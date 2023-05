Strom & Geld sparen: Vom Balkonkraftwerk bis zum smarten Duschkopf

Wer im eigenen Haushalt Geld sparen will, kann bei den Strom- und Heizkosten ansetzen. Hier hilft es etwa, teure Stromfresser wie alte Glühbirnen durch aktuelle Energiesparmodelle zu ersetzen oder Standby-Geräte manuell vom Stromnetz zu trennen. Heizkosten reduziert, wer regelmäßig zu den Thermostaten an Heizkörper geht und dort die Temperatur an die aktuellen Bedürfnisse anpasst.

Wem das zu umständlich ist, der kann sich von verschiedenen Gadgets unter die Arme greifen lassen.

Strom selbst erzeugen

Wer Energiekosten einsparen möchte, hat viele Möglichkeiten. Eine immer beliebtere besteht darin, Teile des benötigten Stroms einfach selbst zu produzieren. Mittel zum Zweck sind steckerfertige Photovoltaikanlagen, sogenannte Balkonkraftwerke. Grundvoraussetzung für den Aufbau ist eine ausreichend große (mindestens 1 x 1,7 m), schattenfreie Fläche, etwa am Balkongeländer, auf dem Hausdach, der Garage oder im Garten.

Einsteigermodelle sind bereits ab ca. 500 Euro zu haben, es gibt aber auch Modelle für über 1000 Euro wie das sehr gute Anker Solix (Testbericht). Die Sets enthalten neben dem Solarmodul auch einen Wechselrichter (samt Verbindungskabeln), welcher den erzeugten Strom so umwandelt, dass er ins heimische Netz gespeist werden kann. Genehmigungsfrei erlaubt sind hier aktuell maximal 600 Watt. Der Gesetzgeber arbeitet jedoch schon daran, diese Grenze in naher Zukunft auf 800 Watt anzuheben, wie sie in weiten Teilen Europas gilt. Moderne Wechselrichter verfügen zudem über ein integriertes WLAN-Modul – so behält man den Status des Solarpanels sowie die generierte Strommenge stets im Blick.

Stichwort Strommenge: Unter Idealbedingungen erzeugt eine 600-Watt-Solaranlage zwischen 550 und 570 kWh Strom pro Jahr. Das deckt zwar noch längst nicht den Bedarf eines Zwei-Personen-Haushalts ab (der in einem Einfamilienhaus im Schnitt bei 3.000 kWh pro Jahr liegt), trägt aber in jedem Fall zu einer Stromkostensenkung bei. Vor allem die sogenannte Grundlast, die durch Standby-Verbrauch, den Kühlschrank oder andere, dauerhaft aktive Geräte entsteht, wird damit getragen.

Um den Installationsaufwand möglichst gering zu halten und wiederholte Besuche beim Baumarkt zu vermeiden, lohnt es sich, beim Kauf in ein Komplettpaket zu investieren. Letzteres enthält neben den Kernkomponenten auch sämtliche zur Montage benötigten Teile. Ebenfalls wissenswert: Viele Städte und Gemeinden fördern Balkonkraftwerke mittlerweile sogar finanziell, meist mit Beträgen zwischen 100 und 500 Euro. Weitere Details verrät in der Regel ein Besuch auf der offiziellen Webseite des Orts beziehungsweise ein Anruf im nächstgelegenen Rathaus.

Smarte Steckdosen

Einige Geräte können im Standby richtig viel Strom verbrauchen. Zu den größten Standby-Sündern gehört die Xbox One. Die benötigt im Schnitt etwa 15 Watt. Damit kostet sie bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde im 24/7-Standby gut 43 Euro pro Jahr - einfach fürs "Nichtstun". Auch Fernseher, Stereoanlagen, Desktop-PCs, Drucker und viele weitere Standby-Geräte tragen wesentlich zu den jährlichen Stromkosten bei. Im Schnitt kann man besonders bei älteren Geräten von fast 10 Watt ausgehen.

Diese Kosten lassen sich mit smarten Funksteckdosen deutlich reduzieren. Smarte Steckdosen hören auf programmierbare Zeitpläne, verbale Befehle via Sprachassistenten oder auf die dazugehörige App. Zwar benötigen auch sie Standby-Energie, die beläuft sich jedoch je nach Typ auf nur etwa 0,5 Watt. Hier können sich die Anschaffungskosten für die Steckdose schnell amortisieren.

