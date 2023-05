Star Wars Day 2023: Lego, Kostüme, Figuren, Spiele & Gadgets

Star Wars war, ist und bleibt für viele unumgänglich. Wenigstens der Name der Science-Fiction-Saga ist quasi jedermann bekannt. Auch wer nicht selbst auf den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse abfährt, kommt spätestens als Eltern nicht mehr an Obi Wan Kenobi, Jedi, Sith, R2-D2, BB2, Yoda oder Boba Fett vorbei. Und dabei geht es um weit mehr als nur ein paar Filme. Gefühlt gibt es mittlerweile kaum ein Produkt, welches nicht mit Star-Wars-Aufdruck zu bekommen wäre – von Spielzeug bis Pflaster.

Star Wars Gadgets finden

Bei der Recherche zu diesem Artikel haben wir uns durch hunderte Produkte gewühlt und einige kuriose Dinge gefunden. Die Suche gestaltet sich auf den ersten Blick sehr einfach, da alleine unter dem Begriff Star Wars hunderte Produkte zu finden sind. Wer allerdings glaubt, dass er nun die komplette Auswahl sieht, der irrt sich.

Bei der Suche nach konkreten Begriffen aus dem Star-Wars-Universum werden nochmals zig weitere Produkte gefunden. So lohnt sich im Preisvergleich insbesondere die Suche nach X-Wing, TIE Fighter, R2-D2, Darth Vader, Yoda oder Stormtrooper. Natürlich sind einige der Produkte auch unter dem Begriff Star Wars zu finden, allerdings trifft dies hauptsächlich auf die lizenzierten Markenprodukte zu. Bei Amazon gibt es beispielsweise eine ganz eigene Themenseite für Star-Wars-Produkte.

Die Auswahl an Fanaartikeln ist riesig. Bild: TechStage.de

Nicht lizenzierte Produkte

Ein nicht lizenziertes Produkt zu kaufen heißt, dass der Vertrieb des Produkts unter dem Markennamen nicht von den Markeninhabern genehmigt ist. Dafür würden Lizenzgebühren anfallen, mit denen Verkäufer das Produkt dann aber auch beispielsweise unter dem Namen Star Wars offiziell verkaufen dürfen. Denn darunter fallen auch Filme und Serien. Das deutsche Patent- und Markenamt hat zum Star-Wars-Kosmos sogar einen eigenen Artikel über die dort geltenden Markenrechte gemacht.

Wird die Erlaubnis per Lizenz nicht eingeholt, darf sich das Produkt offiziell nicht so nennen. Verkauft ein Händler Produkte ohne Lizenz unter geschütztem Namen, ist das eine Markenfälschung beziehungsweise Produktpiraterie. Hier muss der Verkäufer mit empfindlichen Strafen rechnen.

Wer ein gefälschtes Produkt zu privaten Zwecken kauft, muss keine Strafe befürchten. Es kann aber sein, dass Produkte nach Kontrolle vom Zoll beschlagnahmt werden. Entweder muss man die Sendung gegen eine Einmalzahlung auslösen oder sie wird direkt vernichtet. Die Bestellung und das gezahlte Geld sind dann futsch. Abgesehen davon können gefälschte, nicht lizenzierte Produkte eine minderwertige Qualität haben.

Filme und Serien

Neben den offiziellen Filmen gibt es dort auch Box-Sets zu Serien wie Rebels oder Bücher wie Thrawn.

Für echte Star-Wars-Fans ist zudem das Streaming-Angebot von Disney ein Muss. Hier finde sich neben allen Star-Wars-Filmen auch die TV-Serie „The Mandalorian“ oder „Book of Boba Fett“. Aktuell gibt es zudem Spekulationen über einen zweiten Teil der im letzten Jahr erschienenen Spin-Off-Serie „Obi Wan Kenobi“. Disney Plus kostet im Jahresabo 90 Euro, monatlich sind 9 Euro fällig für den Dienst.

Games für PC, Playstation, Xbox, Nintendo und Wohnzimmertisch

Zocker mit einer Vorliebe für die Geschichten rund um Star Wars bekommen eine ganze Reihe an unterschiedlichen Spieltiteln geboten. Vom kindlichen Lego-Star-Wars bis hin zum blutigen 3D-Shooter ist für jede Altersklasse und für jede Spieleplattform etwas zu finden. Überraschend gut war das schon etwas ältere Star Wars: Squadrons (Ratgeber).

