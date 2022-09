Stars Wars, Halo und Pokémon: Klemmbausteine für Nerds von Lego, Cobi, Mega Contrux, Mould King & Co.

In den letzten Jahren hat sich unter dem Begriff AFOB eine riesige deutschsprachige Community versammelt. Durch Youtuber wie den „Held der Steine“ oder „Johnny´s World“ – welche Millionen von Klicks zählen – wird der Hype immer weiter angefeuert.

Von Dänemark nach China – wie Lego seine Marktmacht verlor

Der dänische Spielzeughersteller Lego hatte die dreidimensionale Form seiner Spielbausteine 1996 beim Deutschen Marken- und Patentamt eintragen lassen.

Doch im Jahr 2009 änderte sich alles: Durch eine Klage beim Bundesgericht verloren die Legosteine ihren Markenschutz.

„Ausschlaggebend sei, dass die Oberfläche des Lego-Steins mit „Klemmnoppen“ bestückt ist.“ Diese, so urteilte der BGH Mitte Juli „seien jedoch für eine technische Wirkung erforderlich, die nicht geschützt werden könne. Über weitergehende nicht-technische Gestaltungsmerkmale verfüge der Legobaustein nicht. Die technischen Bestandteile des Spielsteins müssen im Interesse von Wettbewerbern vom Markenschutz freigehalten werden“, so das Urteil des Bundesgerichtshofs.

Damit war der Weg frei für alle anderen Hersteller, die mal mehr und mal weniger Ahnung von der Produktion von Klemmbausteinen hatten. Vor allem chinesische Firmen drängten zügig auf den deutschen Markt und versuchen mit ihren Produkten hier Fuß zu fassen.

Eine echte Alternative zu Lego?

Lego war jahrelang der einzige Anbieter für Klemmbausteine und hat dementsprechend ein unglaubliches Knowhow. Viele chinesische Anbieter haben sich das wohl einfacher vorgestellt. Dementsprechend war zum Beginn der 2010er viel Kraut und Rüben dabei. Die Steine anderer Anbieter hatten teilweise gar keinen Halt oder waren so schlecht verarbeitet, dass man einen Hammer brauchte, um diese irgendwie zusammenzuführen.

Aus dieser Misere erschuf der bereits erwähnte YouTuber Johnnys World die sehr amüsante und bis heute relevante Klemmkraftskala. Eines seiner ersten China-Sets war von der Firma Sluban, welches vom Dastehen wieder auseinanderfiel. Im Gegensatz dazu waren die Steine von Cobi wie betoniert.

Daraus ergab sich:

1 Sluban = die niedrigste Klemmkraft

10 Sluban = 1 Cobi

Legosteine wurden von ihm mit einer Klemmkraft von 7,5 Sluban eingeordnet.

Sluban B1012 - Black Hawk Hubschrauber Bild: TechStage.de Sluban B0839 - Panzer Leopard 2 Bild: TechStage.de Klemmbaustein-Hersteller Sluban Klemmbaustein-Hersteller Sluban

Allerdings ist das nun fast zehn Jahre her und so gut wie alle alternativen Anbieter haben beim Thema Qualität der Steine extrem nachgebessert und sich den Ansprüchen des Europäischen Marktes angepasst. So beurteilt Johnny Klemmkraft der aktuellen Sluban-Produkte mit einer Klemmkraft von 6 Sluban.

Letztendlich hat sich jeder Anbieter so ein bisschen seine eigenen Kategorien und Themenwelten geschaffen. Um einen guten Überblick der Hersteller und deren Sets zu erhalten, haben wir nachfolgend unser persönliches Best-of zusammengestellt.

Willkommen im Weltraum – Stars Wars und StarTrek

Dem Thema Star Wars haben sich die Marken Lego und Mould King angenommen und stehen hier in qualitativ enger Konkurrenz.

Aushängeschild beider Anbieter: Der Millennium Falcon.

