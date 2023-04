Top 10: USB-C-Ladegeräte ab 65 Watt für Tablet & Laptop – günstig schlägt teuer

Heutzutage liegt sehr vielen Smartphones kein Ladegerät mehr bei. Für Laptops gilt das bislang nicht, wobei sich auch hier immer mehr Geräte über USB-C aufladen lassen.

Für viele Smartphones reicht ein schwächeres Ladegerät mit weniger als 50 Watt. Schnellladen ist vor allem bei Herstellern wie Xiaomi verbreitet, Google lädt Pixel 6 (Testbericht) und Pixel 7 (Testbericht) noch immer nur mir 30 Watt. Für Laptops müssen die Ladestecker dann schon mehr Dampf haben, mindestens 65 Watt sind hier erforderlich. Hier kommen USB-C-Ladegerät über 65 Watt in Spiel, die durch den einheitlichen Anschluss sowohl für das Laden des Notebooks, als auch des Handys geeignet sind. Klar ist aber: Da manche Hersteller auf einen eigenen Schnellladestandard setzen, laden diese Geräte nicht zwingend mit ihrer theoretisch maximalen Geschwindigkeit.

Wir haben uns verschiedene Ladegeräte angesehen und mit unterschiedlichen Verbrauchern getestet. Dieser Artikel zeigt, was welches Netzteil kann und unter welchen Bedingungen welche Ladegeschwindigkeit drin ist.

Schnellladetechniken

Um Geräte schneller laden zu können, kommen verschiedene Schnellladetechniken zum Einsatz. Am weitesten verbreitet sind hierbei Qualcomm QuickCharge (QC) und Power Delivery. Ersteres kommt vor allem bei Android-Smartphones (Themenwelt) zum Einsatz, Power Delivery vor allem bei Laptops (Themenwelt) und Apple-Geräten (Themenwelt).

Diese Standards sorgen dafür, dass sich Netzteil und Gerät auf eine bestimmte Kombination aus Spannung und Strom verständigen. Hierbei wird der Zustand von Gerät und Netzteil berücksichtigt und sich auf die bestmögliche von beiden unterstützte Ladeleistung geeinigt. Üblich ist, dass das Netzteil hierzu verschiedene Kombinationen anbietet und das Endgerät sich die nächste passende heraussucht.

Bei Smartphones ist anzumerken, dass die Geräte teils auf eine spezifische Spannung setzen und diese nur vom Herstellerladegerät unterstützt wird. Eigentlich ist Power Delivery ein einheitlicher Ladestandard, der mittlerweile auch recht verbreitet ist. USB PPS (Programmable Power Supply) ist hierbei eine Erweiterung dieses Standards. PPS erlaubt es, die Spannung flexibel festzulegen.

Geht ein Hersteller seinen eigenen Weg, kann man Ladegeräte, die nicht dieselbe Spannung anbieten, nicht mit der hohen Geschwindigkeit nutzen. Diese fallen dann auf die nächstniedrigere Spannung zurück, die Ladegerät und Endgerät unterstützen. Das ist gerade dann ärgerlich, wenn das Handy grundsätzlich schnell laden könnte, aber Kabel und Ladegerät nicht zum Standard des Endgeräts passen. Hier muss man also auf die Leistungsdaten im Detail schauen oder bei den Herstellerladegeräten bleiben.

Für weitere Informationen über Power Delivery empfehlen wir den ix-Beitrag Passt irgendwie.

Doch nicht nur die Unterstützung des Endgeräts für schnelles Laden ist wichtig, auch das Kabel muss die Ladeleistung unterstützen. Für unseren Test haben wir daher ein hochwertiges Kabel genutzt, das bis zu 100 Watt überträgt. Mehr Informationen über Kabel und mögliche Fallstricke dort zeigt unsere Kaufberatung USB-C-Kabel: Nicht jedes kann alles.

