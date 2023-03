Synology Surveillance Station: NAS als Zentrale für Überwachungskameras im Test

Für die Verwaltung von Überwachungskameras (Themenwelt) bieten Hersteller wie die Anker-Tochter Eufy (Themenwelt) meistens eine mobile App, andere wie Annke (Themenwelt) und Reolink (Themenwelt) haben zusätzlich auch eine Desktop-Anwendung im Angebot und erlauben den Zugriff auf die Geräte per Browser. Zur Speicherung von Videos statten die meisten Hersteller die Geräte mit einem microSD-Card-Slot aus, andere wie Ring (Themenwelt) und Arlo (Themenwelt) setzen hingegen auf die Cloud.

Wer also mehrere Überwachungskameras von unterschiedlichen Herstellern verwendet, muss sich mit zahlreichen Apps auseinandersetzen und ist je nach Modell auf unterschiedliche Speicherverfahren angewiesen. Doch diese Komplexität kann vereinfacht werden: Mit Network Attached Storage-Lösungen (NAS) wie von Asustor, Qnap und Synology können Anwender Überwachungskameras unterschiedlicher Hersteller mit einer einheitlichen Software verwalten und Videos zentral abspeichern.

Der Vorteil dieser Lösungen: Sie funktionieren ohne Cloud und damit auch ohne monatlichen Gebühren und sie sind, da alles lokal ausgeführt wird, auch dann noch einsatzfähig, wenn das Internet nicht zur Verfügung steht. Zudem bieten sie auch einen höheren Datenschutz, da kein anderer Zugriff auf die Daten der Überwachungskameras hat. Ferner können NAS-Systeme natürlich noch deutlich mehr: Nutzer können damit etwa eine private Cloud, Datei- und Mail-Server und viele andere Dienste einrichten. Wie gut eine NAS als Zentrale für Überwachungskameras in der Praxis funktioniert, haben wir anhand der kürzlich vorgestellten Synology DS223 überprüft.

Synology-NAS: Surveillance Station

Apropos H.265: Wer Überwachungskameras mit diesem platzsparenden Codec verwendet, muss den Synology Client, der für macOS und Windows zur Verfügung steht, verwenden, um Livestreams der Kameras ansehen zu können, da der Zugriff auf die NAS per Browser das Abspielen von H.265-Videos nicht unterstützt. Einen mobilen Zugriff auf die Surveillance Station bietet Synology mit der App DS Cam, die es für Android und iOS gibt. Hier hat man die Wahl, einen direkten Zugriff über Port-Freigaben auf der NAS zu konfigurieren oder den Synology-Dienst Quick Connect zu nutzen, der die Verbindung zur heimischen NAS über einen Synology-Server zur Verfügung stellt.

Kompatible Kameras

Synology unterstützt mit der Surveillance Station über 8200 Überwachungskameras von 140 bekannten Marken, die der NAS-Spezialist in einer online verfügbaren Datenbank aufgelistet hat. Die Anzahl der unterstützten Überwachungskamera ist allerdings in der Praxis viel höher, weil zahlreiche Modelle dort nicht aufgeführt sind. So lassen sich auch die Varianten von Annke und Eufy mit der Surveillance Station verwalten.