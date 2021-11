Smartphone-Schnäppchen zur Black Week 2021

Update vom 23.11.2021

In unserem in kurzen Intervallen aktualisierten generellen Schnäppchenbeitrag zu Cyber Monday und Black Week haben wir nur die beliebtesten Smartphones vorgestellt, aber es gibt derzeit noch viel mehr Smartphone-Angebote. Wir haben sie uns anbieterübergreifend angeschaut und zeigen die besten Handy-Schnäppchen nach Hersteller sortiert.

Google

Saturn bietet heute das Google Pixel 6 Pro in Weiß für 899 Euro an. Ein echter Schnapper ist das nicht, denn der Preis des ziemlich neuen Smartphones schwankte in letzter Zeit immer wieder zwischen 940/950 und 899 Euro, ein neuer Tiefstpreis ist das also nicht. Davon abgesehen bekommen Käufer eine Menge fürs Geld geboten. Das 6,7 Zoll große OLED-Display bietet 1440p-Auflösung und 120 Hz, die Triple-Cam besteht aus Hauptkamera mit 50 Megapixel, Teleobjektiv mit 48 Megapixel und Weitwinkel mit 12 Megapixel. 12/128 GByte Speicher sind zumindest beim RAM nicht zu verachten, als Antrieb dient ein Google-eigener Chips namens Tensor. Ihn hat der Hersteller wohl stark an Samsungs Exynos 2100 angelehnt, in Benchmarks kommt der Chips nicht ganz an den aktuellen Snapdragon 888 heran. Ab Werk ist natürlich bereits Android 12 installiert.

Fairphone

Das Fairphone 4 (Testbericht) ist aktuell bereits ausverkauft, Händler Galaxus, der das umweltverträgliche Handy für knapp 596 Euro verkaufte, bietet es aber nach wie vor an - mit einer Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten allerdings. Dann bekommen Käufer ein 6,3 Zoll großes IPS-LCD, eine Dual-Cam mit Haupt- und Weitwinkelkamera, einen Snapdragon 750G als Antrieb, 8/256 GByte Speicher, einen wechselbaren Akku und ein gutes Gewissen. Sonst kostet das Fairphone 4 649 Euro.

Apple

Amazon und Otto bieten heute das iPhone SE (2020) in Rot günstiger an. 420 Euro kostet das kleine Modell heute, der bisherige Spitzenpreis lag im laufenden Jahr einmal bei knapp 429 Euro. In den letzten Wochen war eher 469 Euro ein sehr guter Preis. Das iPhone SE (2020) zeichnet sich durch seinen kleinen Formfaktor aus, das Display fällt entsprechend mit 4,7 Zoll ebenfalls recht klein aus. Hinten gibt es eine einzelne 12-Megapixel-Kamera, an Speicher stehen bei der angebotenen Version 3/128 GByte zur Verfügung.

Samsung

Eines der meistverkauften Smartphones von Samsung ist das Samsung Galaxy A52 (Testbericht). Das Galaxy A52s ist im Wesentlichen genau das gleiche Modell – nur mit etwas stärkerem Snapdragon 778G-Prozessor. IP67-Zertifizierung, OLED mit 6,5 Zoll FHD+ und 120 Hz sowie 5G bleiben gleich und bilden ein tolles Gesamtpaket für vergleichsweise wenig Geld. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Das Samsung Galaxy A52s für momentan nur 333 Euro ist ein neuer Tiefstpreis, zuletzt war das Modell meist um 370 Euro zu haben. Bei Saturn gibt es das Modell in Weiß, Otto verkauft das Galaxy A52 ohne s-Zusatz zum gleichen Preis in Schwarz.

Auch das Samsung Galaxy S20 FE (Testbericht) ist ein richtig gutes Angebot, es stellt mit 399 Euro bei Media Markt ebenfalls einen neuen Tiefstpreis dar. Zuvor war es meist für etwa 450 Euro zu bekommen. Für den leichten Aufpreis zum A52s bietet die Fan Edition des S20 technisch noch einmal mehr. Dazu gehört der etwas schnellere Prozessor und die Kamera mit zusätzlicher optischer Telebrennweite. Dafür fehlt 5G. Media Markt bietet das Gerät in Blau und Rot an, Saturn in Flieder und Orange.

Neu ist heute das Samsung Galaxy M12 in Grün, das Amazon UK am günstigsten für 125 Euro angeboten hat. Hat, denn das Modell ist bereits wieder vergriffen, allerdings bietet es der Händler weiterhin mit Verfügbarkeit ab 28. November an. Das Smartphone bietet ein 6,5 Zoll messendes IPS-LCD mit HD-Auflösung, eine Quad-Cam mit Weitwinkel, einen Exynos 850 als Antrieb und 4/64 GByte als Speicher. Außerdem gibt es einen kräftigen Akku mit 5000 mAh. Der bisherige Bestpreis lag bei 140 Euro.

