen.

Platz 4: Elegiant BT RX

Auf dem vierten Platz landet ein sehr kompakter Bluetooth-Empfänger. Der Bluetooth-RX von Eligiant (Testbericht) ist zwar nur mit 3,5-mm-Klinke-Anschluss und dem SBC-Codec ausgestattet, dank internem Akku und Mini-Abmessungen in der Größe einer Füllfederkappe, eignet er sich aber prima, um etwa ältere Kopfhörer mit Bluetooth nachzurüsten. Zwar ist auch die Nutzung als Freisprecheinrichtung für PKW mit AUX-Anschluss möglich, die Klangqualität des integrierten Mikrofons ist aber bestenfalls mittelmäßig.

Im Test hat der Empfänger zuverlässig funktioniert, allerdings kommt es bei hoher Lautstärke zu einem leichten Hintergrund-Brummen. Zudem tritt eine hörbare Verzögerung auf, weshalb sich der ab 6 Euro bei Banggood erhältliche Elegiant BT-RX hauptsächlich für die Übertragung von Musik eignet. Im Preisvergleich sind aktuell keine Angebote für das Modell zu finden.

Mittlerweile hat der Hersteller ein verbessertes Nachfolgemodell, den Elegiant BTI-055, im Angebot. Dieser ist ebenso kompakt, verfügt allerdings zusätzlich über AptX-LL für annähernd verzögerungsfreie Audioübertragung. Bei Amazon ist der BTI-055 ab 16 Euro gelistet.

Platz 5: Cocoda BT-Receiver

Den fünften Platz belegt ein Bluetooth-Empfänger speziell für die Nutzung in älteren Kfz ohne AUX-In-Anschluss, welcher in der Redaktion privat genutzt wird. Der BT-Receiver T25 von Cocoda leitet das Audiosignal alternativ zum Klinkenkabel per FM-Transmitter an das Autoradio weiter. Zusätzlich ist es mit dem T25 möglich, MP3s von SD-Karte oder USB-Stick abzuspielen.

Bild: Amazon

Den Strom bezieht der blau beleuchtete Adapter direkt aus dem 12-V-Zigarettenanzünder. Wer möchte, kann zusätzlich zwei Geräte per USB-A anschließen und so etwa das Smartphone nachladen. Unsere Erfahrung mit den FM-Transmittern zeigt, dass sich die Tonqualität in verschiedenen PKW stark unterscheiden kann. Außerdem kann es in dicht besiedelten Regionen immer wieder zu Störgeräuschen kommen, weil sich starke Sender überlappen.

Fazit

Die Nachrüstung von Bluetooth bei älteren Audiokomponenten ist weder kompliziert noch teuer. Allerdings sollte man sich vor dem Kauf überlegen, welche Ansprüche der Audio-Adapter erfüllen soll.

Geht es nur um die Übertragung von Musik, sind auch die günstigen Modelle geeignet. Wer allerdings Wert auf Klangqualität und verzögerungsfreie Übertragung setzt, sollte zu einem Modell mit entsprechendem Codec greifen. Status-LEDs sind zwar praktisch, können aber etwa neben dem Fernseher stören.

Im KFZ gibt es die höchste Klangqualität bei Nutzung eines AUX-Eingangs. Bei der kabellosen Übermittlung per FM-Transmitter kann es baubedingt bei einigen PKW zu Problemen kommen.