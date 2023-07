Sommer-Gadgets für Hund & Katze: Wasserspender, Kühlmatte, Kühldecke & Co.

Hohe Temperaturen jenseits der 30 Grad machen nicht nur Menschen und Pflanzen zu schaffen. Auch die Tiere leiden – insbesondere Haustiere, die sich in der Regel nicht frei bewegen und selbst für Abkühlung sorgen können. Doch was tun, wenn eine Klimaanlage nicht infrage kommt und sich auch der Besuch am Strand keine Option darstellt?

Trinkwasser

Vornehmlich im Sommer ist es auch für Hund und Katze wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Zwar erscheint das selbstverständlich, doch gerade für die heißen Sommermonate gibt es hier mehr als nur die schnöde Wasserschale, in der sich schnell Bakterien, Dreck und tote Insekten sammeln.

Automatische Trinkbrunnen & Wasserspender sehen nicht nur hip aus, im stressigen Alltag helfen sie den Wasserstand im Auge zu behalten und für frisches Wasser bereitzustellen. Ein integrierter Wasserstandsmelder erinnert per Warnton, LED oder gar App ans Nachfüllen und die Reinigung. Das im Brunnen eingefüllte Wasser wird zudem gefiltert und zirkuliert, was für eine gleichbleibende Wasserqualität sorgt. Ob das Wasser ganz ruhig von unten in den Napf einströmt, als Fontäne herauskommt oder gar als kleiner Wasserwall herabkommt, bleibt dabei vor allem Geschmackssache.

So schick die Brunnen mit Wasserstrahl auch aussehen mögen, letztlich muss das System von Hund oder Katze auch angenommen werden und das ist nicht immer der Fall. Auch die Frage, ob der Napf zeitgesteuert oder etwa bei Bewegungserkennung gefüllt werden soll, ist vom Haustier abhängig. Beim Autoren des Artikels haben weder Hund noch Katze den Brunnen mit Bewegungsmelder angenommen – das zugegebenermaßen etwas störende Pumpengeräusch ist ihnen schlicht unheimlich. Hier wäre ein Modell mit Timer-Steuerung besser geeignet. Hier würde man das Wasser einfach mehrmals pro Tag filtern und frisch auffüllen lassen. Kehrt Ruhe ein, kann das Haustier ohne Stress trinken.

Bild: TechStage.de

Bild: TechStage.de

Auch für unterwegs, etwa beim Gassigehen oder Ausflügen, benötigen die Vierbeiner ausreichend Wasser. Hier bieten sich etwa faltbare Wasserschüsseln aus Silikon an. Diese gibt es in verschiedenen Größen und Farben ab 3 Euro. Sie leichten Schalen nehmen keinen Platz weg und passen auch in Hosen- oder Jackentasche. Wer will, kann sie in der Regel auch per Karabinerhaken etwa an Rucksack oder Gürtel befestigen. Bei Bedarf wird die Schale ausgeklappt und mit Wasser aus der Quelle oder der eigenen Trinkflasche gefüllt. Wer die Schale in Tasche oder Rucksack transportiert, sollte eine faltbare Reiseschale mit Deckel kaufen – die Restfeuchtigkeit bleibt dann in der Schale und die Kosten sind kaum höher.

Eine weiter Möglichkeit sind Trinkflaschen für Haustiere mit integriertem Napf. Dieser wird bei Bedarf entweder ausgeklappt oder abgeschraubt und dann direkt befüllt. Billige Varianten gibt es für unter 10 Euro – diese riechen allerdings unangenehm nach Kunststoff, weshalb wir hier lieber etwas mehr Geld investieren würden. Hochwertige Modelle gibt es ab etwa 15 Euro. Auch hier sollte man sich überlegen, wie viel Wasser man benötigt. In die günstige Flasche von Pecute für 15 Euro passen 0,65 Liter, in die Edelstahlflasche von Trixie für 17 Euro passen immerhin 100 Milliliter mehr. Eine Flasche mit 0,55 Litern plus ein Gefäß für Leckerli gibt es etwa von Jophek ab 11 Euro. Das deutlich schickere Pendant von Live the Choice aus Kunststoff und Edelstahl gibt es ab 26 Euro.

Kühlmatte & Kühldecke

Nun geht es primär um das Wohlbefinden von Hund und Katze. Zwar haben einige Hunderassen und auch Katzen kein Problem mit hohen Temperaturen, einige Vierbeiner mit dickem Fell leiden aber besonders. Reichen ein Platz im Schatten und ein leichter Luftzug (Ratgeber Ventilatoren) nicht aus, bieten sich Kühlmatten und selbstkühlende Decken an.

Bild: TechStage.de

Wer sich für solch ein abkühlendes Hunde- oder Katzenbett interessiert, sollte allerdings genau auf die Produktbeschreibung achten. Denn hier gibt es zwei verbreitete und ganz unterschiedliche Ansätze und auch auf die Größe sollte man unbedingt achten. Oftmals werden riesige Decken auf den Fotos gezeigt, in der Produktbeschreibung schrumpft die Größe dann oft aber schnell mal auf die Größe eines kleinen Handtuchs zusammen.

