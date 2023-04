Top 10: Diese Smartphones haben die beste Handykamera bis 400 Euro

Ohne gute restliche Hard- und Software ist auch er kein Garant für gute Fotos: der optische Bildstabilisator (OIS). Aber er ist immerhin ein Indiz – ist ein OIS dabei, werden Aufnahmen vermutlich besser als ohne. Damit versucht das Smartphone nämlich, ungewollten Bewegungen des Gerätes durch motorisches Verstellen der Linsen entgegenzuwirken, um das Bild zu stabilisieren. Die Informationen über die Bewegung erfasst das Smartphone über das eingebaute Gyroskop. Im Gegensatz zu dieser Hardware-basierten Lösung sorgt bei einem elektronischen Bildstabilisator (EIS) Software dafür, dass ein Bild ruhiger wirkt. Das geschieht im Prinzip dadurch, dass das Gerät Bewegungen durch Verschieben von Bildpunkten auszugleichen versucht. Dadurch sank allerdings früher oft die Bildschärfe und bei Videos, dem häufigsten Anwendungsfall von EIS, auch leicht die Auflösung. Heute, da Rechenleistung in einem Smartphone kein Problem mehr darstellt, ist EIS fast immer mit dabei, manchmal auch in Kombination mit einem OIS.

Ein OIS erlaubt durch den Ausgleich ungewollter Bewegung wie Zittern der Hände des Fotografen längere Blendenöffnungszeiten bei Fotos, damit auch in dunkler Umgebung möglichst viel Licht auf den Sensor gelangen kann. Verwackler und Bewegungsunschärfe werden dabei so weit wie möglich ausgeglichen, auch wenn das physikalische Grenzen hat. So liegt der Ausgleich eines OIS in der Regel zwischen 1 und 3 Grad – stärkere Abweichungen um ursprüngliche anvisierten Objekt kann ein OIS nicht mehr ausgleichen. Auch bei Videos beruhigt ein OIS Bewegungen, sodass sogar ein beim Gehen aufgenommener Film nur wenig Erschütterung durch Schritte zeigt. War optische Bildberuhigung früher nur sehr hochpreisigen Smartphones vorbehalten, so gibt es entsprechende Hardware mittlerweile auch für Geräte zum Mittelklassepreis. Wir haben Smartphones bis 400 Euro mit optischem Bildstabilisator herausgesucht.