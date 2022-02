Smart Home: Diese 5 Tricks sparen Geld, Strom & Heizkosten

Wer im eigenen Haushalt Geld sparen will, kann bei den Strom- und Heizkosten ansetzen. Hier hilft es etwa teure Stromfresser wir alte Glühbirnen mit aktuellen Energiesparmodellen zu ersetzen oder Standby-Geräte manuell vom Stromnetz zu trennen. Heizkosten reduziert, wer regelmäßig zu den Thermostaten an Heizkörper rennt und dort die Temperatur an die aktuellen Bedürfnisse anpasst.

Doch das geht auch komfortabler. So können Smart-Home-Geräte dabei helfen, Strom- und Heizkosten zu senken und bieten dennoch ein hohes Maß an Komfort. Wir geben fünf gute Tipps.

Programmierbare Thermostate

Das Programmieren sorgt dafür, dass die Thermostate zu Zeiten, in denen man den Raum nutzt, die entsprechende Wohlfühltemperatur einstellen. Ist man dagegen zu regelmäßigen Zeiten nicht im entsprechenden Raum, kühlt es die Heizung herab. Das kann etwa bedeuten, dass es im Bad morgens und abends mollig warm ist. In den Zeiten dazwischen, wenn kaum einer das Bad nutzt, wird dagegen keine Heizenergie verschwendet.

In den allermeisten Fällen nutzen sie einen Temperaturfühler, der die Temperatur konstant hält. Bei manuellen Thermostaten hingegen zeigt lediglich eine Skala von 0 bis 10 an, wie weit das Ventil auf- oder zugedreht ist.

Smarte Thermostate

Die vernetzten Helferlein bieten noch weitere Funktionen, Heizkosten zu sparen. So lassen sich die meisten auch außerhalb des eigenen WLANs per App regeln. So kann man nicht nur vom Bett aus, die Temperatur in der Küche regeln, sondern zum Beispiel schon auf dem Nachhauseweg das Wohnzimmer einheizen, damit es bei der Ankunft die gewünschte Temperatur hat.