Trotzdem muss man auch bei Smart-Home-Geräten mit erhöhten Standby-Kosten rechnen, gerade, wenn man viele Geräte im Haushalt einsetzt. So setzt etwa ein Amazon Echo der ersten Generation fast 3 Watt im Standby um. Beim aktuellen Amazon Echo 4. Gen (Testbericht) sind es schon nur noch knapp 2 Watt. Auch Sonos ist bekannt dafür, einen recht hohen Standby-Umsatz zu haben.

Smarte Duschköpfe

Umfassende Energieeinsparungen sind auch beim Duschen möglich. Am einfachsten ist das möglich, indem man den Wasserdruck etwas herunterregelt, die Duschzeit reduziert und die Wassertemperatur leicht absenkt. Letzteres ist Dermatologen zufolge ohnehin besser für die Haut, da sie dadurch nicht so schnell austrocknet. Und klar, auch das Abstellen der Brause beim Einseifen spart. Wichtig für Besitzer eines Boilers: Dessen Temperatur sollte stets über 55 Grad liegen, da man sonst die Bildung von Salmonellen begünstigt - also nicht am falschen Ende sparen!

Sparpotenzial kann sich zudem durch den Einbau von Einhand-Armaturen ergeben. Vorteil: Anders als bei einer Zweihand-Armatur muss man nicht unnötig experimentieren, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, sondern kann meist schon nach Sekunden komfortabel losduschen. Auch das spart Ressourcen.

Ergänzend dazu lohnt sich der Einbau sogenannter Durchflussbegrenzer. Gemeint sind spezielle Gummidichtungen, die die bisherige Dichtung im Duschschlauch ersetzen, über eine kleinere Durchflussöffnung verfügen, dem Wasserstrahl Luft beimischen und dadurch den Verbrauch von sieben auf bis zu fünf Liter pro Minute reduzieren. Preislich sind Sets mit vier bis acht Begrenzern bereits für wenige Euro zu haben.

In eine ganz ähnliche Kerbe schlagen Sparduschköpfe, die von Markenherstellern wie Hansgrohe und Co. ohne Schlauch bereits ab 20 Euro angeboten werden. Selbst bei hohem Wasserdruck lässt sich der Verbrauch hier ebenfalls auf etwa fünf Liter pro Minute reduzieren.

Was viele nicht wissen: Mittlerweile gibt es sogar smarte Duschköpfe. Hansa etwa bietet das Modell Hansa Active Jet Digital an, welches den Wasserverbrauch in Litern über ein LED-Display oben im Duschkopf in Echtzeit anzeigt. Flankiert werden diese Informationen von einer Signalleuchte oberhalb des Griffs. Solange sie grün leuchtet, hat man einen nachhaltigen Wasserverbrauch. Wechselt die Farbe hin zu Rot, bedeutet dies einen hohen Wasserverbrauch angezeigt.

Laut Hansa können diese Informationen helfen, den Wasserverbrauch um bis zu 22 Prozent zu senken. Batterien benötigen LED und Signalleuchte übrigens nicht, da die Stromversorgung durch den Wasserfluss sichergestellt wird. Ebenfalls interessant: Auf Wunsch nimmt der Duschkopf via Bluetooth Kontakt zu einer Begleit-App auf, die zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten erlaubt, den Langzeitverbrauch aufschlüsselt und weitere Spartipps anzeigt.

Programmierbare Thermostate

Bei Heizkosten lässt sich ordentlich sparen. Die einfachste und mit überschaubaren Investitionen verbundene Möglichkeit, Kosten zu sparen, ist das Einsetzen von programmierbaren Heizkörperthermostaten. Diese müssen nicht mal vernetzt sein und helfen dennoch, den lästigen Gang zum Ab- oder Aufdrehen des Thermostats zu minimieren. Programmierbare Thermostate ohne Funktechnik kosten ab etwa 10 Euro.

Das Programmieren sorgt dafür, dass die Thermostate zu Zeiten, in denen man den Raum nutzt, die entsprechende Wohlfühltemperatur einstellen. Ist man dagegen zu regelmäßigen Zeiten nicht im entsprechenden Raum, senkt es die Temperaturkurve leicht ab. Das kann etwa bedeuten, dass es im Bad morgens und abends mollig warm ist. In den Zeiten dazwischen, wenn kaum einer das Bad nutzt, wird dagegen keine unnötige Heizenergie verschwendet.