Ganz frisch ist das Spiel Star Wars: Jedi Survivor, das erst vor wenigen Tagen das Licht der Star-Wars-Welt erblickt hat. Electronic Arts bietet das Spiel für Xbox, Playstation 5 und PC an. Das und weiteres verlost TechStage heute bis 19 Uhr bei TikTok. Alle dafür wichtigen Informationen gibt's im folgenden Video.

Daneben finden sich für alle Liebhaber des gepflegten Brettspiels auch hier zahlreiche Produkte. Dabei macht die Science-Fiction-Saga vor kaum einem Franchise Halt. So kann man abseits von Monitor, Controller oder Computermaus mit Monopoly Star Wars, Risiko Star Wars, Cluedo Star Wars und diversen Kartenspielen spaßige Abende am Wohnzimmertisch verbringen.

Spielzeug

Neben treuen Fans sind Kinder eine Zielgruppe für die Anbieter von Fan-Produkten. Früh und gut erkannt hat das etwa Lego, das mittlerweile ein ganzes Universum an eigenen Produkten zu Star Wars anbieten. Vom winzigen X-Wing für 9 Euro bis zum Millennium Falcon für 120 Euro gibt es für jedes Budget das Passende. Neu dabei ist auch ein Set mit gleich zwei Starfightern – dem Fang Fighter aus The Mandalorian Season 3 und dem klassischen TIE Interceptor. Um die Suche zu vereinfachen, lohnt es, den Preis konkret einzuschränken. Hilfreich kann auch unser Ratgeber Stars Wars, Halo und Pokémon: Klemmbausteine für Nerds von Lego, Cobi, Mega Contrux, Mould King & Co. sein.

Figuren der Film-Reihe sind in allen Größen und Preisklassen erhältlich. Wer eine ordentliche Qualität will, sollte nicht zu günstig kaufen. Die coolsten Star Wars Gadgets: Die Auswahl an Fanaartikeln ist riesig. Bild: TechStage.de Star Wars: Squadrons unterstützt Gamepads, Joysticks und - überraschend für ein EA-Spiel, VR-Brillen. Eine Buchstütze im Storm-Trooper-Design. Propel Star Wars T-65 X-Wing Starfighter Bild: TechStage.de Propel Star Wars T-65 X-Wing Starfighter Bild: TechStage.de Propel Star Wars T-65 X-Wing Starfighter Bild: TechStage.de Propel Star Wars T-65 X-Wing Starfighter Bild: TechStage.de Test: Star Wars: Jedi Challenges – AR-Headset mit Lichtschwert Taschenlampe sind immer praktisch. Hier ein Modell von Lego Star Wars. Bild: TechStage.de Die wichtigsten Momente von Luke Skywalker kehren in Lego-Optik zurück. Bild: Warner Bros. Games Die Lego-Star-Wars-Reihe ist bei Kindern beliebt. Bild: Lego.de Die coolsten Star Wars Gadgets Die coolsten Star Wars Gadgets bei TechStage

Auch Lichtschwerter, Kostüme, Helme oder Masken sind in zig Variationen und Preisklassen erhältlich. So gibt es Lichtschwerter bei Aliexpress ab 7 Euro. So manche originalgetreue Replica bei Amazon schlägt mit über 1200 Euro zu Buche. Bei Helmen und Masken sieht es ganz ähnlich aus. Coole Kindermasken mit Stimmverzerrer gibt es ab circa 25 Euro. Für den elektrischen Mandalorian-Helm des Lizenzherstellers Hasbro muss man über 100 Euro kalkulieren.

Ebenso groß ist die Auswahl an Actionfiguren und Stofftieren. Erfahrungsgemäß bleibt hier nur der Hinweis auf die häufig schlechte Verarbeitung von erschwinglichen Figuren und Fahrzeugen. Die meist nicht lizenzierte Ware aus China ist als kurzweilige Beschäftigung oder als Gag geeignet – echte Liebhaber der Saga sollten allerdings tiefer in die Tasche greifen und die in der Regel hochwertig verarbeitete Markenware von Lizenznehmern bevorzugen.

