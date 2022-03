Smart Home mit Zigbee ab 20 Euro: Hubs, Bewegungsmelder, Lampen und mehr

Was ist Zigbee?

Zigbee: Hubs, Gateways, Bridges

Für die Steuerung eines Zigbee-Gerätes ist eine Zentrale, auch Koordinator, Gateway, Hub oder Bridge genannt, nötig. Sie wird in den meisten Fällen per LAN-Kabel mit einem WiFi-Router verbunden und baut das Zigbee-Netzwerk auf; manche dieser Gateways haben auch WLAN an Bord oder hängen via USB an einem Smart-Home-Server. Dank der Mesh-Topologie sind die Verbindungen sehr stabil, da die einzelnen, strombetriebenen Zigbee-Devices nicht nur mit der Zentrale, sondern auch untereinander kommunizieren. Durch diese Verkettung können auch Zigbee-Devices mit dem Gateway Kontakt aufnehmen, ohne dass sie sich in direkter Reichweite der Zentrale befinden. Batteriebetriebene Geräte leiten hingegen keine Signale an andere Zigbee-Devices weiter. Sie können nur Gateways kontaktieren.