Die Unterschiede liegen dabei klar auf der Hand. Der Falcon von Lego liegt mit einem Preis von 849 Euro weit über den 369 Euro von Mould King. Das ist eine preisliche Differenz von über 56 Prozent. Jedoch ist Lego mit seinem eigenen Online-Shop meist nicht der günstigste anbieten. Ein ausführlicher Vergleich, wo man sein Wunschobjekt schlussendlich erwirbt, lohnt sich oft.

Auch beim Vergleich der Bausteine hat Mould King die Nase vorn. Mit 12.688 Teilen im Gegensatz zu 7541 Teilen bei Lego sind beide Sets eher etwas AFOBs mit Erfahrung. Egal welche Wahl man trifft: Beide Produkte sind der absolute Wahnsinn, ein richtiges geiles Erfolgserlebnis nach Fertigstellung und ein absoluter Hingucker in jedem Wohnzimmer!

Um noch mehr aus diesen Schmuckstücken rauszuholen, bietet die Firma Lightailing mit ihren BriksMax-Produkten passende LED-Erweiterungen mit Infrarot-Fernbedienung für etliche Lego-Sets. Einfach nur WOW! Mehr dazu in unserem Ratgeber: Licht-Sets ab 15 Euro für Lego und Co.

Lego Millennium Falcon™ mit Verpackung Bild: TechStage.de Lego Millennium Falcon™ ohne Verpackung Bild: TechStage.de Mould King Millennium Falcon mit Verpackung Bild: TechStage.de Mould King Millennium Falcon ohne Verpackung Bild: TechStage.de BRIKSMAX Beleuchtungsset für Lego Millennium Falcon Ansicht oben Bild: TechStage.de BRIKSMAX Beleuchtungsset für Lego Millennium Falcon Ansicht seitlich Bild: TechStage.de Weltraum-Klemmbausteine im Überblick Weltraum-Klemmbausteine im Überblick

Alternativ haben beide Anbieter auch den Imperialen Sternzerstörer im Angebot.

Lego geht mit 699 Euro ins Rennen, wogegen man den Zerstörer von Mould King bereits für 268 Euro erwerben kann. Hier ist der preisliche Unterschied mit mehr als 38 Prozent noch enorm.

Allerdings ist der Unterschied der Teile nicht so groß wie zuvor. Mould King glänzt mit 7588 Teilen und Lego hält mit stabilen 4784 dagegen.

Doch was wäre das Star Wars Universum ohne unsere geliebten AT-AT? Auch hier liegen Lego und Mould King Kopf an Kopf.

Wer eher als Trekkie in diese Welt geboren wurde, der ist mit den StarTrek-Kollektionen der Firmen Moyu und Modbrix bestens aufgehoben. Die USS Enterprise (NCC-1701-E) – mit 3088 Teilen - wird von der Firma Moyu zu einem Preis von 129 Euro angeboten.

Auch Modbrix hat das wohl bekannteste Raumschiff im Angebot. Mit 1220 Teilen ein eher kleinerer Bausatz, dafür aber auch günstiger. Ab 49 Euro landet das Set im Warenkorb.

Noch ein Tipp aus unserer Redaktion: Modbrix ist nicht nur selbst Hersteller von etlichen Klemmbaustein-Sets, sondern betreibt einen eigenen Online-Shop, wo nahezu alle Marken mit unzähligen Sets käuflich zu erwerben sind.

Militär – Vom Wohnzimmer aufs Schlachtfeld

Hier kommt nun endlich der Namensgeber der oben erwähnten Klemmkraftskala ins Spiel. Der Hersteller Sluban spielt beim Thema Militär ganz vorne mit und hat dafür eigens eine Army-Kategorie bei seinen Produkten eingeführt.

Natürlich darf der Anführer der Klemmkraftskala in diesem Themenbereich nicht fehlen. Denn was ist das schon für ein Panzer, wenn dieser nicht bombenfest hält? Neben einer historischen WW2-Collection bietet Cobi eine große Auswahl an militärischen Fahrzeugen und Kampf-Flugzeuge.

Der Hersteller hat die Preise in den letzten Jahren deutlich angezogen. Die meisten Produkte liegen mit 40 – 60 Euro etwas über denen von Sluban. Die Cobi-Empfehlung für erfahrene Set-Bauer: Der Flugzeugträger mit 2510 Teilen zu einem recht günstigen Preis von 119 Euro.