In den allermeisten Fällen nutzen sie einen Temperaturfühler, der die Temperatur konstant hält. Bei manuellen Thermostaten hingegen zeigt lediglich eine Skala von 0 bis 10 an, wie weit das Ventil auf- oder zugedreht ist.

Wer sich für ein einfaches programmierbares Thermostat entscheidet, sollte darauf achten, dass sie zudem einen plötzlichen Temperaturabfall, wie er etwa beim Lüften entsteht, bemerken und das Ventil zudrehen. Das erhöht den Energiesparfaktor noch eweiter. Im folgenden Preisvergleich zeigen wir die günstigsten programmierbaren Thermostate.

Smarte Thermostate

Auch smarte Heizkörperthermostate ermöglichen, Heizzeiten festzulegen. Allerdings ist das Programmieren dank einer dazugehörigen App deutlich komfortabler. Selbst eine Fenster-offen-Erkennung bieten die meisten smarten Heizkörperthermostate und im Verbund mit weiteren Smart-Home-Sensoren wie etwa Fensterkontakten ist die dann sogar zu 100 Prozent genau. Dann kann etwa die Heizung heruntergeregelt werden, sobald das Fenster geöffnet wirds - und nicht erst Minuten später, wenn das Thermostat einen plötzlichen Temperaturabfall bemerkt.

Die vernetzten Helferlein bieten noch weitere Funktionen, Heizkosten zu sparen. So lassen sich die meisten auch außerhalb des eigenen WLANs per App regeln. So kann man nicht nur vom Bett aus die Temperatur in der Küche regeln, sondern zum Beispiel schon auf dem Nachhauseweg das Wohnzimmer einheizen, damit es bei der Ankunft die gewünschte Temperatur hat.

Besonders schlau ist das Heizkörperthermostat von Tado (Testbericht). Es erkennt dank Geofencing, wenn der letzte Bewohner das Haus verlassen hat und dreht die Heizung runter. Sobald der erste Bewohner wieder in Richtung seiner Wohnung aufbricht, dreht es die Heizung selbstständig auf. Hier soll eine KI dabei helfen, Gewohnheiten der Bewohner zu erkennen. Tado lässt sich die Geofencing-Funktion allerdings über ein Abo-Modell bezahlen.

Im folgenden Preisvergleich zeigen wir die aktuell günstigsten smarten Heizkörperthermostate.

Mit diesen Tipps Heizkosten sparen

Abseits dieser technischen Lösungen gibt es viele generelle Tipps zum Thema Heizen. Ganz wichtig: Sämtliche Heizkörper sollten die Wärme frei in den Raum abgeben können und nicht von Möbelstücken, Kisten, Vorhängen und dergleichen verdeckt sein. Auch die Heizkörper selbst sollten frei von Fremdkörpern sein und regelmäßig entstaubt sowie entlüftet werden. Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist es darüber hinaus empfehlenswert, alle Fenster im Raum auf schlecht abgedichtete Stellen zu überprüfen und entsprechende Reparaturen vorzunehmen.

Weiteres Einsparpotenzial besteht, wenn man bereit ist, die Temperatur in der Wohnung generell etwas abzusenken. Dabei gilt: Schon eine Reduzierung um einen Grad geht mit knapp sechs Prozent weniger Heizenergieverbrauch einher. Wer zur Gruppe der Wohnungseigentümer gehört, sollte des Weiteren prüfen, ob eine Modernisierung der Heizungspumpe und des Heizkessels möglich ist.

Dämmung nachrüsten

Ein weiterer wichtiger Baustein für effizientes Heizen ist das Thema Dämmen. Vor allem in älteren Häusern und Wohnungen gibt in diesem Bereich viele Stellschrauben, an denen man – meist auch ohne Hilfe von Handwerkern – drehen kann. Heizkörperreflexionsmatten bzw. -folien (teils auch Reflexionstapeten genannt) zum Beispiel werden hinter der Heizung angebracht und reduzieren den Wärmeverlust durch die Außenwand im Schnitt um bis zu 30 Prozent. Zuschnitt und Montage lassen sich in der Regel selbst erledigen und auch preislich ist diese Maßnahme mit Preisen unter neun Euro pro Quadratmeter gut zu stemmen.

Ferner sollte geprüft werden, ob freiliegende Heizungsrohre ordnungsgemäß gedämmt sind. Trifft dies nicht zu, helfen flexible Rohrisolierungen aus Polyetyhlen-Schaum. Für Rohre mit einer Dicke von 22 mm ist der Meter bereits unter 50 Cent erhältlich. Aber auch in den Rollladenkästen sowie im Bereich der Dachbodentreppe kann eine nachträgliche Dämmung einiges bewirken.