RC-Roboter und Drohnen

Neben ferngesteuerten Robotern und Droiden wie R2-D2 sind fliegende Star-Wars-Modelle spannend. Beim Angebot an ferngelenkten Star-Wars-Modellen sollte man sich immer die Maße und die Beschreibung der Produkte ansehen, um Missverständnisse zu vermeiden. So spannend ein RC Millenium Falcon für 25 Euro auch aussehen mag, für größere Kids ist er definitiv nichts! Das Modell fährt, statt zu fliegen. Das mag kleinen Kindern ausreichen, Jugendliche oder Erwachsene dürften allerdings enttäuscht sein.

Kleidung & Accessoires

Unsere Suche geht mit einem Klassiker weiter: Klamotten mit Aufdruck. Das Angebot an Kleidung und Accessoires ist riesig und reicht vom kitschigen Weihnachts-Strick-Pullover mit Zipfelmützen-Darth-Vader bis hin zu stylishen Hoodies, die überhaupt erst auf den zweiten Blick als Star-Wars-Fanartikel auszumachen sind. Von künstlerischen Motiven über klassische Lizenzware hin zu abgefahrenen Sprüche-Shirts ist fast alles zu bekommen. So auch bei T-Shirts, die bei Amazon zum Star Wars Day auch günstiger sind.

Selbst Unterhosen, Socken oder lustige Bademäntel sind erhältlich. Letztere sehen gut aus und sind durchaus praxistauglich. Besonders gut gefallen hat uns der süße Yoda-Bademantel für Kinder. Neben Hausschuhen gibt es sogar vom Sportartikelhersteller Adidas eine ganze Reihe an hochwertigen Star-Wars-Schuhen.

Wer seine Vorliebe für den Leinwand-Epos nicht offen mit einem Baseball-Cap kundtun möchte, bekommt unauffällige Produkte wie Manschettenknöpfe, Lichtschwert-Regenschirm oder Brillen-Etuis im passenden Design.

Im Bereich der Kindergrößen sind die Motive auf den Kleidern deutlich niedlicher als bei den Erwachsenen. Hier sind etwa zahlreiche Aufdrucke der beliebten Lego-Star-Wars-Reihe zu finden. Das erfahrungsgemäß hochwertige Kleidungssortiment namens Lego Wear umfasst T-Shirts, Pullover und Mützen. Neben solcher Lizenzware sind vorwiegend qualitativ einfache Textilien verfügbar. Selbst für den Nachwuchs gibt es passende Babystrampler mit Motiven wie dem Storm-Pooper oder Baby-Darth-Vader.

Auch Fahrrad- oder Skihelme mit Star-Wars-Aufdrucken sind erhältlich. Insbesondere in dieser Kategorie würden wir aber nur Ware von Markenherstellern kaufen.

Sowohl fürs Kinderzimmer als auch für den Rest der Wohnung geeignete Dekorationsartikel im Star-Wars-Look gibt es ebenfalls in Massen. Vom originalgetreuen Anakin-Skywalker-Autogrammkarte für den Kaminsims, über 3D-Leuchten im Todesstern-Look, Buchstützen bis hin zum Gemälde. Selbst vor Klodeckel, Messerblock oder Türmatten machen die Designer nicht Halt.

Pflegeprodukte & Haushalt

Auch der Bereich Körperpflege ist nicht vor dem Star-Wars-Hype sicher. Zum heutigen Star Wars Day spart Amazon nicht mit Rabaten. Von Zahnbürsten, über Rasierapparate bis hin zum Duschgel-Set ist auch hier allerlei geboten. Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Kleine verletzte Sternenkrieger freuen sich besonders über Pflaster mit Darth-Vader & Co.

Für den Haushalt und Küche stehen auch zahlreiche Star-Wars-Artikel zur Auswahl. Vom Frühstücksbrett, über Eierbecher und Pfannenwender bis hin zu Eiswürfelformen sind auch in dieser Kategorie hunderte Produkte für Star-Wars-Fans zu finden.

Für Smartphones oder Notebooks gibt es nicht nur zig Hüllen im Star-Wars-Design. Von der Gaming-Maus über eine mechanische Tastatur bis hin zu Mauspads findet sich auch in diesem Bereich eine reichhaltige Auswahl. Rucksäcke, Koffer und Schultaschen mit dem Konterfei von Darth Vader entdeckt man ebenfalls.

Fazit

Star-Wars-Fans haben eine unfassbar große Auswahl an lustigen, hübschen und lustigen Produkten. Hier haben wir verblüfft festgestellt: Es gibt fast nichts, das es nicht gibt. Das Sortiment ist für alle Altersstufen und für jedes Budget gut aufgestellt.