Büsten – Absoluter Blickfang mit dem nötigen Funken Magie

Das selbst gebaute Gesicht eines Superhelden – welches einem im Vorbeigehen vor dem inneren Auge zuzwinkert – kann Wunder bewirken.

Aus diesem Grund haben wir eine kleine Mental-Health-Collection zusammengestellt, die einen jeden Tag aufs Neue mit ausreichend Superkraft versorgt.

Iron Man, Batman oder doch lieber Venom? Die Büsten sind mit über 100 Euro sicherlich nicht ganz günstig, im Bereich Gesichter unserer Heroes ist Lego jedoch definitiv Marktführer.

Zudem werden unzählige Büsten aus dem Stars Wars Universum bei Amazon bereits unter 40 Euro angeboten.

Die Empfehlung unserer Redaktion: Bender von Futurama. Cooler geht´s wirklich nicht mehr – oder? Sicherlich nicht die anspruchsvollsten Sets, aber unserer Meinung nach unglaublich schön anzusehen: Die Büsten unserer Lieblingshelden!

Vom Bildschirm in die echte Welt – Masters of the Universe, Pokémon und Halo

Ein Name ist hier Programm: Mega Construx! Der Hersteller hat die Lizenzen für unglaublich viele Spiele, Filme und popkulturellen Erzeugnissen, mit denen wir uns verdammt gut identifizieren können.

Darf es das Grayskull Castle von Masters of the Universe mit 3508 Bausteinen sein oder doch lieber der Cybertruck von Tesla mit 3283 Teilen sein?

Dank Mega Construx erhält man zudem die Möglichkeit, etliche Pokémon nachzubauen. Pikachu gibt es sogar in zwei Ausführungen. Einmal als kleine Version mit 211 Steinen und einer Höhe von 10 Zentimetern, sowie die ausgewachsene Variante mit 825 Bauteilen und einer Höhe von stattlichen 30 Zentimetern. Sofern man damals auf dem GameBoy am liebsten mit Shiggy gestartet ist, bietet der Hersteller auch die gesamte Entwicklungsreihe inklusive Schillok und Turtok an.

Eins der Pokémon ist im Wohnzimmer ausgebüxt? Ohne den passenden Pokéball sehen wir da leider Schwarz.

MEGA Construx FVK81 - Pokémon Jumbo Pikachu 30 cm Bild: TechStage.de MEGA HDH93 - Pokémon Entwicklungs-Set Bild: TechStage.de MEGA Construx HBF53 - Pokéball Bauset Bild: TechStage.de Pokémon aus Klemmbausteinen Pokémon aus Klemmbausteinen

Für Fans der Halo-Reihe hat Mega Construx ebenfalls einiges im Repertoire. Neben dem energiegeladenen Infinite Sword gibt es auch das Pelican-Flugschiff der UNSC mit 2024 Teilen zum Nachbauen.

Architektur – Städte, Häuser und Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt

Wenn es um bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten geht, bietet die Firma Wange eine qualitativ sehr gelungene und günstigere Alternative zu den Bauwerken von Lego.

Der ehemalige Platzhirsch Lego möchte sich natürlich nicht komplett den Rang ablaufen lassen und hat mit seiner „Architecture“ Reihe wie immer ein solides Gegenangebot parat. Auch hier findet man Modelle wie den Buckingham-Palast, das Empire State Building oder direkt die komplette Skyline von News York.

Wange 6224 - Buckingham Palace mit Verpackung Bild: TechStage.de Wange 6224 - Buckingham Palace ohne Verpackung Bild: TechStage.de Lego 21029 - Buckingham-Palast mit Verpackung Bild: TechStage.de Lego 21029 - Buckingham-Palast ohne Verpackung Bild: TechStage.de Wange 5212 - Empire State Building Bild: TechStage.de Wange 4217 - Marina Bay Sands Hotel of Singapore City Bild: TechStage.de Wange 5226 - Imperial Hotel of Tokyo Bild: TechStage.de Große Bauwerke der Geschichte Große Bauwerke der Geschichte

Falls einfach eine generelle Affinität für schöne Bauwerke vorhanden ist, lohnt es sich mal beim Hersteller Minsi vorbeizuschauen. Dieser bietet unter anderem eine wunderschöne mittelalterliche Mühle mit insgesamt 2808 Teilen an. Auf jeden Fall mal was anderes.