Testverfahren

Bild: TechStage.de

Zum Überprüfen der Leistung nutzen wir in unserem Test das Messgerät F-nirsi FNC88 und stecken dieses zwischen Smartphone und Stecker. Dieses gibt Werte, wie Watt (Leistung), Volt (Spannung) und Ampere (Strom) an und zeigt außerdem den Ladestandard an, auf die sich Endgerät und Netzteil verständigt haben. Die Energiezufuhr zum Betrieb des Messgeräts erfolgt über das angeschlossene USB-C-Kabel. Da der Strombedarf jedoch sehr gering ist, ignorieren wir ihn in unserer Messung. Eine Dokumentation gibt es nicht.

Zusätzlich nutzen wir ein haushaltsübliches AC-Strommessgerät, um den Wirkungsgrad und damit die Effizienz der einzelnen Netzteile zu sehen. Von beiden Messgeräten entnehmen wir gemittelte Verbrauchswerte in Watt. Der Vergleichbarkeit halber nutzen wir immer den USB-C-Port zur Leistungsermittlung, auch wenn Netzteile mehrere Ports haben.

Alle ausgewählten Ladegeräte in diesem Vergleich setzen auf die GaN-Technologie, wobei das vormals verwendete Silizium gegen Galliumnitrid ausgetauscht wurde. Das sorgt für handlichere Geräte, die auch noch effizienter arbeiten sollen.

Als Endgeräte haben wir die Powerbank 737 von Anker, ein Macbook Pro 2018 und die Anker PowerHouse 535 (Testbericht) genutzt. Diese können jeweils mit 65 Watt oder mehr laden. Zusätzlich haben wir die Ladegeräte an zwei Smartphones mit Schnellladefunktion getestet – dem Honor Magic 5 Pro (Testbericht) und dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (Testbericht). Alle Geräte wurden bei einem Akkustand zwischen 30 und 70 Prozent getestet.

Leider haben mehrere Geräte nicht mit unserem Macbook funktioniert, womit wir hier keine Werte haben beziehungsweise das Macbook nicht aufgeladen wurde. Im jeweiligen Fall weisen wir darauf hin.

Man liest auch immer wieder von durchgeschmorten Ladegeräten, was zu einem Brand führen kann. Diese Gefahr besteht grundsätzlich bei elektrischen Geräten, die mit dem Stromnetz verbunden sind oder einen Lithium-Akku verbaut haben. Um die Qualität der Elektronik beurteilen zu können, müsste man das Netzteil öffnen. Im Rahmen dieses Vergleichs sind wir soweit aber nicht gegangen. Alle Geräte wurden unter Volllast nicht mehr als handwarm.

Produktname Herstellerangabe Anker Powerbank 737 Anker PowerHouse 535 MacBook Pro (2018) Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Honor Magic 5 Pro Wirkungsgrad Baseus USB-C Ladegerät PD 100W 100 W 75,5 W 53,7 W 80,13 7,21 W 20,68 W 92,64% Xiaomi Mi 65W Fast Charger 65 W 60 W 54,66 W 45,7 W 6,84 W 9,65 W 92,40% Anker 726 Charger 65 W 59,7 W 54,4 W 45,5 W 6,79 W 9,04 W 94,16% Anker Nano II 65W 65 W 59,2 W 54,1 W 27,91 W 7,04 W 19,08 W 92,32% Toocki 67W GaN USB C Ladegerät 67 W 61,8 W 54,6 W - 28,03 W 20,42 W 91,83% Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) 65 W 59,1 W 53,89 W 45,1 W 6,83 W 7,65 W 92,34% Belkin BoostCharge Pro 4-Port 108W 108 W gesamt, 1 Port 96 W 90,1 W 55,4 W 74,8 W 6,93 W 9,25 W 90,37% Belkin BoostCharge Pro (65W) 65 W 60,4 W 54,5 W 28,3 W 6,85 W 9,18 W 91,38% InstantCharger 65W 2 USB 65 W 59,64 W 54,3 W - 7,3 W 12 W 92,18% Einova Sirius 65W 65 W 55,24 W 54,92 W 55,5 W 2,15 W - 91,01%

Platz 1: Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W

Das Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W landet auf dem ersten Platz, da es mit guten Leistungswerten zu überzeugen weiß. Ganze 100 Watt werden hier aufgeboten. Unser Macbook lädt dabei mit circa 80 Watt und sogar dem Honor Magic 5 Pro (Testbericht) mit proprietärem Schnellladestandard spendet es bis zu 21 Watt. Die Effizienz des Ladegeräts liegt bei 92,64 Prozent, womit es das zweitbeste Gerät in diesem Feld ist.

