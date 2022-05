Top 10: Wasserdichte Handys bis 400 Euro – Samsung besser als Apple

Unfälle mit Wasser führen häufig zum vorzeitigen Ableben eines Smartphones. Es gibt aber glücklicherweise wasserdichte Handys. Diese müssen nicht teuer sein. Wer kein klobiges Outdoor-Smartphone (Bestenliste) nutzen will, findet Mobilgeräte mit IP67- und IP68-Zertifikat für weniger als 400 Euro. Nachdem wir uns dem Thema in der Top 10: Wasserdichte Smartphones mit IP-Zertifizierung bereits gewidmet haben, gehen wir nun auf preiswertere Alternativen mit Schutz vor Flüssigkeiten ein.

Ab wann ist ein Smartphone wasserdicht?

Vorne bedeutet eine 5, dass das Handy „geschützt gegen Staub in schädigender Menge“ ist. Bei 6 ist es vollkommen staubdicht. Uns interessiert die zweite Ziffer jedoch weitaus mehr. Einige Mobiltelefone bietet etwa eine IP-Zertifizierung nach IP53. Das bedeutet, das Gehäuse ist geschützt vor Staub in schädigender Menge sowie gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis maximal 15 Grad geneigt ist. IPx4 wiederum verspricht den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser, bei IPx5 trotzt das Handy auch Strahlwasser aus beliebigem Winkel.

Soweit der Hersteller keine andere Angaben macht, gilt das für eine Wassertiefe von maximal 1 Meter. Viele Hersteller geben zudem einen bestimmten Zeitraum an, etwa maximal 30 Minuten. Einige Geräte widerstehen auch Tiefen von 1,5 Meter. Wer jetzt das Handy mit zum Schwimmen nehmen will, sollte das aber dringend unterlassen. Die IP-Schutzart gilt nur für Süßwasser ohne Zusätze, nicht bei Limonade, Bier, Salzwasser oder chlorhaltigem Wasser. Zudem kann mit der Zeit durch Abnutzung die Schutzart abnehmen. Sollte doch mal Kaffee oder Ähnliches über das Smartphone mit IP67 oder IP68 laufen, empfehlen wir, es schnell abzuspülen und trocken zu wischen.

Zu beachten ist: Die wenigsten Hersteller wie Samsung oder Apple akzeptieren einen Wasserschaden nicht als Garantiefall. Eine erfreuliche Ausnahme ist das Cat S62 Pro (Testbericht) . Der Hersteller zeigt sich kulant und bietet für 24 Monate eine Gewährleistung, diese sogar versehentliche Beschädigungen, Wasserschäden oder Displaybrüche beinhaltet – sofern das Gerät in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung genutzt wurde. Im Idealfall übersteht das Smartphone mit IP67 oder IP68 den vorübergehenden Kontakt mit Wasser ohnehin – wir empfehlen aber niemandem, das wirklich mit Absicht auszuprobieren.

Platz 1: Samsung Galaxy S20 FE

Der etwas in die Jahre gekommene Prozessor Exynos 990 sorgt immer noch für eine ordentliche Leistung. Allerdings bietet die CPU noch kein 5G-Modem. Wer zukunftssicher mit dem schnelleren mobilen Standard unterwegs surfen will, kann zum Samsung Galaxy S20 FE 5G mit Snapdragon 865 greifen. Das Modell kostet mittlerweile nur noch knapp über 400 Euro .

Das 6,5-Zoll-Display mit OLED, 120 Hertz und Full-HD+ mit 2400 x 1080 Pixel ist ausgezeichnet. Die Kamera mit einer Haupt- und Weitwinkellinse mit jeweils 12 Megapixel sowie einem Teleobjektiv mit 8 Megapixel ist gewohnt gut. 6 GByte RAM gibt es bei der Variante mit 128 GByte internem Speicher sowie 8 GByte RAM bei 256 GByte. Überzeugend ist zudem die Akkulaufzeit von 11 Stunden. Ein Upgrade auf One UI 4 mit Android 12 ist bereits ausgerollt, die Chancen stehen relativ gut, dass es auch noch Android 13 für das Galaxy S20 FE geben wird – danach ist aber definitiv Schluss.

Platz 2: Sony Xperia 10 III

Platz 3: Samsung Galaxy A52s 5G

Mit einem Preis von knapp 290 Euro bietet es zudem ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb landet der „Vorgänger“ in unserer Bestenliste vor seinem Nachfolger. Bei 128 GByte internem Speicher beträgt der RAM 6 GByte, bei 256 GByte gibt es sogar 8 GByte RAM. Für den nötigen Schutz vor Wasser sorgt die Zertifizierung nach IP67.

Platz 4: Samsung Galaxy A53

Der Nachfolger des Samsung Galaxy A52 (Testbericht) ist er seit Kurzem auf dem Markt. Demnächst findet es seinen Weg in unser Testlabor. Anders als das Galaxy S20FE oder Sony Xperia 10 III bietet das Galaxy A53 eine Zertifizierung für IP67. Damit sollte es aber Missgeschicke in Verbindung mit Wasser gut überstehen. Mit 325 Euro ist es preiswert.

Platz 5: Nokia XR20

Als vollwertiges Outdoor-Smartphone steckt das Nokia XR20 (Testbericht) einiges ein. Anders als die meisten Vertreter seiner Art ist es aber noch nicht übermäßig klobig und schwer, sondern entspricht bei der Größe einem 6,7-Zoll-Smartphone mit Schutzhülle. Das Gehäuse ist nach IP68 zertifiziert. Laut dem Hersteller HMD Global kann es für eine halbe Stunde in 1,5 Meter Tiefe unter Süßwasser eintauchen, ohne Schaden zu nehmen. Zusätzlich ist das Gehäuse gegen Stürze aus bis zu 1,5 Meter auf Beton geschützt.

Was die Leistung angeht, kann es mit den Modellen weiter oben nicht mithalten. Dafür fehlt es dem Snapdragon 480 zu sehr an Power. Dafür weiß die Akkulaufzeit von gut 13 Stunden zu überzeugen. Das 6,67-Zoll-Display nutzt ein IPS-Panel und löst mit Full-HD+ auf. Zusätzlich verfügt das XR 20 über ein Barometer und unterstützt die Ortung mit A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo sowie Navic und QZSS. Kabelloses Laden ist ebenfalls möglich. Es belegt damit etwa ersten Platz in unserer Bestenliste Die 10 besten Outdoor-Smartphones: Robust und wasserdicht. Das Nokia XR20 hat aber mit knapp unter 400 Euro seinen Preis.