Sony

Bei Händler Cool Blue gibt es das Sony Xperia 10 III (Testbericht) in Schwarz, bei Expert in Blau. Das handliche Smartphone war bislang bestenfalls für 372 Euro zu bekommen, heute ist der Preis sogar weiter auf 337 Euro gesunken - allerdings nur in Schwarz. Die blaue Version kostet heute 349 Euro. Dafür bekommen Interessenten ein 6 Zoll „kleines“ OLED-Display mit FHD+, eine Triple-Cam mit Weitwinkel und Teleobjektiv, 6/128 GByte Speicher und Wasserschutz gemäß IP68.

Oneplus

Bei Proshop ist heute das Oneplus 9 Pro (Testbericht) in zwei Speichervarianten im Angebot. Das Spitzenmodell des Herstellers gibt es für 699 Euro in der kleinen Konfiguration, dieser Preis wurde allerdings schon einmal vor einigen Monaten erreicht. Sonst kostete das Modell allerdings meist um 799 Euro, also stolze 100 Euro mehr als heute. Die größere Speichervariante mit 12/256 GByte gibt es für 799 Euro und markiert den neuen Tiefspreis für diese Konfiguration. Auch hier werden sonst meist um 100 Euro mehr fällig. Beide Modelle sind zu den genannten Preisen in Schwarz und Grün erhältlich.

Für das Geld bekommen Käufer nahezu alles, was in aktuellen Flagship-Smartphones zu bekommen ist: OLED mit 6,7 Zoll, 120 Hz und 1440p, dazu eine Quad-Cam mit Weitwinkel und Teleoptik, die in unserem Kamera-Blindtest (Artikel) hervorragend abgeschnitten hat. Als Antrieb dient ein Snapdragon 888, Speicher gibt es den Dimensionen 8/128 GByte und 12/256 GByte – diese Version bietet Proshop für 799 Euro. Der Akku mit 4500 mAh lässt sich mit 66 Watt per Kabel und mit 50 Watt kabellos laden. Andere Geräte versorgt das Oneplus 9 Pro mit 5 Watt kabellos mit Strom.

Ebenfalls bei Proshop gibt es das Oneplus 8T (Testbericht), dieses Modell ist in Silber erhältlich. Das Modell kostet hier 399 Euro – dieser Preis wurde im laufenden Jahr bereits zwei Mal erreicht, zuletzt kostete das 8T allerdings immer eher um 470 Euro. Das Vorjahresmodell wird von einem schnellen Snapdragon 865 angetrieben und hat 8/128 GByte Speicher. Inhalte werden auf dem 6,55 Zoll großen OLED-Display mit FHD+ und 120 Hz ausgegeben. Die Quad-Cam bietet in erster Linie Haupt- und Weitwinkelkamera, schnelles Laden mit 65 Watt gibt es aber auch hier – allerdings nur per Kabel.

Cool Blue bietet heute das Oneplus Nord 2 (Testbericht) an. Gerade einmal 429 Euro verlangt der Anbieter für das Modell mit satten 12/256 GByte Speicher, bislang kostete das Gerät mindestens 460 Euro in dieser Konfiguration. Als Antrieb dient hier ein starker Mediatek Dimensity 1200AI, er befeuert ein 6,4 Zoll großes OLED-Display mit FHD+ und 90 Hz. Die Triple-Cam bietet unter anderem einen Weitwinkel, der Akku lädt mit schnellen 65 Watt per Kabel. Cool Blue verkauf das graue Modell.

Xiaomi

Media Markt bietet das Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE für 299 Euro an – neuer Tiefstpreis, der lag zuvor bei 324 Euro. Highlights sind das 6,55 Zoll große OLED-Display mit 90 Hz, ein Snapdragon 778G als Antrieb sowie 8/128 GByte Speicher. Außerdem gibt’s eine IP53-Zertifizierung und eine Triple-Cam mit bis zu 64 Megapixel. Bestandteil des Angebotes ist das Gerät in Schwarz, bei Amazon gibt es das Modell in Blau

Eine Nummer teurer und besser ist das Xiaomi Mi 11 (Testbericht) in Grau und Blau, das Händler Pricezilla heute im Angebot hat. 599 Euro sind für die gebotene Hardware bislang am günstigsten, der bisherige Tiefstpreis lag bei 625 Euro. Angetrieben wird das Modell vom diesjährigen Spitzenchip Snapdragon 888, hinzu kommen 8/256 GByte. Die Triple-Cam mit bis zu 108 Megapixel verzichtet auf ein Teleobjektiv, dafür lädt der Akku mit schnellen 55 Watt per Kabel und mit 50 Watt ohne.