Bild: TechStage.de

Der Preis ist mit 47,99 Euro keineswegs gering, dafür entlohnt aber die gebotene Leistung und die Anschlussvielfalt. Denn hier gibt es 2 USB-C und 2 USB-A-Ports. Möchte man ein Ladegerät für alles, wird man hier glücklich und kann guten Gewissens zuschlagen. Aktuell gibt es das Gerät mit einem 15-Prozent-Gutschein nochmal günstiger bei Amazon, wobei man den Coupon vor dem Kauf aktivieren muss.

Platz 2: Xiaomi Mi 65W Fast Charger

Der heimliche Sieger ist der Xiaomi Mi 65W Fast Charger, der mit ordentlicher Leistung, geringem Gewicht und relativ handlichem Formfaktor daherkommt. Die Verarbeitung ist tadellos, so auch die generelle Leistung, wobei in Verbindung mit dem Macbook nicht genug Leistung übertragen wird. 45 Watt sind hier zu wenig, können für andere Endgeräte aber locker ausreichen. Die Effizienz liegt bei 92,4 Prozent.

Bild: TechStage.de

Am Ende verkauft sich das Xiaomi-Ladegerät aber vor allem über seinen sehr guten Preis: Nach dem Toocki Netzteil von Aliexpress ist es mit 29,89 Euro das zweitgünstigste Ladegerät im Test.

Platz 3: Anker PowerPort 3

Das Ladegerät Anker PowerPort 3 oder auch Anker 726 kommt mit gleich zwei USB-C-Ports, kostet dabei aber nur 35 Euro und damit nur geringfügig mehr als das Xiaomi Ladegerät auf Platz zwei. Dafür bekommt man ein gut verarbeitetes Gerät, das auch mit seiner verhältnismäßig geringen Größe zu gefallen weiß.

Bild: TechStage.de

Es ist mit 94,16 Prozent auch das effizienteste Ladegerät im Test. Lediglich an unserem Macbook enttäuscht das Anker 726 mit seiner etwas zu geringen Ladeleistung von nur 45 W, was nicht ausreicht, um das Macbook zu laden. Die Effizienz liegt aber mit 94,16 Prozent auf Vorzeigeniveau. Für einen Preis um 35 Euro ist das Gesamtpaket sehr empfehlenswert.

Platz 4: Anker Nano II

Das Anker Nano II ist das handlichste Ladegerät in diesem Vergleich. Mit gerade einmal 42 × 42 × 42 mm eignet es sich hervorragend für den Einsatz unterwegs.

Bild: TechStage.de

Am Macbook lädt es leider mit zu geringer Leistung – die 27 Watt reichen nicht aus, um den Akku während des Betriebs zu füllen. Dafür lädt es an anderen Geräten schön schnell und schafft beim Honor Magic 5 Pro (Testbericht) sogar knapp 20 Watt. Das ist deshalb bemerkenswert, da wir das Honor sonst nur mit knapp 10 Watt laden. Mit einem Preis von 43 Euro ist das Anker Nano II zwar nicht das günstigste Ladegerät, die gebotene Leistung im minimalen Formfaktor ist aber eine Besonderheit.

Platz 5: Toocki 67W GaN USB C Ladegerät

Mit gerade einmal 23 Euro ist dieses 67 Watt-Ladegerät von Aliexpress unser Preistipp. Der Hersteller Toocki bietet dafür sogar gleich drei Ports, davon zwei USB-C und ein USB-A. Am Macbook scheiterte es aber, hier konnten wir keine Messwerte erfassen. An Powerbank und Powerstation lud es aber mit ordentlicher Geschwindigkeit.

