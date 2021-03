Smartphone-Halterungen fürs Fahrrad: Von Wasserdicht bis Powerbank mit Hupe und Licht

Die nächste Radtour steht an. Damit man unterwegs nicht verloren geht, bietet sich der Einsatz einer Navigations-App an. Dafür braucht man aber eine passende Smartphone-Halterung am Fahrrad. Solle diese wasserdicht sein? Braucht es zusätzlich Stauraum? Und kann ich das Smartphone auch unterwegs laden? Wir gehen diesen Fragen nach und stellen wasserdichte Lösungen sowie Halterungen mit Powerbank, Licht und Hupe für Smartphones vor. Noch mehr Fahrradhalterungen für Smartphones finden sich zudem in unserem Vergleich: Sechs günstige Handyhalterungen fürs Fahrrad.