Alle Sets, die wir cool fanden, aber nicht ganz einordnen konnten

Und natürlich haben wir uns nicht lumpen lassen und zu Recherchezwecken auch ein wenig in die Steine-Kiste gegriffen. Als absolute „Zurück in die Zukunft“-Nerds hat es uns direkt in den Fingern gejuckt, als wir den DeLorean-Bausatz von Lego gesehen haben. Das Set hat uns beim Bauen unglaublich viel Freude bereitet und ist eine definitive Empfehlung für die vor der Tür stehenden regnerischen Herbsttage.

Lego 21103 - Die Delorean Zeitmaschine Bild: TechStage.de Der DeLorean Lego-Bausatz Der DeLorean Lego-Bausatz

Als Vollblut-Redakteure konnten wir es uns nicht nehmen lassen, dieses Schmuckstück von Mould King in unseren Ratgeber aufzunehmen. Eine „echte" Schreibmaschine bestehend aus 2139 Teilen. Wie cool sieht die denn bitte aus? Wir waren hin und weg!

Auch Musik und Klemmbausteine müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Das zeigt dieser geniale Entwurf von Lego. Es handelt sich um ein The Rolling Stones Logo Bastelset. Beim Bauen kann der beiliegende QR-Code gescannt der original Rolling Stones Soundtrack übers Handy abgespielt werden. Einfach eine richtige geniale Idee, mehrere Welten miteinander in Einklang zu bringen.

Bei unseren Recherchen haben wir sogar noch ein wenig über den Tellerrand hinausgeschaut und uns an ein etwas anderes Modell gewagt. Das Set von JK Brickworks simuliert die Rotation zwischen Sonne, Erde und Mond. Das Besondere daran: Durch das Drehen des Griffs beginnen die drei Modelle zu rotieren.

CADA Klemmbaustein-Set Sonnensystem Bild: TechStage.de Erster Schritt Bild: TechStage.de Zweiter Schritt Bild: TechStage.de Dritter Schritt Bild: TechStage.de Vierter Schritt Bild: TechStage.de Fünfter Schritt Bild: TechStage.de Sechster Schritt Bild: TechStage.de Das finale Modell Bild: TechStage.de Das finale Modell in Aktion Bild: TechStage.de Stein für Stein zum fertigen Modell Stein für Stein zum fertigen Modell

Last but not least gibt es ebenfalls von Lego ein DIY-Wandposter aus Klemmbausteinen. Mit diesem einen Set können gleich drei verschiedene Motive gezaubert werden. Die Wahl besteht zwischen Batman, dem Joker oder seinen reizenden Freundin Harley Quinn.

Auch wieder einen QR-Code scannen und sich beim Bauen einen 2-stündigen Soundtrack anhören, einen in das DIY-Projekt eintauchen lässt. Sau cool!

Fazit

Des einen Freud ist des anderen Leid. Durch den Verlust der Markenrechte können wir uns über viel mehr Auswahl, zu viel günstigeren Preisen freuen. Leider wirkt das Unternehmen Lego durch die ständige Abmahnungswelle gegen YouTuber und anderen Unternehmen immer unsympathischer.

Doch viel mehr Optionen bleiben dem Konzern gar nicht übrig. Lego hat große Angst davor, dass der Begriff Lego für alle Klemmbausteine verwendet werden darf – wie es beispielsweise bei Tempo als Überbegriff für Taschentücher oder Edding und Filzstiften der Fall war – und sich dadurch die Marke komplett verwässert.

Doch auch wenn immer mehr Hersteller mit teils sehr guter Qualität auf den Markt der Klemmbausteine drängen, bleibt Lego wahrsten Sinne des Wortes das Urgestein unter den Klemmbausteinen. Inzwischen gibt es aber auch bei der Konkurrenz hervorragende Sets.