Übrigens: Auch KI-Assistenten können beim Sparen helfen. Wie genau, verrät unser Artikel So geht’s: Mit Alexa-Routinen Strom- und Heizkosten um bis zu 200 Euro senken.

Smarte Rollladen

Auch Rollladen können aktiv dabei helfen, die Temperatur in Innenräumen zu regulieren. Scheint die Sonne auf das Fenster, sollten die Rollladen im Winter geöffnet sein, um Sonnenstrahlen ins Zimmer zu lassen und den Raum aufzuwärmen. Sobald es dagegen dunkel ist, sollten sie geschlossen sein, um den Raum besser zu isolieren. So dringt weniger Wärmeenergie nach außen. Im Sommer kann man die Programmierung entsprechend tauschen, damit sich Räume nicht zu stark aufheizen.

Wer bereits fest installierte Außenrollladen an seinen Fenstern hat, kann diese mit einem Motor und einer smarten Rollladensteuerung nachrüsten. Entsprechende Lösungen bieten unter anderem Bosch und eQ-3 an.

Das gilt nicht nur für fest installierte Außenrollladen, sondern auch für die recht einfach nachrüstbaren Innenrollladen. Viele Hersteller bieten diese als smarte Varianten an. So hat etwa Ikea mit dem Fyrtur ein Verdunkelungsrollo im Angebot, welches sich ins Ikea-Smart-Home-System einbindet und entsprechen auf Aktoren und Sprachassistenten reagiert, respektive sich programmieren lässt.

Clever Lüften

Mindestens genauso wichtig wie smartes Heizen ist regelmäßig Stoßlüften. Denn Stoßlüften – sofern man es drei bis vier Mal täglich bei geöffnetem Fenster betreibt – hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen wird Feuchtigkeit in der Raumluft (etwa vom Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen) nach draußen befördert, was wiederum die Gefahr von Schimmelbildung in der Wohnung senkt.

Nebst Feuchtigkeit werden aber auch Viren, ausgeatmetes CO2, Körperausdünstungen, unangenehme Gerüche und dergleichen ins Freie befördert. Die Folge: Die Luft ist auch ohne Luftreiniger (Bestenliste) frischer, man kann besser durchatmen, ist wacher und bekommt weniger Kopfschmerzen.

Wichtig: Wer beim Stoßlüften die Heizungen herunterdreht, spart Energie. Nimmt man die Daten des BMUV (Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) als Grundlage, dann ergibt sich beispielsweise für eine 70 Quadratmeter große Wohnung eine Ersparnis von rund 85 Euro und 330 kg CO2 pro Jahr. Bei einem 110 Quadratmeter großen Einfamilienhaus sind sogar bis zu 160 Euro und 560 kg CO2 Ersparnis möglich. Das gilt natürlich nur für Wandheizkörper, nicht aber für eine Fußbodenheizung, bei der schnelles Herunterregeln wegen der Trägheit dieser Heizungsart nicht funktioniert.

Doch wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Stoßlüften? Genau diese Informationen können smarte Kombilösungen aus Thermo- und Hygrometer in Echtzeit zur Verfügung stellen. Govee zum Beispiel bietet ein entsprechendes Gerät mit App-Anbindung via Bluetooth bereits ab 15 Euro auf Amazon (Kauflink) an. Praktisch: Der mit einem LCD-Display ausgestattete Sensor gibt nicht nur App-Benachrichtigungen aus, wenn bestimmte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte über- oder unterschritten wurden, sondern speichert die Daten auch bis zu 20 Tage lang. Die Datenaktualisierung ist mit einem Intervall von zwei Sekunden zudem ziemlich flott.

Ähnliche Lösungen mit Begleit-App haben unter anderem Anbieter wie ThermoPro, SwitchBot oder TFA Drostmann im Angebot. Wer obendrein die Außentemperatur im Blick behalten will, greift alternativ zu digitalen Wetterstationen. Ein schon etwas älteres, aber sehr zuverlässiges Gerät ist die Weatherhub Wetterstation von TFA Drostmann.

Hier im Preisvergleich zeigen wir die aktuell beliebtesten Wetterstationen für innen und außen.

