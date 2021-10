Strom für draußen: Verlängerungskabel, Gartensteckdose oder Solar?

Stromverlängerung

Kabeltrommel für draußen

Eine Kabeltrommel steht eine Stufe über dem einfachen Verlängerungskabel. Sie liefert Strom über weite Strecken und besitzt normalerweise mehrere Verteilerdosen, an denen man mehrere Verbraucher anschließen kann - etwa die Heckenschere und einen Häcksler (Ratgeber) . Neben den klassischen 230-V-Schukosteckern gibt es die Trommeln auch mit CEE-Stecker, wahlweise am Kabel oder an der Trommel. Das macht die Trommeln etwa auf der Baustelle oder beim Camping interessant.

Gartensteckdosen: Praktische Stromverteiler für Draußen

Die Geräte sind einfach aufgebaut. Sie unterscheiden sich vom Verlängerungskabel durch ein meist deutlich dickeres, da stärker geschütztes Kabel sowie eine oder mehrere Schuko-Steckdosen. Hier ist ebenfalls IP44 der mindestens notwendige Schutz, oft sind die Steckdosen zusätzlich gesichert. Bekannt sind etwa die Erdspieße von Brennenstuhl, die in den Boden getrieben werden. Alternativ gibt es schön anzusehende Säulen oder Verteilerkasten in Stein-Optik.

Autarke Kameras und Leuchten mit Solar

Was, wenn man partout keinen Strom legen kann oder möchte? Dann können Kameras oder Leuchten mit Solar in die Bresche springen. Bei einfachen Wegleuchten etwa gibt es zahlreiche Optionen, die man einfach in den Boden steckt und vergisst. Gleiches gilt für Leuchten, die die Hausnummer anstrahlen und so auch bei Dunkelheit einfach auffindbar machen.