Bild: TechStage.de

Erstaunlich waren hier aber insbesondere die 20 Watt am Honor Magic 5 Pro (Testbericht), das so trotz proprietärer Ladetechnik im Vergleich zu den restlichen Testgeräten noch einigermaßen zügig lädt. Die Effizienz lag im Test bei 91,83 Prozent. Die Verarbeitung der Übergänge ist nicht vollständig gelungen und so sind Kanten sichtbar und spürbar. Für den geringen Preis können wir das Gerät aber trotz der kleineren Probleme empfehlen.

Platz 6: Anker 735

Das Anker 735 kommt mit gleich drei Ports daher, was Flexibilität beim Laden ermöglicht. Es gibt zwei USB-C-Ports, sowie einen mit USB-A. Dazu ist das Ladegerät noch recht kompakt und eignet sich dadurch beispielsweise für den Einsatz im Zug, wenn dort nur eine Steckdose verfügbar ist.

Bild: TechStage.de

Mit knapp 56 Euro ist es aber auch eines der teuersten in diesem Vergleich. Hier fällt dann auch insbesondere die schlechte Ladeleistung bei unserem Macbook ins Gewicht, wo das Anker Ladegerät nur mit 45 Watt lädt.

Platz 7: Belkin BoostCharge Pro 4-Port 108W

Das Belkin BoostCharge liefert gleich vier Anschlüsse. Die Angabe im Namen mit 108 Watt bezieht sich hier allerdings nur auf die Gesamtleistung, maximal können an einem der beiden USB-C-Ports 96 Watt ausgegeben werden. Unser Macbook wird hier mit 74,8 Watt geladen, die Anker Powerbank 737 hingegen mit satten 90,1 Watt. Die Effizienz ist mit 91,38 Prozent nicht ganz so gut, wobei wir in diesem Vergleich von Abweichungen unter 4 Prozent reden. Leider nehmen wir bei Abruf höherer Leistung ein hochfrequentes Pfeifen deutlich wahr.

Bild: TechStage.de

Dieses Ladegerät ist das einzige, das nicht direkt in die Steckdose gesteckt wird, sondern über ein Kabel verbunden ist. Mit 63 Euro ist es auch das teuerste. Insgesamt eine gute Leistung zu einem recht hohen Preis.

Platz 8: Belkin BoostCharge 65W

Das BoostCharge mit 65 Watt hat zwei USB-C-Anschlüsse zu bieten. Die Größe des Geräts ist angenehm, die Verarbeitung solide. Belkin wirbt mit einer explizit mit PPS-Unterstützung, was sich zumindest bei unseren Testgeräten nicht ausgezahlt hat. Das Redmi Note 12 Pro+ schafft lediglich 6 Watt, das Honor kommt auf knapp 9 Watt. Zudem wird das Macbook Pro kaum geladen, die 28 Watt reichen keineswegs, sodass das Gerät sogar weiter entlädt.

Bild: TechStage.de

Außerdem hatte das BoostCharge im Test teilweise ein hochfrequentes Pfeifen, das im Hintergrund je nach Gehör leider wahrnehmbar ist. Der Preis ist mit 40 Euro weder gering, noch außerordentlich hoch, aber die Alternativen im Vergleich schneiden hier besser ab. Für nur 10 Euro mehr gibt es mit dem Baseus USB-C Ladegerät PD 100W bereits unseren Testsieger, der nicht nur über mehr Anschlüsse verfügt, sondern auch eine deutlich bessere und zuverlässigere Leistung liefert.