Dazwischen liegt das Xiaomi Mi 11i mit 8/256 GByte Speicher, das Cool Blue heute für 449 Euro statt bislang mindestens 508 Euro in Schwarz anbietet. Hier gibt es ebenfalls OLED mit 120 Hz, eine Quad-Cam mit bis zu 108 Megapixel und einen Snapdragon 888. Die Ladeleistung ist aber bei 33 Watt gedeckelt.

Das Xiaomi Poco X3 Pro (Testbericht) gibt es heute ebenfalls bei Cool Blue günstig. Nur 185 Euro verlangt der Händler für das Modell in Bronze, bisher kostete das Handy nur einmal 189 Euro, meist aber eher um 205 Euro. Statt OLED gibt es bei dem Preis „nur“ IPS-LCD, dafür aber mit 120 Hz. Die Quad-Cam bietet bis zu 48 Megapixel, satte 6/128 GByte unterstützen den starken Snapdragon 860. Der Akku leistet ordentliche 5160 mAh.

Motorola

Schon wieder Proshop, dieses Mal das Motorola Moto G100 (Testbericht) in Blau. Das verkauft der Anbieter heute für 349 Euro, der Bestpreis lag bislang 20 Euro höher. Angetrieben wird das Gerät von einem starken Snapdragon 870, ihn unterstützen 8/128 GByte Speicher. Die Triple-Cam bietet zusätzlich einen Weitwinkel, das Display misst 6,7 Zoll und bietet 90 Hz sowie IPS-LCD. IP52 und einen Akku mit 5000 mAh gibt es obendrein.

Immerhin 10 Euro günstiger als bislang ist das Motorola Moto G60s (Testbericht) für 216 Euro bei Amazon. Hier gibt es 6,8 Zoll IPS-LCD mit 120 Hz, 6/128 GByte Speicher und einen älteren, aber starken Helio G95 von Mediatek als Chipsatz. Die Ladeleistung des 5000-mAh-Akkus liegt bei schnellen 50 Watt per Kabel.

Das Motorola Edge 20 (Testbericht) gibt es heute bei Gomibo.de und Cool Bluefür 343 Euro in Grau. Das Modell kostete bislang fast 100 Euro mehr, genauer: mindestens 430 Euro. Käufer erhalten dafür ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit satten 144 Hz, eine Triple-Cam mit bis zu 108 Megapixel und Tele, einen Snapdragon 778G sowie 8/128 GByte Speicher. Das Modell ist IP52-zertifiziert.

Realme

Amazon bietet heute das Realme 8i für gerade einmal 149 Euro in Schwarz an. Bislang kostete das Gerät mindestens 159 Euro. Für ihr Geld bekommen Käufer ein 6,6 Zoll großes IPS-LCD mit 120 Hz, eine Triple-Cam mit bis zu 50 Megapixel, einen Helio G96 samt 4/64 GByte Speicher und einen Akku mit 5000 mAh.

Mehr Technik gibt es beim Realme GT Master Edition (Testbericht), das Media Markt heute für 299 Euro in Grau anbietet. Damit legt das Gerät einen steilen Preissturz von bislang mindestens 355 Euro hin. Für knapp 300 Euro gibt es 8/256 GByte Speicher, einen Snapdragon 778G, ein OLED-Display mit 120 Hz und eine Triple-Cam mit bis zu 64 Megapixel.

Microsoft

Das Microsoft Surface Duo mit zwei 5,6 Zoll großen OLED-Screens kostet heute nicht mehr 499, sondern 529 Euro. Bisheriger Spitzenpreis war 517 Euro, meist lag er aber eher bei 599 Euro. Ein echtes Schnäppchen mag das Klapphandy nicht mehr sein, günstig ist es aber immer noch. Als Antrieb dient ein Snapdragon 855, an Speicher gibt es 6/128 GByte. Eine echte Hauptkamera gibt es nicht, stattdessen eine Frontcam mit 11 Megapixel. Der Akku ist mit 3577 mAh recht schwach, die Ladegeschwindigkeit mit 18 Watt nicht übermäßig hoch. Highlight des Android-Smartphones soll die parallele Nutzung beider Screens parallel sein.

Fazit

Dass nicht alle Angebote zu Cyber Monday und Black Week wirkliche Schnäppchen sind, sollte inzwischen klar sein. Aber es gibt sie – und wir haben sie in dieser Übersicht zusammengefasst. Wer hier kauft, zahlt garantiert nicht drauf.

Wer darüber hinaus generell die besten Schnäppchen auch aus anderen Themenbereichen finden will, sollte einen Blick in unseren großen Schnäppchenbeitrag werfen.