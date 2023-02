Top 3: Die besten monatlich kündbaren Handytarife 2023

1 GByte kostet 1 Euro: Dieses Rechenbeispiel ist bei Billigmarken wie Winsim oder Simplytel längst Praxis im O2 -Netz. Mittlerweile ziehen aber auch Provider mit vergleichbaren Tarifen in den Netzen der Telekom und von Vodafone nach; es wird Zeit für einen Preis-Leistungs-Vergleich.

Tipp: Wer sich für einen Tarif interessiert, sollte vorab die Netzabdeckung in seiner Region prüfen. Entsprechende Landkarten bieten alle Anbieter auf ihren Webseiten. Zusätzlich sollte man Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang im jeweiligen Netz haben.

In der folgenden Kurzübersicht haben wir die jeweils besten Tarife pro Netz zusammengestellt. Detaillierte Informationen bieten die Absätze darunter.

Wer keinen aktuellen Tarif-Deal verpassen will, sollte unseren Überblick zu den besten monatlich kündbaren Tarifen bis 30 Euro ansehen.

Vodafone

Ganz neu ist ein Deal der Klarmobil-Marke Dr. Sim. Hier gibt es 30 GByte (max. 50 MBit/s) sowie Flatrates für SMS und Telefonie für monatlich 20 Euro. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Mit diesem Angebot schafft es der Tarif in unsere Top 3 der besten monatlich kündbaren Tarife und löst Simon Mobile ab.

Wer mehr Datenvolumen will und einen Tarif mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s sucht, sollte bei Vodafone Callya vorbeisehen. Der Tarif kostet monatlich 20 Euro und bietet dafür 15 GByte, Telefonie- und SMS-Flat sowie 5G-Netz.

O2

Drillisch-Marken wie Sim.de, Winsim, Simplytel oder Premiumsim bieten wöchentlich wechselnd 8, 9 oder 10 GByte (max. 50 MBit/s) für 8, 9 oder 10 Euro an. Die Tarife haben jedoch nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Einerseits läuft der Vertrag nach Kündigung noch drei Monate weiter, andererseits hat Drillisch bei all seinen Marken eine sogenannte Datenautomatik. Ist das Inklusivdatenvolumen im Monat erschöpft, bucht der Provider automatisch noch bis zu dreimal 200 MByte für jeweils 2 Euro aufs Kundenkonto. Das kann man zwar deaktivieren, in der Summe nervt es aber.