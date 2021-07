Tablets für Kinder: Sicher surfen und spielen ab 100 Euro

Die digitale Erziehung ist wichtiger denn je. Dazu gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Computer, Tablet und Co. Der einfachste Einstieg ist ein Tablet, dessen Hardware und Software für Kinder zugeschnitten ist. Wie praktisch, das gleich mehrere Hersteller solche Geräte im Angebot haben. Diese kombinieren ein Tablet mit einer passenden Hülle und einer speziell angepassten Software.

Damit sich ein Tablet oder Smartphone für Kinder eignet, müssen mehrere Faktoren zusammenspielen. Idealerweise sollten die Eltern beim Medienkonsum dabei sein und sich zusammen mit dem Kind mit der App beschäftigen. In der Realität ist das nur selten der Fall. Es ist absolut valide, die Tablets zu nutzen, um die Kinder während der Fahrt in den Urlaub zu beschäftigen, einen wichtigen Videocall durchzuführen oder um einfach mal durchzuatmen. Dann sollte die Software aber so angepasst sein, dass sie die Kinder vor unerwünschten Inhalten oder Mikrotransaktionen fernhalten.