Platz 9: InfinityLab InstantCharge 65W

Das InstantCharge 65W von InfinityLab setzt auf ein Design mit abgerundeten Kanten, was einen modernen Look verleiht. Zudem lassen sich die Stecker für den Netzanschluss umschalten. Beigelegt werden ein EU-Stecker sowie die UK- und US-Pendants. Das erspart auf Reisen den Einsatz von zusätzlichen Adaptern. Beim Material setzt der Hersteller auf ein Gehäuse, das nach eigenen Angaben zu 90 Prozent aus recycelten Kunststoffen besteht.

Bild: TechStage.de

Zum Laden stehen sowohl USB-C, als auch USB-A als Anschlüsse zur Verfügung. An unserem MacBook konnten wir keine Werte ermitteln, das Aufladen hat hier auch mit verschiedenen Kabeln nicht funktioniert. An Powerbank und Powerstation liegt die Leistung zwischen 54 und 59 Watt. Das Honor Magic 5 Pro (Testbericht) dümpelt bei 12 Watt Ladeleistung herum, am Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (Testbericht) fällt es sogar unter 10 Watt. Als störend kann die weißliche LED empfunden werden. Gerade wenn man sein Smartphone nachts im Schlafzimmer lädt, kann so eine Lichtquelle irritierend sein.

Das Gerät wird für 50 Euro verkauft, wobei es bei Amazon derzeit leider nicht lagernd ist. Damit gehört es zu den eher teuren Ladegeräten. Preislich schlägt sich hier sicherlich das ausgefallene Design und Konzept nieder. Das Gesamtpaket gefällt uns insgesamt anderswo besser.

Platz 10: Einova Sirius 65W

Das Sirius aus dem Hause Einova fällt zunächst mit seinem modularen Stecker auf. Hier kann man den EU-Aufsatz in zwei unterschiedlichen Positionen anbringen. Das ist ein spannendes Konzept, doch leider überzeugt das Ladegerät insgesamt nicht.

Bild: TechStage.de

Angeschlossene Geräte luden im Test nicht zuverlässig, teils auch gar nicht. Zwar konnten wir zwischenzeitlich Leistungswerte messen, diese waren aber keineswegs stabil, sodass unser Macbook irgendwann unbemerkt ausging. Trotz verschiedener Ladekabel blieb dieser Umstand so, sodass wir das Einova Sirius leider nicht empfehlen können. Bei Amazon ist das Gerät für 23,20 Euro erhältlich, was alle Unzuverlässigkeit aber nicht wettmachen kann.

Fazit

Ab einer Leistung von 65 Watt oder mehr wird es auf dem Markt der Ladegeräte spannend – praktisch, wenn sie gleich mehrere Anschlüsse bieten. Wie das bereits ab 22 Euro erhältliche Toocki 67W GaN USB C Ladegerät müssen die Lader nicht mal teuer sein. Beste Beispiele dafür sind der Anker PowerPort 3 und der Xiaomi Mi Fast Charger 65W.

Vor allem aber kann man ab 65 Watt Ladegeräte kaufen, mit denen man all seine Geräte mit USB-C aufladen kann. So wie unser Testsieger – der Baseus GaN2 Pro Quick Charger 100W. Damit gibt es für um die 50 Euro genug Leistungsreserven – für stromhungrige Laptops und das Smartphone gleichzeitig.

Leider gibt es aber gerade bei für diesen Leistungsbereich relevanten Verbrauchern, wie Laptops, Ausfälle. Von diesen Geräten würden wir abraten, wenn man ein Ladegerät für alles sucht. Jedoch: Alle Netzteile, die wir messen konnten, erreichten mit mindestens einem Endgerät die beworbene Leistung. Das Einova Sirius 65W war aber so unzuverlässig, dass wir Geräte nicht laden konnten. Entsprechend gibt es hierfür keine Empfehlung.

Allerdings sind Smartphones mit proprietärer Schnellladetechnologie erwartbar hier die Ausnahme. Keines der Ladegeräte im Test konnte das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (Testbericht) und das Honor Magic 5 Pro (Testbericht) nur im Ansatz mit deren Maximalgeschwindigkeit laden. Hier bleiben weiterhin nur die Herstellerladegeräte.