Smartes Licht

Erst einmal ist es grundsätzlich eine gute Idee, alte Glühbirnen durch moderne Energiesparlampen zu ersetzen. Energiesparlampen benötigen nur etwa ein Sechstel an Energie und halten im Schnitt dafür mehr als zehnmal so lange wie klassische Glühlampen, bevor ihnen für immer das Licht ausgeht. Smarte Leuchtmittel sind bezüglich ihres Energieumsatzes mit Energiesparlampen vergleichbar. Hier kommen jedoch je nach Modell etwa 0,5 Watt Standby-Kosten hinzu, schließlich sollen smarte Lampen jederzeit ansprechbar und entsprechend mit dem Router oder der Bridge verbunden sein.

Sparpotenzial bieten sie dennoch. So reduziert sich ihr Energiehunger, wenn der Nutzer sie dimmt. Das kann gerade zu später Stunde zudem zu einer gemütlichen Atmosphäre beitragen. Außerdem bieten die meisten smarten Leuchtmittel Zeitpläne oder schalten sich auf Wunsch ab einer gewissen Uhrzeit automatisch aus. Noch praktischer sind smarte Lampen, wenn man sie etwa mit einem Bewegungsmelder koppelt. So leuchten sie auch wirklich nur dann, wenn sie gebraucht werden.

Für mehr Informationen und einen Vergleich vieler smarter Leuchtmittel empfehlen wir unseren Ratgeber: Smartes Licht für Einsteiger.

Anbieter wechseln

Mindestens genauso relevant wie die bisher skizzierten Energiesparmaßnahmen ist eine regelmäßige Überprüfung der aktuellen Preissituation. Gibt es Tarife, mit denen ich günstiger davonkomme? Und wenn ja, was sind die genauen Bedingungen und wann wäre der Wechsel in einen solchen Tarif möglich? In jedem Fall gilt: Beim Grundversorger lässt sich der Vertrag in der Regel binnen zwei Wochen kündigen. Hat man einen anderen Anbieter, gelten oft separate Bedingungen, die es genau zu prüfen gilt. Im Idealfall ist eine monatliche Kündigung möglich, häufig läuft der Vertrag jedoch insgesamt zwölf oder gar 24 Monate.

Ausnahmen gelten, wenn der Anbieter die Preise gerade erst erhöht hat beziehungsweise im Begriff ist, sie zu erhöhen. Dann greift ein Sonderkündigungsrecht, das nach erfolgter Preiserhöhung zwei Wochen Gültigkeit hat. Auch hier empfiehlt sich eine genaue Sichtung des Vertrags, um Fristen korrekt einzuhalten.

Prüfen Sie vor einem Vertragswechsel zudem, an welches Unternehmen Sie sich binden und wie andere Kunden dieses einstufen. Speziell kleinere Anbieter haben den Nachteil, dass sie gegen Preisschwankungen im Markt weniger gut gewappnet sind. Rutscht ein solcher Marktteilnehmer dann in die Insolvenz, kann es passieren, dass man schon überwiesene Vorauszahlungen nicht zurückerhält.

Fazit

Smart-Home-Gadgets dienen vor allem dem Komfortgewinn. Das gilt auch beim Energiesparen. Wer diszipliniert zum manuellen Heizkörperthermostat rennt, teure Standby-Geräte vom Stromnetz nimmt und zuverlässig an das Licht denkt, kann mit ihnen kaum Heiz- und Stromkosten sparen. Für alle anderen bieten sie ein echtes Einsparungspotential. Schon sehr günstige programmierbare Heizkörperthermostate können einen massiven Unterschied machen.

Smarte Heizkörperthermostate (Bestenliste) sind zwar deutlich teurer, aber auch viel flexibler. Smarte Steckdosen (Vergleich) vergessen mit dem richtigen Zeitplan nie, teure Standby-Verbraucher abzuschalten und hören dazu noch über Sprachassistenten aufs Wort. Auch smarte Beleuchtung (Ratgeber) kann beim Stromsparen helfen, auch wenn sich hier das Einsparungspotenzial in Grenzen hält.

Smarte Duschköpfe bieten ebenfalls Sparpotenzial, nicht zuletzt, weil man dadurch regelmäßiges Verbrauchs-Feedback erhält, was sich wiederum positiv auf das langfristige Duschverhalten auswirkt. Wer die nötigen Voraussetzungen erfüllt, sollte sein smartes Zuhause zudem mit einem Balkonkraftwerk aufrüsten. So produziert man Teile seines Stroms selbst und macht sich zunehmend unabhängiger.