Als Kühlmatten werden in der Regel mit einem speziellen Gel gefüllte, flache Polster bezeichnet, die ab etwa 20 Euro erhältlich sind. Vom kleinen Modell mit den Abmessungen 50 x 40 Zentimeter bis hin zur 120 x 80 Zentimeter großen XL-Matte gibt es hier für jedes Tier geeignete Abmessungen. Das laut Herstellern ungiftige Gel kann die Körpertemperatur des Haustiers schnell absorbieren und es so effektiv abkühlen. Zumindest, wenn die Matte vorher in einem kühlerem Raum gelegen hat. Nach einer Zeit in der knalligen Sonne wärmen sich die schweren Matten allerdings selbst auf und halten die hohe Temperatur auch noch über Stunden. Wer die Matte bei Nichtgebrauch in Garage oder Keller lagert, kann mit der Matte an warmen Tagen für Abkühlung sorgen – zumindest, wenn Hund oder Katze die widerstandsfähigen Matten annehmen. Unseren beiden Vierbeinern ist die sehr weiche Matte mit Kunststoffoberfläche zumindest suspekt und wird entsprechend gemieden. Dabei wäre der Kühleffekt deutlich spürbar, wie uns unsere Kinder, die jetzt statt der Haustiere darauf liegen, versichern. Ein möglicher Ansatz sind hier die Gelkühlmatten mit textilem Bezug. Der ist zwar nicht besonders flauschig, aber zumindest etwas einladender als die an die reine Kunststoffoberfläche.

Bild: TechStage.de

Unter Kühldecken versteht man Decken oder Matten aus Textilien, ohne Gelfüllung. Hier sorgen besondere Stoffe, wie Eisseide, mit hoher Wärmeableitung für die erhoffte Abkühlung. Die Decken gibt es mit nur dem Kühleffekt oder mit einer kühlenden und einer wärmenden Seite. Zwar mag die Kühlung hier weniger stark sein, unser Hund hat die textile Decke aber sofort und gerne angenommen. Ähnliche Kühldecken gibt es auch für Erwachsene. Diese sind teils sogar günstiger und deutlich größer als die Haustierdecken mit Kühleffekt. Wir haben uns testweise nun selbst eine bestellt.

Bild: TechStage.de

Hunde-Pool

Für echte Abkühlung und viel Spaß sorgt auch bei vielen Hunden (und wenigen Katzen) ein ausgiebiges Bad im kalten Nass. Gartenbesitzer ohne geeignetes Badegewässer in Reichweite können sich hier mit einem speziellen Pool für Hunde behelfen. Diese Aufstell-Becken für Haustiere sind kleiner, flacher und deutlich robuster als die günstigen Quick-Up-Pools für Menschen. Auch hier sollte man sich nicht zu sehr von den Produktfotos täuschen lassen, denn einige Pools sind letztlich kaum größer als ein großer Maurerkübel. Erhältlich sind in der Regel verschiedene Größen mit Durchmessern zwischen 80 und 160 Zentimeter und einer Höhe von 20 bis 30 Zentimeter. Erfahrungsgemäß sollte man darauf achten, dass ein Ablauf oder Ablassventil vorhanden ist, um das Wasser nach gebraucht wieder herauszubekommen. Anders als beim Schwimmbecken für uns Menschen, ist hier zwar keine Filteranlage nötig, das Wasser sollte aber regelmäßig getauscht werden. Aufgrund der überschaubaren Wassermenge ist das aber problemlos möglich.

Bild: TechStage.de

So schön die Idee des Pools auch ist, auch hier sind nicht alle Vierbeiner so begeistert wie die Besitzer. Gleiches gilt für die verschiedenen für Hunde erhältlichen Wasserspiele für den Garten. Hier gibt es etwa Sprinklermatten zum Anschluss am Gartenschlauch ab 18 Euro oder die tanzenden Rasensprinkler in Blumenform ab 16 Euro. Zwar kommen hier einige, sicher aber nicht alle Vierbeiner auf ihre Kosten. Sinnvoller und breiter einsetzbar sind hingegen am Gartenschlauch anschließbare Trinknäpfe wie das Trinkbecken von Namsan für 31 Euro oder der Splash-Fountain-Tierbrunnen für 18 Euro.

Eis & Co

Beim Abkühlen sollte das kulinarische Wohl nicht zu kurz kommen und so gibt es auch für Hund und Katze geeignetes Speiseeis. Neben DIY-Rezepten aus dem Internet bieten sich hier fertige, in der Regel auf Gemüsebasis bestehende Eissorten aus dem Fachhandel oder von etwa Amazon & Co. an. Hundeeis in verschiedenen Sorten gibt es beispielsweise von Smoofl ab 13 Euro. Drei Eissorten samt Eisform von Chronobalance gibt es ab 23 Euro. Katzeneis gibt es etwa von Maikai für rund 20 Euro. Alternativ sind sogar gesunde Smothies für Hunde erhältlich.

Bild: TechStage.de

Weniger Aufwand und Kosten verursachen gefrorene Leckereien auf einer sogenannten Schleckmatte, welche schon ab 10 Euro im Doppelpack erhältlich ist. Diese Matten bestehen aus einer Unterseite mit vielen Saugnäpfen und einer grob strukturierten Oberseite, welche mit Nassfutter, Streichwurst, Erdnussbutter oder Ähnlichem bestrichen wird. Nun kommt die Matte ins Gefrierfach, wo das Futter anfriert. Bei Bedarf wird die Matte mittels der Saugnäpfe am Boden fixiert und losgeht die wilde Schleckerei. Die kalte Speise bringt nicht nur kühlende Abwechslung, sondern auch eine zusätzliche spielerische Herausforderung mit sich. Unser Hund hat zumindest großen Spaß an seinem Leberwursteis. Weitere Rezepte gibt es etwa im Schleckmattenset von Mokara für 10 Euro. Hier ist neben zwei Matten samt Schaber und Bürste noch ein E-Book mit Rezepten im Lieferumfang enthalten.

Wer Haustiernahrung oder auch das Wasser länger kühl und genießbar machen will, sollte sich einen Kühlnapf ab 13 Euro anschaffen. Hier sorgt ein vorher im Kühlschrank gelagertes Kühlelement für erfrischende Kälte.

Fazit